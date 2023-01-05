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Росіяни перетворюють порт Маріуполя на військово-логістичну базу, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,маріуполь

Окупанти звільнили майже всіх працівників порту Маріуполя та перетворюють його на військово-логістичну базу.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Еспресо.

"Фактично на сьогоднішній день росіяни перетворюють порт на військово-логістичну базу. Поки що ми бачимо його цивільне використання. Несистемно почали заходити судна класу "річка - море" великого оснащення, адже дуже замулені вхід до порту та канал, який веде до Маріуполя", - наголосив він.

За словами Андрющенка, також росіяни завозять будматеріали, які частково використовують для ремонтних робіт, будівництва оборонних споруд. Крім того, окупанти привезли багато морських контейнерів, але їхній вміст невідомий.

"Росіяни почали розподіляти причали на цивільні та військові. Для цього не потрібно особливої підготовки. Вони мають намір розміщувати там з весни військові катери", - пояснив радник мера.

Андрющенко додав, що загарбники також звільнили майже всіх працівників. Частину відрядили до Криму, і вони зникли. Замість українських працівників завезли росіян і фактично закрили доступ до території порту.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Посилено готуються до візиту. Хаймарса.
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05.01.2023 10:29 Відповісти
Почекати, поки зберуться докупи, і забавовнити
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05.01.2023 10:31 Відповісти
як казав мультяшний герой з мультику про пса: бог в помощь тим більше, що місцевих там зовсім немає.
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05.01.2023 10:32 Відповісти
В какую ещё "базу" - в помойку, как всегда.
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05.01.2023 10:45 Відповісти
Вогонь! 333!
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05.01.2023 14:47 Відповісти
 
 