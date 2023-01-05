Росіяни посилюють ППО навколо Маріуполя, - Андрющенко

Російські загарбники перекидають засоби ППО до тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, третій день поспіль фіксується транспортування засобів ППО до тимчасово окупованого Маріуполя. Їх везуть з боку Бердянська та Мангуша.

"Системи С-300 та "БУК" везуть через центр міста в бік виїзду на Донецьк. Напевно відомо про посилення системами ППО трьох напрямів навколо Маріуполя - з боку Мангушу, з боку Нікольське/Волноваха, з боку Донецьк/Новоазовськ", - зазначив він.

Також, додав Андрющенко, продовжується тенденція перекидання військових до міста з напрямку Бердянськ - Мелітополь на північ Донеччини.

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