ВСУ провели учения на границе с Беларусью. ВИДЕО
Украинские военные провели учения вблизи границы с Беларусью. В ходе тренировок они отработали слаженность действий пехоты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.
Он отметил: "Группировка сил и средств обороны Киева продолжает системную подготовку к защите северной границы.
Накануне завершена совместная штабная тренировка 120-й отдельной бригады территориальной обороны с подчиненными воинскими частями в полосе обороны вблизи участка границы с республикой Беларусь.
Проведена работа по совершенствованию взаимодействия между низшим и высшим штабами. Проверены практические навыки, умение и слаженность действий в работе офицеров управления и подчиненного личного состава".
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молодцы наши со своими учениями ))) пусть пошумят вдоль кордона...а мож еще и какую болванку по недосмотру... хотя нет не надо... пусть аккуратно но громко шумят )))
«В зв»язку з посиленням навчань Збройних Сил Білорусі поблизу кордонів України терміново розвернуть вздовж кордону України мережу підприємств по автоматичному виготовленню «чіпсів»
Забезпечить їх відповідним інвентарем для просмажування…»
Шойгу сказав «це схоже на воїнство, здатне виконувати завдання» бо більше в рашки нема воїнства, окрім разом з білорусами
попросилизабрали командование (если оно так работает).
«Я не собираюсь тут никого пугать. Вы тем более. Все уже и так напуганы-перепуганы. Но если они хотят, чтобы мы мирно жили в нашем регионе, не глядя на то, как на это смотрят из-за океана, и Россия, и Беларусь к этому готовы. Если они хотят воевать до последнего не то украинца, не то уже там поляка или еще наемников, ну, это их дело, это их право. Пока, например, я и наши спецслужбы не видят, чтобы они были готовы к полноправным переговорам и по-человечески договариваться. Они видят, по нашему мнению, как продолжить войну. Ну, тогда специальная операция не прекратится. Наверное, Вы это лучше знаете», - приводит слова политика его пресс-служба.
По словам Лукашенко, Беларусь и Россия «войны не хотели и не хотят». Он также прокомментировал слова Порошенко о договоренностях, принятых в Минске в 2014 году.
«Мы тут в кусты не прячемся. Мы откровенно заявили свою позицию. Ни вы, ни мы войны не хотели и не хотим. Благо, что совсем недавно (вы, наверное, отследили) тот президент Порошенко [экс-президент Украины] высказался, зачем ему нужен был "Минск" - вот эти переговоры в 2014 году и так далее. Оказывается, он готовился к войне. Ну что тогда нас обвинять, что мы в чем-то виноваты… Ну готовился к войне, так сегодня и расхлебывают эту ситуацию», - сказал политик.
https://news.zerkalo.io/economics/27530.html?c
- Ну всё! Ждите скора в гости! Гатовьте самагонку и сала - будем нашу пабеду празднавать!
- Ридльовку не забудь!
- А что такое "рыдльовка"?
- Лопата - білоруською! Треба ж буде тебе чимось закопувать!