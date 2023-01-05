В Беларуси задержали священника Коростелева, молившегося за украинских воинов

Белорусское спецподразделение задержало священника Дионисия Коростелева за то, что он молился за защитников Украины.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", передает Цензор.НЕТ.

Коростелев служит в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Минске.

Силовики утверждают, что он "имеет националистические татуировки, распространяет символику БКБ (бело-красную-белую, которую использует белорусская оппозиция. - Ред.) и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником" ("PICAPS MachoBY").

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