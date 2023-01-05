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Успенський собор та Трапезну церкву "Києво-Печерської Лаври" повернуто державі, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лавра

Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави завершила роботу.

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Щойно завершила роботу Комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.

Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота Комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу.

За підсумками роботи комісії був підписаний відповідний Акт повернення будівель зі сторони УПЦ. Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати Акт, це не є перешкодою для повернення державного майна", - пояснив Ткаченко.

"У державу з користування УПЦ повернулися Успенський собор та Трапезна церква "Києво-Печерської Лаври", - зазначили у Мінкульті.

У МКІП пояснили, що відсутність митрополита Павла запротокольовано членами Комісії, а сам Акт, що підписаний з боку Заповідника, направлено іншій стороні на ознайомлення.

Також читайте: Лавра має бути духовним центром Української Церкви, а не осередком псевдорелігійної структури країни-агресора, - Порошенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+82
а тепер Почаїв!!!
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05.01.2023 13:47
+30
так - памятаемо і про аренду в Криму кацапнею військових баз...., а тому при бажанні рівно 3 дня..., на вирішення питання...., а в принципі при сьогоднішньому военному стані і 24 годин би вистачило
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05.01.2023 14:38
+29
А решта будівель?... Так і будуть повзати там ці пузаті виродки?..
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05.01.2023 13:52
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На кілька відсотків однієї лаври не подовжили аренду.Добре.

Так розумію,щоб передати ці два храми в аренду ПЦУ, Епіфаній має поцілувати Єрмака в сраку ?
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05.01.2023 15:45 Відповісти
Була новина, що в одному з цих храмів Епіфаній проведе Різдв'яне богослужіння. Але, можливо, це просто одноразовий дозвіл...
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05.01.2023 15:56 Відповісти
Супер!
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05.01.2023 15:53 Відповісти
І знову лавра із огня в полумя від Москви перейде вже в Турецький патріархат нерозумію радості затурканих коли лавра буде Українська.
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05.01.2023 16:11 Відповісти
Ну да, ну да - стамбульский патриархат.
Ольгинец, как нарисовал себе прапор украинский?
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05.01.2023 16:39 Відповісти
та це чмо ольгінське так строчило, що замість николай накалякав никоай. Навіть ніки нормальні не придумають уроди
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05.01.2023 21:12 Відповісти
Якого *** не УПЦ МП, а УПЦ? Це що, какаяразніца включається?
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05.01.2023 16:14 Відповісти
Це щоб насєлєніє звикало. Зе-шоблі ця псевдо-релігійта секта потрібна.
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05.01.2023 16:41 Відповісти
Як то "повернуті"? А вини чії були? Фашисти її арендували, їм вона не належала. Щось докус оті квартальні без мозоку.
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05.01.2023 18:52 Відповісти
Так кацапів і не зміг вигнати чмошник)
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05.01.2023 19:38 Відповісти
Яким патріотичним і відданим виглядає лайно-служник Ткаченко! Всі останні років 25 ця потвора вела себе, як віддана давалка з усіх боків, а тут на тобі, запатріотилась. Саме завдяки таким мерзотам Україна не виповзе з лайна....
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05.01.2023 20:55 Відповісти
не надо на пол шишечки, эти бородатые фсбэшные ******** оказались в Украинских Лаврах благодаря дохлому кравчуку и кучме, сейчас самое время поставить на этом жирную точку и на Х,,,Й за паребрик, а следом любителей ПИД,,,рашенской секты!!!
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05.01.2023 21:17 Відповісти
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