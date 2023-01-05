Российское руководство принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о том, как Россия принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба.
В сообщении отмечается: "Военно-политическое руководство Российской Федерации принимает меры по недопущению массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста.
Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. В частности, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карт паспорта Российской Федерации".
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Как сообщили в пресс-службе актера-режиссера-путиниста-бесогона, никита михалков госпитализирован с осложненным гриппом.
Ранее издание Baza сообщило, что режиссер попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Его жена Татьяна предостерегла журналистов от преждевременных утверждений и добавила, что точный диагноз режиссера пока неизвестен и он в сознании.
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У него обнаружили ковидную пневмонию.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы № 67.
А вот что он говорил 2 мая 2014 года:
"Одесситы не захотели встречать русские танки на улицах Одессы, ну так мы просить не будем.. А когда одесситы сами попросят нас - мы ещё подумаем, приходить ли нам их освобождать!"
Точно, он и раньше был болен неизлечимой болезнью..
может наоборот? сознание уже покинуло его как совесть и справедливость...
..так, почекайте..