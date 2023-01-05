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Новости За рубежом
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В Беларуси задержали священника Коростелева, молившегося за украинских воинов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

коростелев,діонісій

Белорусское спецподразделение задержало священника Дионисия Коростелева за то, что он молился за защитников Украины.

Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", передает Цензор.НЕТ.

Коростелев служит в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Минске.

Силовики утверждают, что он "имеет националистические татуировки, распространяет символику БКБ (бело-красную-белую, которую использует белорусская оппозиция. - Ред.) и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником" ("PICAPS MachoBY").

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Топ комментарии
+11
Більше сподобалось "Грає в Ігри під дивним ніком". Кінчені дибіли
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05.01.2023 14:02
+10
"також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY")" --- дожили,теперь уже за ник в игре сажают,хотя это же Беларусь, кажеться что там даже иногда абсурднее идиоты попадаються чем на расии
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05.01.2023 14:03
+10
Хтось може пояснити шо не так з ніком? Чи мається на увазі, що в Білорусії тільки один мачо - Лукашенко?
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05.01.2023 14:10
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Молитесь и Вам воздастса..
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05.01.2023 13:49 Ответить
******** по картофельному...
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05.01.2023 13:54 Ответить
Більше сподобалось "Грає в Ігри під дивним ніком". Кінчені дибіли
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05.01.2023 14:02 Ответить
"також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком" ("PICAPS MachoBY")" --- дожили,теперь уже за ник в игре сажают,хотя это же Беларусь, кажеться что там даже иногда абсурднее идиоты попадаються чем на расии
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05.01.2023 14:03 Ответить
Авжеж! У часи совка була в Україні така приказка: "Коли на москві стрижуть нігті, в Україні рубають пальці." Щербицькі зі штанів вистрибували, щоб догодити хазяям.
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05.01.2023 14:40 Ответить
"а також грає в комп'ютерні ігри під дивним ніком"
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05.01.2023 14:09 Ответить
Хтось може пояснити шо не так з ніком? Чи мається на увазі, що в Білорусії тільки один мачо - Лукашенко?
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05.01.2023 14:10 Ответить
Боже, поможи
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05.01.2023 14:25 Ответить
У нас всі лаври моляться за плєшиваго і все сходить з рук.
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05.01.2023 14:36 Ответить
А ми нюнькаємся з агентами ФСБ Раші в рясах, які переховували російських бойовиків у Печерській Лаврі.
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05.01.2023 15:10 Ответить
Нагадую: На Різдво в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври уперше проведе службу предстоятель Православної Церкви України! 👍✌
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05.01.2023 16:17 Ответить
Белокацапы холопы кацапов.
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05.01.2023 17:30 Ответить
 
 