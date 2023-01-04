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Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

В окупованому Маріуполі дозволяється продаж лише тих смартфонів, ноутбуків та планшетів, на яких встановлені програми контролю.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ

"Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком в Маріуполі. Тепер всі нові смартфони мають бути з переустановленими програмами Яндексу, ISQ, антивірусом Касперського та помічницею "Маруся"
Що там далі по Орвелу, є спеціалісти?

Ще недавно ми сміялись щодо повернення в ІТ-минуле. Саме "аська" наводилась, як приклад рудимента. Та вона стала реальністю. Взагалі русня має окремий талан щодо втілення самих диких саркастичних припущень на повному серйозні",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти перетворюють Маріупольський морський порт на військову базу, - Андрющенко

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+4
та не було жодної блокади так званогочленінграда - то све міф червоної, комуно-кацапської пропаганди !!! такий же міф як і видумана кацапами "вов" - червоножопі огранізували геноцид жителів членіграда спеціально, подібно до Голодомору українців у 1932-33 роках !!!
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04.01.2023 15:16
+3
А начпуя тамтешнім мешканцям та всрата аська? З ким їм там переписуватися? Ось так, чисто поміркувати - в мирний час, коли там була Україна, вона там нікому і в йух не впала, спитай на вулиці, що то таке, 9 з 10 скажуть що в душі не іпуть що це, а 1 скаже, що пам'ятає це гівно мамонта але не користується ним вже років 15.
Після того, як прийшли бруднодупі, теж не ясно, з ким ті маріупольці, які там ще залишилися, повинні нею спілкуватися - один з одним?
Ну, а якщо поліцаї вимагають, щоб стояла - хай собі стоїть, головне відібрати в неї всі дозволи та випиляти її з бекграунду, тоді ніякої шкоди від неї не буде.
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04.01.2023 15:35
+3
Какой ещё ICQ? Какой Яндекс? Пусть вводит чебурнет и отнимает всем компьютеры и смартфоны. В интернет только с предварительным заказом и проверкой личности в определённое время в местное отделение гестапоФСБ.
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04.01.2023 15:53
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і що ??? як на мене з ноутбуками усе просто - купиємо,я кщо є за що, зносимо передстовлену ОС, як правило криву, горбаьту, вразливу Windows 10, ставимо Linux !!! зі смартфонами трішки складніше, но також нічого критичного ...
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04.01.2023 15:02 Відповісти
Ага, зі смартфоном "нічого критичного" - ці програми обов'язкові, це як аусвайс в рейху (московицькому рейху) - зупиняють на вулиці і перевіряють є чи нема от того кривого фсбешного яндекса, нема - в гестапо, прийшли з обшуком, перевірили ноутбук - нема касперськго - знову до гестапо.....
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04.01.2023 15:12 Відповісти
чого до гестапо ??? у мене Linux, тому усе це недо ПЗ мені нафіг не треба ...
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04.01.2023 15:13 Відповісти
А начпуя тамтешнім мешканцям та всрата аська? З ким їм там переписуватися? Ось так, чисто поміркувати - в мирний час, коли там була Україна, вона там нікому і в йух не впала, спитай на вулиці, що то таке, 9 з 10 скажуть що в душі не іпуть що це, а 1 скаже, що пам'ятає це гівно мамонта але не користується ним вже років 15.
Після того, як прийшли бруднодупі, теж не ясно, з ким ті маріупольці, які там ще залишилися, повинні нею спілкуватися - один з одним?
Ну, а якщо поліцаї вимагають, щоб стояла - хай собі стоїть, головне відібрати в неї всі дозволи та випиляти її з бекграунду, тоді ніякої шкоди від неї не буде.
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04.01.2023 15:35 Відповісти
Город Жданов типа Мариуполь,носил имя Жданова неспроста... фишка в том что Жданов мочил в сортире город чЛенинград во время блокады..от голода холода по словам историка Юлии Кантор сдохло полтора миллиона Питерцев...за 900 дней и ночей...
Пути Господни неисповедимы...Мариуполь по факту превращена в Алеппо...
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04.01.2023 15:13 Відповісти
та не було жодної блокади так званогочленінграда - то све міф червоної, комуно-кацапської пропаганди !!! такий же міф як і видумана кацапами "вов" - червоножопі огранізували геноцид жителів членіграда спеціально, подібно до Голодомору українців у 1932-33 роках !!!
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04.01.2023 15:16 Відповісти
Яндекс, ICQ Хтось взагалі користуєтся icq
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04.01.2023 15:18 Відповісти
icq - вже напевно ніхто !!! а цей х*яндекс, зі своїми плагінами-прибанбасами до кошного веббраузера, алісою, лізе практично сам на ПК з віндою, при спробі встановити ПЗ зі сумнівних ресурсів ...
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04.01.2023 15:31 Відповісти
А нема чого ставити в своїй вінді "ру" регіон.
З юа-регіоном нічого не ставиться і не лізе. Інсталятор впихує це лайно тільки для орків.
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04.01.2023 15:57 Відповісти
повір мені друже, жоден сру регіон у вінді, у мене, на жодному ПК не стоїть, скажу більше, я навіть розкладки кацапського недоязіка у лютому 2014 повидаляв !!!
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04.01.2023 16:31 Відповісти
Шо правда то правда. Продуктивність роботи зросла просто в рази після видалення язіка-404, чи не так? Бо коли маєш тільки 2 мови - українську і англійську - завжди набираєш тією, яка потрібна...
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04.01.2023 16:37 Відповісти
ну так !!! не треба дивитися на індикатор клавіатури, яка розкладка - ще кацапська чи вже англійська ...
справа не втому !!! після цього як закрили доступ до цього лайна, ПК, ноутів на "ремонт", типу почистити від вірусів, переставити ОС стали приносити значно менше ...
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04.01.2023 16:44 Відповісти
Из блокадного чЛенинграда на Мацковию было отправлено две танковые дивизии...,новейшие танки сошли с конвейера кажись Кировского завода.. блокаду эту спалил механик водитель одного из танков...🤣
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04.01.2023 15:22 Відповісти
Звідки в Маріуполі взагалі нові смартфони, магазини електроніки, та взагалі люди, в яких є гроші та бажання їх купувати?
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04.01.2023 15:28 Відповісти
по два паспорта есть и за продажность заплатили
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04.01.2023 18:03 Відповісти
Какой ещё ICQ? Какой Яндекс? Пусть вводит чебурнет и отнимает всем компьютеры и смартфоны. В интернет только с предварительным заказом и проверкой личности в определённое время в местное отделение гестапоФСБ.
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04.01.2023 15:53 Відповісти
а й не кажи ... помʼятаю в 2016, чи 2017, но точно у літку, коли в Україні, за наказом РНБО, тоді ще Порошенка, закрили доступ до усього того кацапського лайна, телефонує мені одно тело, повернулося до нас на Галичину, зі заробітків, не то з самого членінгада, не то з області членінгадської, з проблемлою - не працює смартфон (чи планшет) - немає х*янденкса, маїл.сру і решта галіматні ... довелось довго пояснювати те що нормальні українці, як і увесь цивілізований, західний світ користується переважно google та gmail, а потім ще під це все пристрій підолаштовувати ... весело було ...
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04.01.2023 16:41 Відповісти
 
 