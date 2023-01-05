Ложь и лицемерие, - Данилов о словах Путина о "рождественском перемирии"
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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал лицемерными призывы российской стороны к украинской о перемирии на христианский праздник Рождества.
"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в певучей тишине украинской ночи", - написал Данилов в четверг в твиттере, передает Цензор.НЕТ.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня.
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а отже з 6 на 7 січня у них робочий день.
а чёто никто не поверил...
абидна )))
Наче медом по вухах помазава...
ну а нам своэ робити.......
****, як же смачно Данілов висловився!
Ідіть курці в ***, ******** баби внуки.
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