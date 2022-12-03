ВСУ провели учения на границе с Беларусью. ВИДЕО

Украинские военные провели учения вблизи границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий пехоты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Он отметил: "Группировка сил и средств обороны Киева продолжает системную подготовку к защите северной границы.

Накануне завершена совместная штабная тренировка 120-й отдельной бригады территориальной обороны с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой Беларусь.

Проведена работа по совершенствованию взаимодействия между низшим и высшим штабами. Проверены практические навыки, умение и слаженность действий в работе офицеров управления и подчиненного личного состава".

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