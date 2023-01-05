УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10835 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна Мобілізація в РФ
9 471 25
Генштаб ЗС (4472) Росія (47118) мобілізація (1437)

Російське керівництво вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація,росіяни

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо того, як Росія вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу.

У повідомленні зазначається: "Військово-політичне керівництво російської федерації вживає заходів для недопущення масового виїзду чоловіків призовного віку за кордон перед черговою хвилею мобілізації, яка очікується у січні поточного року. Не виключається повна заборона перетину державного кордону чоловікам призовного віку.

Триває примусова паспортизація населення на тимчасово окупованих та зайнятих територіях Луганської області. Так, банківські установи окупованого регіону вимагають для оформлення платіжних карток паспорти російської федерації".

Також читайте: Мобілізований із Якутії окупант розповідає про ситуацію на передовій: "П#здец, бл#дь!.. Бардак, нах#й!..". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+25
Введіть уже кріпацтво і не соромтесь..
показати весь коментар
05.01.2023 19:15
+18
и еще одна радостная весть из дурдома))
***
Как сообщили в пресс-службе актера-режиссера-путиниста-бесогона, никита михалков госпитализирован с осложненным гриппом.

Ранее издание Baza сообщило, что режиссер попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Его жена Татьяна предостерегла журналистов от преждевременных утверждений и добавила, что точный диагноз режиссера пока неизвестен и он в сознании.
показати весь коментар
05.01.2023 19:20
+15
Да, российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии.
У него обнаружили ковидную пневмонию.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы № 67.

А вот что он говорил 2 мая 2014 года:
"Одесситы не захотели встречать русские танки на улицах Одессы, ну так мы просить не будем.. А когда одесситы сами попросят нас - мы ещё подумаем, приходить ли нам их освобождать!"
Точно, он и раньше был болен неизлечимой болезнью..
показати весь коментар
05.01.2023 19:34
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Введіть уже кріпацтво і не соромтесь..
показати весь коментар
05.01.2023 19:15 Відповісти
Необхідність цього рішучого кроку вже давно назріла. Плюс чисельні просьби трудящихся
показати весь коментар
05.01.2023 19:26 Відповісти
Відоме золоте кільце в Московії і була тим місцем, де маялись кріпосні. а племена на Волзі жили в резерваціях. Дворяни татари нікого з інородців до влади не допускали, так було до 17. А кордони потрібно ззакривати, бо розбіжаться нечестивці, залишать пацана з підворотні сам на сам із злодійкою судьбой
показати весь коментар
05.01.2023 19:27 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 19:48 Відповісти
и еще одна радостная весть из дурдома))
***
Как сообщили в пресс-службе актера-режиссера-путиниста-бесогона, никита михалков госпитализирован с осложненным гриппом.

Ранее издание Baza сообщило, что режиссер попал в одну из московских больниц в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Его жена Татьяна предостерегла журналистов от преждевременных утверждений и добавила, что точный диагноз режиссера пока неизвестен и он в сознании.
показати весь коментар
05.01.2023 19:20 Відповісти
Вот, что Спутник животворящий делает
Чудовий шмурдяк для свинособак
показати весь коментар
05.01.2023 19:28 Відповісти
Да, российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в тяжелом состоянии.
У него обнаружили ковидную пневмонию.
77-летнего режиссера, путиниста Никиту Михалкова госпитализировали в городскую клиническую больницу Москвы № 67.

А вот что он говорил 2 мая 2014 года:
"Одесситы не захотели встречать русские танки на улицах Одессы, ну так мы просить не будем.. А когда одесситы сами попросят нас - мы ещё подумаем, приходить ли нам их освобождать!"
Точно, он и раньше был болен неизлечимой болезнью..
показати весь коментар
05.01.2023 19:34 Відповісти
Каби здох!
показати весь коментар
05.01.2023 19:42 Відповісти
у бувшого режисера, невиліковного путініста\сталініста "сознаніє"?
показати весь коментар
05.01.2023 20:18 Відповісти
это раз)))... и подчеркивать шо он в сознании))) - это зачем??? - это два...
может наоборот? сознание уже покинуло его как совесть и справедливость...
показати весь коментар
05.01.2023 20:22 Відповісти
короче , границы закрывают , на паРаше всегда боялись называть белое - белым ...........
показати весь коментар
05.01.2023 19:22 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 19:24 Відповісти
В нас вже давно закриті.
показати весь коментар
05.01.2023 19:24 Відповісти
для прохождения военной подготовки на основании решения Минобороны и Генштаба ВСУ;
показати весь коментар
05.01.2023 19:30 Відповісти
Закриття кордонів України-це знак високої довіри діючої влади до народу! Боневтік
показати весь коментар
05.01.2023 19:30 Відповісти
Ганяв бісів, ганяв..... Але всіх не вигнав. Біси забрали виноградники, хатки з винними підвалами. Така доля у всіх бісогонів. Йому вже 4\5 віку, пора під "траву" і без зайвого майна
показати весь коментар
05.01.2023 19:32 Відповісти
Дєржитє іх в сєбє, як кант гутарив. І буде вам нещастя во вєкі вєков. Не випускайтє пару, скоти. )
показати весь коментар
05.01.2023 19:47 Відповісти
Не ***. Дивлюсь ****** на цю хвотографію і думку гадаю.
показати весь коментар
05.01.2023 19:49 Відповісти
То що в Московії тільки садисти та бандиті йдуть на війну, це ясно, бо там немає патріотів. Тому вони і не випускають чоловіків призивного віку. А у нас Зеля завжди косив від призову, а закрив кордони на виїзд для військовозобов'язаних ще раніше, ніж у Кремлі, тому що він патріотів зрозуміте не може.
показати весь коментар
05.01.2023 20:02 Відповісти
та розстрілювали би вже їх по місцю та закопували, нафіг ото возитися з ними туди- сюди.
показати весь коментар
05.01.2023 21:25 Відповісти
це вони з зелупи приклад взяли
показати весь коментар
05.01.2023 21:32 Відповісти
Українка такого б ніколи не написала...
показати весь коментар
06.01.2023 10:10 Відповісти
показати весь коментар
05.01.2023 21:34 Відповісти
Головне, щоб в нас ніхто не с*бався нікуди. Всіх за шкірку і на фронт. Без винятків. Рекомндую заборону на виїзд не відмінітяти взагалі!
показати весь коментар
05.01.2023 21:46 Відповісти
Ха-ха, ото кацапи раби - знову до залізної завіси докотилися. У нас в Україні таке ніколи б не було можливо.
..так, почекайте..
показати весь коментар
06.01.2023 08:56 Відповісти
 
 