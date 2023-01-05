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До Білорусі продовжує прибувати особовий склад та техніка армії РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рф,білорусь,військові

До Республіки Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що таким чином продовжується нарощування регіонального угруповання військ Республіки Білорусь та Російської Федерації для "забезпечення військової безпеки Союзної держави".

З підрозділами РФ, що прибувають, на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Павлюк про загрозу з Білорусі: Кордон - суцільні мінні поля, наведено артилерію ЗСУ

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+10
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05.01.2023 17:14
+7
Резников с Даниловым видят там что-то или как обычно?...
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05.01.2023 16:52
+6
Himers чекає на вас **********
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05.01.2023 17:10
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Резников с Даниловым видят там что-то или как обычно?...
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05.01.2023 16:52 Відповісти
А буряты будут?
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05.01.2023 17:05 Відповісти
Как обычно??? Это очередной "минск" подписывать??
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05.01.2023 17:07 Відповісти
т не прав колюня! как обычно, это страну сдавать, народу врать! хотя, тебе прокладке провластной этого понять не дано! смотри сватов и марафон, повышай интеллект!
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05.01.2023 17:16 Відповісти
Дурилка ти, машка.. ні разу в житті не дивився ні сватов, марафон - тільки в березні місяці.. владу взагалі не підтримую... підтримую, вболіваю і б'юся за Державу.. просто сектантам імені По.., добре що хоч не пу.. важко зрозуміти це. Їм багато речей важко зрозуміти. Багато "очевидных" речей.
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05.01.2023 17:47 Відповісти
Я правильно понимаю, что ты поддерживаешь тупость или злой умысел (не дай Бог) этих персонажей, уверявших до самого вторжения, что ничего не будет, так как фашисты "не создали ударных группировок", а также поддерживаешь их бурную словесную деятельность, которая кардинально расходится с реальными делами?....
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06.01.2023 08:18 Відповісти
А что нужно видеть? Было 15 000 тысяч стало 15 500. Покачто явно мало для наступления. Вот когда накопят тысяч 100, тогда конечно будут наступать. Но тогда по Беларуси полетит все, что у нас будет
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05.01.2023 17:08 Відповісти
по россии пока ничего не летит. То же будет и с белрусью. Партнеры будут против
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05.01.2023 22:27 Відповісти
Чмобіки-суіцидніки, ну і добре, усіх в отбой..
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05.01.2023 17:06 Відповісти
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05.01.2023 17:14 Відповісти
Мильон мавзолейных Обезьян🦍💀🦍 накапливают,типа на Киев за два дня...
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05.01.2023 17:06 Відповісти
Himers чекає на вас **********
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05.01.2023 17:10 Відповісти
Доктор HIMARS файний лікар ..💀💀💀💀
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05.01.2023 17:12 Відповісти
Це у нас "особовий склад", а у ворога - "жива сила".
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05.01.2023 17:13 Відповісти
Тимчасово "жива сила"!
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05.01.2023 17:45 Відповісти
Ховають від наших обстрілів. А можна було б анансувати і прийняти постанову РНБО про те, що підорашенські війська є законною ціллю Українських військ незалежно від місць хованок?
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05.01.2023 17:27 Відповісти
срочно от зели нужно перемирие, чтобы успели стянуть...
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05.01.2023 17:40 Відповісти
ось це називається повільний спосіб захоплення держави. Одного вечора громадяни Білорусії ляжуть спати в державі Білорусь,а прокинуться в області Білорусія. І нічого з цим вони не зроблять,бо кількість окупаційних військ буде як мінімум двічі переважати їхні.
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05.01.2023 19:00 Відповісти
До речі, цілком можливо. Я ще додав, що вони запросто можуть бульбенфюрера ще прибрати. Його імітація підтримки СВО їх явно не влаштовує. А позбавившись цього ідіота, вони зможуть безперешкодно робити все, що їм заманеться.
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05.01.2023 19:35 Відповісти
кремлівський м'ясник готується до якоїсь операції,тому просить передишки.
Надія на нашу розвідку,яка допоможе визначити цілі ворога.
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05.01.2023 20:39 Відповісти
Зеля все здає здає інтереси держави, а військові от зараза така, не дають, заважають. Шкода нема кому цього щура змести.
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05.01.2023 21:50 Відповісти
 
 