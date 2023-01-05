В Беларусь продолжает прибывать личный состав и техника армии РФ
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В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что таким образом продолжается наращивание региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации для обеспечения военной безопасности Союзного государства.
С прибывающими подразделениями РФ на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.
Кроме того, планируется проведение совместного лётно-тактического обучения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений двух стран.
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+10 Aaron Smith d492e1f2
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