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Российское руководство принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація,росіяни

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, как Россия принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.

В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. В частности, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации".

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Топ комментарии
+25
Введіть уже кріпацтво і не соромтесь..
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05.01.2023 19:15
+18
и еще одна радостная весть из дурдома))
***
Как сообщили в пресс-службе актера-режиссера-путиниста-бесогона, никита михалков госпитализирован с осложненным гриппом.

Ранее издание Baza сообщило, что режиссер попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Его жена Татьяна предостерегла журналистов от преждевременных утверждений и добавила, что точный диагноз режиссера пока неизвестен и он в сознании.
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05.01.2023 19:20
+15
Да, российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии.
У него обнаружили ковидную пневмонию.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы № 67.

А вот что он говорил 2 мая 2014 года:
"Одесситы не захотели встречать русские танки на улицах Одессы, ну так мы просить не будем.. А когда одесситы сами попросят нас - мы ещё подумаем, приходить ли нам их освобождать!"
Точно, он и раньше был болен неизлечимой болезнью..
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05.01.2023 19:34
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Введіть уже кріпацтво і не соромтесь..
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05.01.2023 19:15 Ответить
Необхідність цього рішучого кроку вже давно назріла. Плюс чисельні просьби трудящихся
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05.01.2023 19:26 Ответить
Відоме золоте кільце в Московії і була тим місцем, де маялись кріпосні. а племена на Волзі жили в резерваціях. Дворяни татари нікого з інородців до влади не допускали, так було до 17. А кордони потрібно ззакривати, бо розбіжаться нечестивці, залишать пацана з підворотні сам на сам із злодійкою судьбой
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05.01.2023 19:27 Ответить
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05.01.2023 19:48 Ответить
и еще одна радостная весть из дурдома))
***
Как сообщили в пресс-службе актера-режиссера-путиниста-бесогона, никита михалков госпитализирован с осложненным гриппом.

Ранее издание Baza сообщило, что режиссер попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Его жена Татьяна предостерегла журналистов от преждевременных утверждений и добавила, что точный диагноз режиссера пока неизвестен и он в сознании.
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05.01.2023 19:20 Ответить
Вот, что Спутник животворящий делает
Чудовий шмурдяк для свинособак
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05.01.2023 19:28 Ответить
Да, российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии.
У него обнаружили ковидную пневмонию.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы № 67.

А вот что он говорил 2 мая 2014 года:
"Одесситы не захотели встречать русские танки на улицах Одессы, ну так мы просить не будем.. А когда одесситы сами попросят нас - мы ещё подумаем, приходить ли нам их освобождать!"
Точно, он и раньше был болен неизлечимой болезнью..
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05.01.2023 19:34 Ответить
Каби здох!
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05.01.2023 19:42 Ответить
у бувшого режисера, невиліковного путініста\сталініста "сознаніє"?
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05.01.2023 20:18 Ответить
это раз)))... и подчеркивать шо он в сознании))) - это зачем??? - это два...
может наоборот? сознание уже покинуло его как совесть и справедливость...
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05.01.2023 20:22 Ответить
короче , границы закрывают , на паРаше всегда боялись называть белое - белым ...........
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05.01.2023 19:22 Ответить
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05.01.2023 19:24 Ответить
В нас вже давно закриті.
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05.01.2023 19:24 Ответить
для прохождения военной подготовки на основании решения Минобороны и Генштаба ВСУ;
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05.01.2023 19:30 Ответить
Закриття кордонів України-це знак високої довіри діючої влади до народу! Боневтік
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05.01.2023 19:30 Ответить
Ганяв бісів, ганяв..... Але всіх не вигнав. Біси забрали виноградники, хатки з винними підвалами. Така доля у всіх бісогонів. Йому вже 4\5 віку, пора під "траву" і без зайвого майна
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05.01.2023 19:32 Ответить
Дєржитє іх в сєбє, як кант гутарив. І буде вам нещастя во вєкі вєков. Не випускайтє пару, скоти. )
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05.01.2023 19:47 Ответить
Не ***. Дивлюсь ****** на цю хвотографію і думку гадаю.
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05.01.2023 19:49 Ответить
То що в Московії тільки садисти та бандиті йдуть на війну, це ясно, бо там немає патріотів. Тому вони і не випускають чоловіків призивного віку. А у нас Зеля завжди косив від призову, а закрив кордони на виїзд для військовозобов'язаних ще раніше, ніж у Кремлі, тому що він патріотів зрозуміте не може.
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05.01.2023 20:02 Ответить
та розстрілювали би вже їх по місцю та закопували, нафіг ото возитися з ними туди- сюди.
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05.01.2023 21:25 Ответить
це вони з зелупи приклад взяли
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05.01.2023 21:32 Ответить
Українка такого б ніколи не написала...
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06.01.2023 10:10 Ответить
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05.01.2023 21:34 Ответить
Головне, щоб в нас ніхто не с*бався нікуди. Всіх за шкірку і на фронт. Без винятків. Рекомндую заборону на виїзд не відмінітяти взагалі!
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05.01.2023 21:46 Ответить
Ха-ха, ото кацапи раби - знову до залізної завіси докотилися. У нас в Україні таке ніколи б не було можливо.
..так, почекайте..
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06.01.2023 08:56 Ответить
 
 