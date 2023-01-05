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Россияне усиливают ПВО вокруг Мариуполя, - Андрющенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские захватчики перебрасывают средства ПВО во временно оккупированный Мариуполь.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, третий день подряд фиксируется транспортировка средств ПВО во временно оккупированный Мариуполь. Их везут со стороны Бердянска и Мангуша.
"Системы С-300 и "БУК" везут через центр города в сторону выезда на Донецк. Наверное, известно об усилении системами ПВО трех направлений вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша, со стороны Никольское/Волноваха, со стороны Донецк/Новоазовск", - отметил он.
Также, добавил Андрющенко, продолжается тенденция перебрасывания военных в город по направлению Бердянск - Мелитополь на север Донбасса.
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