В Беларусь продолжает прибывать личный состав и техника армии РФ

В Республику Беларусь продолжат прибывать личный состав, вооружение, военная и специальная техника вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что таким образом продолжается наращивание региональной группировки войск Республики Беларусь и Российской Федерации для обеспечения военной безопасности Союзного государства.

С прибывающими подразделениями РФ на белорусских полигонах спланировано дальнейшее проведение мероприятий боевого согласования.

Кроме того, планируется проведение совместного лётно-тактического обучения с целью повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений двух стран.

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