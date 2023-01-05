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В Беларуси задержали священника Коростелева, молившегося за украинских воинов
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Белорусское спецподразделение задержало священника Дионисия Коростелева за то, что он молился за защитников Украины.
Об этом сообщает правозащитный центр "Вясна", передает Цензор.НЕТ.
Коростелев служит в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в Минске.
Силовики утверждают, что он "имеет националистические татуировки, распространяет символику БКБ (бело-красную-белую, которую использует белорусская оппозиция. - Ред.) и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником" ("PICAPS MachoBY").
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