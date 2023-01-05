Російське керівництво вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон, - Генштаб
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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як Росія вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.
У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.
Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації".
Будь ласка, зачекайте...
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Как сообщили в пресс-службе актера-режиссера-путиниста-бесогона, никита михалков госпитализирован с осложненным гриппом.
Ранее издание Baza сообщило, что режиссер попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Его жена Татьяна предостерегла журналистов от преждевременных утверждений и добавила, что точный диагноз режиссера пока неизвестен и он в сознании.
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У него обнаружили ковидную пневмонию.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы № 67.
А вот что он говорил 2 мая 2014 года:
"Одесситы не захотели встречать русские танки на улицах Одессы, ну так мы просить не будем.. А когда одесситы сами попросят нас - мы ещё подумаем, приходить ли нам их освобождать!"
Точно, он и раньше был болен неизлечимой болезнью..
может наоборот? сознание уже покинуло его как совесть и справедливость...
..так, почекайте..