Російське керівництво вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як Росія вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації".

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