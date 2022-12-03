ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО

Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

Він зазначив: "Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує системну підготовку до захисту північного кордону.

Напередодні завершено спільне штабне тренування 120 окремої бригади територіальної оборони з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою білорусь.

Проведено роботу над удосконаленням взаємодії між нижчим та вищим штабами. Перевірено практичні навички, вміння та злагодженість дій в роботі офіцерів управління та підлеглого особового складу".

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