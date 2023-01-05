РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18485 посетителей онлайн
Новости Общество
12 582 112
Лавра (413) Ткаченко Александр (429) УПЦ МП (1455) ПЦУ (773)

Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры" возвращены государству, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Общество

лавра

Комиссия по приему-передаче Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству завершила работу.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа Комиссии обеспечила комплексное описание имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю.

По итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возврата зданий со стороны УПЦ. Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать Акт, это не препятствие для возвращения государственного имущества", - пояснил Ткаченко.

"В государство по пользованию УПЦ вернулись Успенский собор и Трапезная церковь "Киево-Печерской Лавры", - отметили в Минкульте.

В МКИП объяснили, что отсутствие митрополита Павла запротоколировано членами Комиссии, а сам Акт, подписанный со стороны Заповедника, направлен другой стороне на ознакомление.

Смотрите: Митрополит УПЦ МП Павел обратился к Зеленскому: хочет остаться в Киево-Печерской Лавре. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+82
а тепер Почаїв!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 13:47
+30
так - памятаемо і про аренду в Криму кацапнею військових баз...., а тому при бажанні рівно 3 дня..., на вирішення питання...., а в принципі при сьогоднішньому военному стані і 24 годин би вистачило
показать весь комментарий
05.01.2023 14:38
+29
А решта будівель?... Так і будуть повзати там ці пузаті виродки?..
показать весь комментарий
05.01.2023 13:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
На кілька відсотків однієї лаври не подовжили аренду.Добре.

Так розумію,щоб передати ці два храми в аренду ПЦУ, Епіфаній має поцілувати Єрмака в сраку ?
показать весь комментарий
05.01.2023 15:45 Ответить
Була новина, що в одному з цих храмів Епіфаній проведе Різдв'яне богослужіння. Але, можливо, це просто одноразовий дозвіл...
показать весь комментарий
05.01.2023 15:56 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
05.01.2023 15:53 Ответить
І знову лавра із огня в полумя від Москви перейде вже в Турецький патріархат нерозумію радості затурканих коли лавра буде Українська.
показать весь комментарий
05.01.2023 16:11 Ответить
Ну да, ну да - стамбульский патриархат.
Ольгинец, как нарисовал себе прапор украинский?
показать весь комментарий
05.01.2023 16:39 Ответить
та це чмо ольгінське так строчило, що замість николай накалякав никоай. Навіть ніки нормальні не придумають уроди
показать весь комментарий
05.01.2023 21:12 Ответить
Якого *** не УПЦ МП, а УПЦ? Це що, какаяразніца включається?
показать весь комментарий
05.01.2023 16:14 Ответить
Це щоб насєлєніє звикало. Зе-шоблі ця псевдо-релігійта секта потрібна.
показать весь комментарий
05.01.2023 16:41 Ответить
Як то "повернуті"? А вини чії були? Фашисти її арендували, їм вона не належала. Щось докус оті квартальні без мозоку.
показать весь комментарий
05.01.2023 18:52 Ответить
Так кацапів і не зміг вигнати чмошник)
показать весь комментарий
05.01.2023 19:38 Ответить
Яким патріотичним і відданим виглядає лайно-служник Ткаченко! Всі останні років 25 ця потвора вела себе, як віддана давалка з усіх боків, а тут на тобі, запатріотилась. Саме завдяки таким мерзотам Україна не виповзе з лайна....
показать весь комментарий
05.01.2023 20:55 Ответить
не надо на пол шишечки, эти бородатые фсбэшные ******** оказались в Украинских Лаврах благодаря дохлому кравчуку и кучме, сейчас самое время поставить на этом жирную точку и на Х,,,Й за паребрик, а следом любителей ПИД,,,рашенской секты!!!
показать весь комментарий
05.01.2023 21:17 Ответить
Страница 2 из 2
 
 