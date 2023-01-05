Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры" возвращены государству, - Ткаченко

Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству завершила работу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю.

По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", - пояснил Ткаченко.

"В государство по пользованию УПЦ вернулись Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры", - отметили в Минкульте.

В МКИП объяснили, что отсутствие митрополита Павла запротоколировано членами Комиссии, а сам Акт, подписанный со стороны Заповедника, направлен другой стороне на ознакомление.

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