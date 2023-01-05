РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
18368 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
2 194 6
война (46523) Мариуполь (5560) оккупация (9497) Андрющенко Петр (526)

Россияне усиливают ПВО вокруг Мариуполя, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,маріуполь,ппо

Российские захватчики перебрасывают средства ПВО во временно оккупированный Мариуполь.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, третий день подряд фиксируется транспортировка средств ПВО во временно оккупированный Мариуполь. Их везут со стороны Бердянска и Мангуша.

"Системы С-300 и "БУК" везут через центр города в сторону выезда на Донецк. Наверное, известно об усилении системами ПВО трех направлений вокруг Мариуполя - со стороны Мангуша, со стороны Никольское/Волноваха, со стороны Донецк/Новоазовск", - отметил он.

Также, добавил Андрющенко, продолжается тенденция перебрасывания военных в город по направлению Бердянск - Мелитополь на север Донбасса.

Читайте также: Под оккупированный Мариуполь перебросили мобилизованных россиян и старые танки, - Андрющенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Посилюють?? Каміння збирають??
показать весь комментарий
05.01.2023 15:27 Ответить
показать весь комментарий
05.01.2023 15:33 Ответить
Этих тоже оставит в где то в стадионе в куче с чмобиками/зэками? Впрочем я не против.
показать весь комментарий
05.01.2023 16:10 Ответить
Нагадую: На Різдво в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври уперше проведе службу предстоятель Православної Церкви України
показать весь комментарий
05.01.2023 16:15 Ответить
А сколько на его стороне дронов, чтобы противодействовать данным ПВО?
показать весь комментарий
05.01.2023 16:37 Ответить
Мариуполя уже нет как города. А против 150 мм снарядов ППО не поможет.
показать весь комментарий
06.01.2023 02:25 Ответить
 
 