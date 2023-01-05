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Росіяни посилюють ППО навколо Маріуполя, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,маріуполь,ппо

Російські загарбники перекидають засоби ППО до тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, третій день поспіль фіксується транспортування засобів ППО до тимчасово окупованого Маріуполя. Їх везуть з боку Бердянська та Мангуша.

"Системи С-300 та "БУК" везуть через центр міста в бік виїзду на Донецьк. Напевно відомо про посилення системами ППО трьох напрямів навколо Маріуполя - з боку Мангушу, з боку Нікольське/Волноваха, з боку Донецьк/Новоазовськ", - зазначив він.

Також, додав Андрющенко, продовжується тенденція перекидання військових до міста з напрямку Бердянськ - Мелітополь на північ Донеччини.

Також читайте: Росіяни перетворюють порт Маріуполя на військово-логістичну базу, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Посилюють?? Каміння збирають??
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05.01.2023 15:27 Відповісти
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05.01.2023 15:33 Відповісти
Этих тоже оставит в где то в стадионе в куче с чмобиками/зэками? Впрочем я не против.
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05.01.2023 16:10 Відповісти
Нагадую: На Різдво в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври уперше проведе службу предстоятель Православної Церкви України
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05.01.2023 16:15 Відповісти
А сколько на его стороне дронов, чтобы противодействовать данным ПВО?
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05.01.2023 16:37 Відповісти
Мариуполя уже нет как города. А против 150 мм снарядов ППО не поможет.
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06.01.2023 02:25 Відповісти
 
 