Российское руководство принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, как Россия принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. В частности, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации".

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