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Павлюк про загрозу з Білорусі: Кордон - суцільні мінні поля, наведено артилерію ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

павлюк,олександр

У разі повторної спроби окупантів наступати на Київ Сили оборони України розраховують зупинити їх ще на кордоні Білорусі, і для цього ведуться відповідні роботи.

Про це в інтерв'ю у телемарафоні заявив командувач угрупування сил та засобів оборони столиці генерал-лейтенант Олександр Павлюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він наголосив, що Україна постійно відстежує весь рух підрозділів армії РФ, їх нові точки дислокації та полігони, тому, на його думку, військово-політичне керівництво матиме час для сповіщення громадян у разі повторної спроби РФ наступати на столицю.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке готове гідно зустріти ворога. Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу. Це кілька рубежів довкола Києва загальною протяжністю близько 1000 км, де на основі фортифікаційних позицій, довгострокових оборонних споруд створено потужну систему оборони, і так просто пройти буде неможливо", – сказав Павлюк.

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За словами командувача обороною столиці, весь кордон України з Білоруссю зараз являє собою "суцільні завали та мінні поля", щоб пройти через них, ворогам знадобляться зусилля.

"До того ж по них сплановано вогонь артилерії, роботу від снайперських груп до мобільних вогневих груп. Ми не плануємо пропустити їх далі кордону", – заявив Павлюк.
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Топ коментарі
+13
а Чернигівщина, Сумщина, Харківщина ?

укріплення треба будувати по всій звільненій лінії кордону!
і будувати не жаліючи залізобетону !
це вже фсьо, на віка....
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05.01.2023 01:10
+10
Ну Юг тоже был "заминирован"... Да и "мясом" могут легко засыпать все эти поля. Так что расслабляться не стоит.
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05.01.2023 01:12
+8
Головне не пускайте на ту ділянку кордону 🤬 Верещучку. Бо буде біда
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05.01.2023 03:22
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Нижегорск "Крым" бавовна https://www.youtube.com/watch?v=GYjhsz9qEgw
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05.01.2023 01:05 Відповісти
У них просто фобия на шарики началась
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05.01.2023 01:41 Відповісти
Вже видалили відео )
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05.01.2023 09:11 Відповісти
а Чернигівщина, Сумщина, Харківщина ?

укріплення треба будувати по всій звільненій лінії кордону!
і будувати не жаліючи залізобетону !
це вже фсьо, на віка....
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05.01.2023 01:10 Відповісти
Робити ведуться по всьому кордону де є контроль ЗСУ.Що і як ніхто нікому нічого не скаже.
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05.01.2023 01:34 Відповісти
дай Бог!
але було б варто хоч щось показати для спокою народу
спокою за кордон, звісно,
бо воювати нам ще й не перевоювати, поки хло не здохне
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05.01.2023 01:39 Відповісти
На кордоні с Білорусію показували що могли показати і інженерні роботи і фортифікацію і інше.І там те угрупування якби не бульбаш перекинути на Донбасс ми їх просто порвали б.А так ми тримаємо ударні війська с технікою і живою силою на не дай боже.А ті війська нам оййй як потрібні.На інших ділянках ведуться роботи в силу можливостей бо обстріли і вилазки ДРГ ,але готуються всі сценарії.Ми вже не в лютому 2022.Дай боже сили нам всім і терпіння хлопцям.
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05.01.2023 01:47 Відповісти
зелений накаже, то міни всі познімають.
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05.01.2023 07:01 Відповісти
Думаю цього разу вже не проканає ...
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05.01.2023 09:13 Відповісти
Ну Юг тоже был "заминирован"... Да и "мясом" могут легко засыпать все эти поля. Так что расслабляться не стоит.
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05.01.2023 01:12 Відповісти
як далеко просунулись орки там де реально були укріплення на Донбасі, в Пєсках, Авдіївці, Марьїнці...
та й в Бахмуті скільки мьяса закинули ?
вже цілий мьясокомбінат для орків імені Вердена

ото ж!
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05.01.2023 01:37 Відповісти
був би Юг укріплений, то не мали б стільки втрат і нинішніх окупованих земель (80 тис. кв. км на сьогодні !!!!)
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05.01.2023 01:41 Відповісти
Згоден це точно.Але на жаль херсонька область була взята в працю окупантами фактично з 2014 року .Там стільки було колаборантів на місцях і зрадників що ми фактично і практично не просто не вспівали підготуватися ,а вийшло що вийшло все лайно показувало дорогу і здавало ЗСУ.І ось тепер маємо результат.Як сказав сам балабол Арестович ми південь відверто просрали.
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05.01.2023 01:50 Відповісти
По поводу замінування Півдня.Всі точки прориву півдня були заміновані зі 100% тільки 20% це вже відомо.Тому не слухайте ту маячню що кажуть що південь був замінований весь і т.д.Ніфіга.Частина була замінована частина гуляй поле частина взагалі розмінована і в багатох місцяхх самі місцеві провели колони окупантів.Саме так місцеві провели колони с Криму.Чому ви думаєте так швидко вони просувалися там?.Якщо згадати початок у всіх областях вони взагалі неорієнтувалися і не знали куди їхати ті областя взагалі були не заміновані.Всі ці байки що було все заміновано і т.д це лише байки.Херсонська обл був прохідний двір це факт.Багато лайна здадавло позиції наших хлопців.Багато лайно відверто саботувала накази командування і підготовку тро і т.д Мери містечок і інше лайно здали цгнорували і знали що будуть здавати ЗСУ .Рашка готувалася на тому напрямку дуже потужно і вела велику роботу с місцевими і колабрантами.
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05.01.2023 01:41 Відповісти
А если еще знать, сколько просуществут «минные поля» после интенсивного артогня, то… Все выглядит вовсе не так уж безупречно.
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05.01.2023 06:05 Відповісти
Нижньогірськ, Крим зараз знов щось бавовнявить
Відео - https://t.me/chp_sevastopol/10414?single
https://t.me/chp_sevastopol/10414
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05.01.2023 01:43 Відповісти
Я сподіваюсь тільки ********* рипнуться їхнім заводам і тец пізда
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05.01.2023 01:45 Відповісти
Головне не пускайте на ту ділянку кордону 🤬 Верещучку. Бо буде біда
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05.01.2023 03:22 Відповісти
Угу... Так само сповістите всіх, як і перший раз, у лютому 2022 сповістили...
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05.01.2023 06:51 Відповісти
 
 