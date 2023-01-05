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В Беларусь продолжает прибывать личный состав и техника армии РФ

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

рф,білорусь,військові

В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом продолжается наращивание региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

С прибывающими подразделениями РФ на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.

Кроме того, планируется проведение совместного лётно-тактического обучения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений двух стран.

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Топ комментарии
+10
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05.01.2023 17:14
+7
Резников с Даниловым видят там что-то или как обычно?...
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05.01.2023 16:52
+6
Himers чекає на вас **********
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05.01.2023 17:10
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Резников с Даниловым видят там что-то или как обычно?...
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05.01.2023 16:52 Ответить
А буряты будут?
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05.01.2023 17:05 Ответить
Как обычно??? Это очередной "минск" подписывать??
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05.01.2023 17:07 Ответить
т не прав колюня! как обычно, это страну сдавать, народу врать! хотя, тебе прокладке провластной этого понять не дано! смотри сватов и марафон, повышай интеллект!
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05.01.2023 17:16 Ответить
Дурилка ти, машка.. ні разу в житті не дивився ні сватов, марафон - тільки в березні місяці.. владу взагалі не підтримую... підтримую, вболіваю і б'юся за Державу.. просто сектантам імені По.., добре що хоч не пу.. важко зрозуміти це. Їм багато речей важко зрозуміти. Багато "очевидных" речей.
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05.01.2023 17:47 Ответить
Я правильно понимаю, что ты поддерживаешь тупость или злой умысел (не дай Бог) этих персонажей, уверявших до самого вторжения, что ничего не будет, так как фашисты "не создали ударных группировок", а также поддерживаешь их бурную словесную деятельность, которая кардинально расходится с реальными делами?....
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06.01.2023 08:18 Ответить
А что нужно видеть? Было 15 000 тысяч стало 15 500. Покачто явно мало для наступления. Вот когда накопят тысяч 100, тогда конечно будут наступать. Но тогда по Беларуси полетит все, что у нас будет
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05.01.2023 17:08 Ответить
по россии пока ничего не летит. То же будет и с белрусью. Партнеры будут против
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05.01.2023 22:27 Ответить
Чмобіки-суіцидніки, ну і добре, усіх в отбой..
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05.01.2023 17:06 Ответить
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05.01.2023 17:14 Ответить
Мильон мавзолейных Обезьян🦍💀🦍 накапливают,типа на Киев за два дня...
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05.01.2023 17:06 Ответить
Himers чекає на вас **********
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05.01.2023 17:10 Ответить
Доктор HIMARS файний лікар ..💀💀💀💀
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05.01.2023 17:12 Ответить
Це у нас "особовий склад", а у ворога - "жива сила".
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05.01.2023 17:13 Ответить
Тимчасово "жива сила"!
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05.01.2023 17:45 Ответить
Ховають від наших обстрілів. А можна було б анансувати і прийняти постанову РНБО про те, що підорашенські війська є законною ціллю Українських військ незалежно від місць хованок?
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05.01.2023 17:27 Ответить
срочно от зели нужно перемирие, чтобы успели стянуть...
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05.01.2023 17:40 Ответить
ось це називається повільний спосіб захоплення держави. Одного вечора громадяни Білорусії ляжуть спати в державі Білорусь,а прокинуться в області Білорусія. І нічого з цим вони не зроблять,бо кількість окупаційних військ буде як мінімум двічі переважати їхні.
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05.01.2023 19:00 Ответить
До речі, цілком можливо. Я ще додав, що вони запросто можуть бульбенфюрера ще прибрати. Його імітація підтримки СВО їх явно не влаштовує. А позбавившись цього ідіота, вони зможуть безперешкодно робити все, що їм заманеться.
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05.01.2023 19:35 Ответить
кремлівський м'ясник готується до якоїсь операції,тому просить передишки.
Надія на нашу розвідку,яка допоможе визначити цілі ворога.
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05.01.2023 20:39 Ответить
Зеля все здає здає інтереси держави, а військові от зараза така, не дають, заважають. Шкода нема кому цього щура змести.
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05.01.2023 21:50 Ответить
 
 