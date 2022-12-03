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ВСУ провели учения на границе с Беларусью. ВИДЕО

Украинские военные провели учения вблизи границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий пехоты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

Он отметил: "Группировка сил и средств обороны Киева продолжает системную подготовку к защите северной границы.

Накануне завершена совместная штабная тренировка 120-й отдельной бригады территориальной обороны с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой Беларусь.

Проведена работа по совершенствованию взаимодействия между низшим и высшим штабами. Проверены практические навыки, умение и слаженность действий в работе офицеров управления и подчиненного личного состава".

Смотрите также: Войска НАТО проводят учения в Польше в районе Сувалкского коридора. ФОТО

Автор: 

военные учения (3457) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+11
может тому тудой шойгу и шастанул - новые стрелки на карте рисовать да луку в них носом тыкать))
молодцы наши со своими учениями ))) пусть пошумят вдоль кордона...а мож еще и какую болванку по недосмотру... хотя нет не надо... пусть аккуратно но громко шумят )))
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03.12.2022 22:22
+8
Березень 2022 року Телефонна розмова між "білорусом українським" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
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03.12.2022 22:45
+6
Лка на карту нові напрями наступу НАТО уже наніс? Прямо через Сеньківку!
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03.12.2022 22:16
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Лка на карту нові напрями наступу НАТО уже наніс? Прямо через Сеньківку!
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03.12.2022 22:16 Ответить
может тому тудой шойгу и шастанул - новые стрелки на карте рисовать да луку в них носом тыкать))
молодцы наши со своими учениями ))) пусть пошумят вдоль кордона...а мож еще и какую болванку по недосмотру... хотя нет не надо... пусть аккуратно но громко шумят )))
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03.12.2022 22:22 Ответить
Наказ генерала Залужного:

«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»

Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування»
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04.12.2022 00:06 Ответить
Даєшь повернення 4 районів Чернігівської губернії (разом з Стародубом) , які забрали спочатку у Білорусь, а потім - за поребрик.
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03.12.2022 22:39 Ответить
ТОбі землі не вистачає в Україні? Чи лишня "вата" потрібна?
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03.12.2022 22:42 Ответить
Ти пожартував що наступ буде через Сеньківку, я - що заберемо Стародубщину. Мені особисто достатньо тих чернігівських земель, що залишилися в Україні.
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03.12.2022 23:13 Ответить
Ну то й добре!
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03.12.2022 23:24 Ответить
На тих вихідних перший раз з початку війни з родиною приїхав на малу батьківщину, у Чернігів. Розбомблені Іванівка, Количівка, готель Україна, Бобровиця, районна лікарня (їздив на Яцево) ... І це не саме гірше - в Новоселівці, Олександрівці кажуть ще гірше.
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03.12.2022 23:38 Ответить
Вони якраз через Новоселівку рвалися в Чернігів Тому її з землею зрівняли Бобровицю теж потовкли добре У мого товариша там будинок Побило осколками дах вибуховою хвилею вибило кілька вікон А поки він у погребі ховався, снаряд попав у будинок його сестри - поряд Згорів на попіл Сестра поїхала до дочки в Київ
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03.12.2022 23:49 Ответить
Шойгу майже під покровом ночі здійснив до Мінська дивний візит. Кремль хоче заставити виконувати союзницькі договора.а Лукадрищ сцить,бо думає шо відповідальності можна ,ще уникнути,Макея кремлівці замочили і тут візит Шойгу.
Шойгу сказав «це схоже на воїнство, здатне виконувати завдання» бо більше в рашки нема воїнства, окрім разом з білорусами
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03.12.2022 22:29 Ответить
наверное будет мобилизация в кацапскую армию беларусов кацапскими методами кацапскими же тЫчками. у Лукашенка наверное попросили забрали командование (если оно так работает).
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04.12.2022 03:40 Ответить
Лукашенко рассказал Шойгу, что он и спецслужбы Беларуси «не видят готовности к полноправным переговорам и по-человечески договариваться» по поводу войны в Украине.

«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, Вы это лучше знаете», - приводит слова политика его пресс-служба.

По словам Лукашенко, Беларусь и Россия «войны не хотели и не хотят». Он также прокомментировал слова Порошенко о договоренностях, принятых в Минске в 2014 году.

«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно (вы, наверное, отследили) тот президент Порошенко [экс-президент Украины] высказался, зачем ему нужен был "Минск" - вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», - сказал политик.
https://news.zerkalo.io/economics/27530.html?c
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03.12.2022 22:30 Ответить
Березень 2022 року Телефонна розмова між "білорусом українським" і "білорусом російськомовним":
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!
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03.12.2022 22:45 Ответить
Понятно, чего Кукарекович срочно прилетел
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03.12.2022 22:58 Ответить
О, правильно. Пошугали дебілів картопляних ))
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03.12.2022 23:00 Ответить
Розумний хід.
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04.12.2022 00:42 Ответить
маляр, а де білі масхалати для ЗСУ? Будуть на весні? Ну, хочаб верховному білу маєчку дайте, хай маскується.
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04.12.2022 01:02 Ответить
Поліські болота підмерзли - чергове вторгнення з півночі цілком ймовірне...
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04.12.2022 14:00 Ответить
В тому році не було снігу всю зиму, земля промерзла, а зараз ще до морозів землю вкрив сніг із льодом. Наші болота готові розмістити на вічне перебування необмежену кількість кацапів з картопляним фаршем.
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04.12.2022 21:46 Ответить
 
 