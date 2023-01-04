Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком у Маріуполі, - Андрющенко
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В окупованому Маріуполі дозволяється продаж лише тих смартфонів, ноутбуків та планшетів, на яких встановлені програми контролю.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ
"Росіяни намагаються встановити тотальний контроль за інтернет-трафіком в Маріуполі. Тепер всі нові смартфони мають бути з переустановленими програмами Яндексу, ISQ, антивірусом Касперського та помічницею "Маруся"
Що там далі по Орвелу, є спеціалісти?
Ще недавно ми сміялись щодо повернення в ІТ-минуле. Саме "аська" наводилась, як приклад рудимента. Та вона стала реальністю. Взагалі русня має окремий талан щодо втілення самих диких саркастичних припущень на повному серйозні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+4 vuiko dobrui
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+3 Пупочный войлок
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+3 Krotow
показати весь коментар04.01.2023 15:53
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Після того, як прийшли бруднодупі, теж не ясно, з ким ті маріупольці, які там ще залишилися, повинні нею спілкуватися - один з одним?
Ну, а якщо поліцаї вимагають, щоб стояла - хай собі стоїть, головне відібрати в неї всі дозволи та випиляти її з бекграунду, тоді ніякої шкоди від неї не буде.
Пути Господни неисповедимы...Мариуполь по факту превращена в Алеппо...
З юа-регіоном нічого не ставиться і не лізе. Інсталятор впихує це лайно тільки для орків.
справа не втому !!! після цього як закрили доступ до цього лайна, ПК, ноутів на "ремонт", типу почистити від вірусів, переставити ОС стали приносити значно менше ...
гестапоФСБ.