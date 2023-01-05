2 194 6
Росіяни посилюють ППО навколо Маріуполя, - Андрющенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники перекидають засоби ППО до тимчасово окупованого Маріуполя.
Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, третій день поспіль фіксується транспортування засобів ППО до тимчасово окупованого Маріуполя. Їх везуть з боку Бердянська та Мангуша.
"Системи С-300 та "БУК" везуть через центр міста в бік виїзду на Донецьк. Напевно відомо про посилення системами ППО трьох напрямів навколо Маріуполя - з боку Мангушу, з боку Нікольське/Волноваха, з боку Донецьк/Новоазовськ", - зазначив він.
Також, додав Андрющенко, продовжується тенденція перекидання військових до міста з напрямку Бердянськ - Мелітополь на північ Донеччини.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Николай Марченко 6f1a54d0
показати весь коментар05.01.2023 15:27 Відповісти Мені подобається 2
Алекс Скела
показати весь коментар05.01.2023 15:33 Відповісти Мені подобається 2
Krotow
показати весь коментар05.01.2023 16:10 Відповісти Мені подобається 1
Виталий Танчик 0fc3d8f4
показати весь коментар05.01.2023 16:15 Відповісти Мені подобається 0
Oleg Bakhtin
показати весь коментар05.01.2023 16:37 Відповісти Мені подобається 0
Serg Sergeev
показати весь коментар06.01.2023 02:25 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...