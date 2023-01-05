До Білорусі продовжує прибувати особовий склад та техніка армії РФ
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До Республіки Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил Російської Федерації.
Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що таким чином продовжується нарощування регіонального угруповання військ Республіки Білорусь та Російської Федерації для "забезпечення військової безпеки Союзної держави".
З підрозділами РФ, що прибувають, на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.
Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.
Топ коментарі
+10 Aaron Smith d492e1f2
показати весь коментар05.01.2023 17:14
+7 Прощай немытая раССея
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+6 sergej gorin
показати весь коментар05.01.2023 17:10
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