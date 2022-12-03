ЗСУ провели навчання на кордоні з Білоруссю. ВIДЕО
Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.
Він зазначив: "Угруповання сил і засобів оборони Києва продовжує системну підготовку до захисту північного кордону.
Напередодні завершено спільне штабне тренування 120 окремої бригади територіальної оборони з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою білорусь.
Проведено роботу над удосконаленням взаємодії між нижчим та вищим штабами. Перевірено практичні навички, вміння та злагодженість дій в роботі офіцерів управління та підлеглого особового складу".
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молодцы наши со своими учениями ))) пусть пошумят вдоль кордона...а мож еще и какую болванку по недосмотру... хотя нет не надо... пусть аккуратно но громко шумят )))
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
Шойгу сказав «це схоже на воїнство, здатне виконувати завдання» бо більше в рашки нема воїнства, окрім разом з білорусами
попросилизабрали командование (если оно так работает).
«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, Вы это лучше знаете», - приводит слова политика его пресс-служба.
По словам Лукашенко, Беларусь и Россия «войны не хотели и не хотят». Он также прокомментировал слова Порошенко о договоренностях, принятых в Минске в 2014 году.
«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно (вы, наверное, отследили) тот президент Порошенко [экс-президент Украины] высказался, зачем ему нужен был "Минск" - вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», - сказал политик.
https://news.zerkalo.io/economics/27530.html?c
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!