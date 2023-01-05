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Данилов (1053) перемирие (1476)

Ложь и лицемерие, - Данилов о словах Путина о "рождественском перемирии"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал лицемерными призывы российской стороны к украинской о перемирии на христианский праздник Рождества.

"Какое отношение к христианскому празднику Рождества имеет стая мелких кремлевских чертей-иблисов? Кто поверит мерзости, которая убивает детей, обстреливает роддома, пытает пленных? Режим прекращения огня? Ложь и лицемерие. Мы вас грызть будем в певучей тишине украинской ночи", - написал Данилов в четверг в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня.

Смотрите: Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
***** западло визнати поразку ось і мутить мульку.
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05.01.2023 20:55
+16
Передайте хлу, шо Хаймарси святкували Різдво з 24 на 25 грудня,
а отже з 6 на 7 січня у них робочий день.
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05.01.2023 21:04
+14
все вірно - "гарний" кацап- знищений кацап...
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05.01.2023 20:53
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все вірно - "гарний" кацап- знищений кацап...
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05.01.2023 20:53 Ответить
Русні *****!
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05.01.2023 20:53 Ответить
Свинособаки ні одного разу з 2014 не дотрималися перемир'я, нам потрібно не вогонь припиняти, а подвоїти кількість подарунків тим виродкам, можна ще й білорашистам насипати трохи.
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05.01.2023 20:54 Ответить
***** западло визнати поразку ось і мутить мульку.
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05.01.2023 20:55 Ответить
Передайте хлу, шо Хаймарси святкували Різдво з 24 на 25 грудня,
а отже з 6 на 7 січня у них робочий день.
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05.01.2023 21:04 Ответить
👍
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05.01.2023 20:55 Ответить
чорт грає на випередження. ******* по чорту. Пліззз !!!!
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05.01.2023 20:56 Ответить
росія постійно висуває і висуватиме умови, на які Україна ніяк не може піти. Це все лише для свого стада. Он, подивіться, ми з ними по хорошому хотіли, а ці нацисти навіть в різдво воюють. І все в такому ж дусі
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05.01.2023 20:57 Ответить
Не на таку реакцію очікувало *****. Думало жопу зацілують, міротворцу, а воно он воно як...
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05.01.2023 20:58 Ответить
Хто буде вірити гнидючій,смердючій потворі? Нехай у пеклі горить тварюка.
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05.01.2023 20:59 Ответить
Гарний кацап- дохлий кацап. Оце і все,що можна сказати стосовно перемир*я.
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05.01.2023 21:00 Ответить
ну вот... ***** так хотело быть белым, пушистым и православно-скрепным миротворцем...
а чёто никто не поверил...
абидна )))
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05.01.2023 21:00 Ответить
"Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі"
Наче медом по вухах помазава...
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05.01.2023 21:02 Ответить
👍
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05.01.2023 21:02 Ответить
нах. пуйла, гундяя з їх перемир,єм...
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05.01.2023 21:03 Ответить
вата тоже, между прочим, ох*ет.....
ну а нам своэ робити.......
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05.01.2023 21:05 Ответить
***** снова всех переиграл... Мало того, что его все сразу нах послали, так еще и свои фашисты местные от него отвернулись
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05.01.2023 21:07 Ответить
Для касапів це норма, не дивуйтесь.
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05.01.2023 21:06 Ответить
Правильна відповідь подобаєтся що Данілов речі називає своїми іменами на відміну від інших представників держави.
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05.01.2023 21:06 Ответить
Для касапів це норма, не дивуйтесь.
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05.01.2023 21:07 Ответить
«Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі…»

****, як же смачно Данілов висловився!
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05.01.2023 21:14 Ответить
все эти игрища ***** показывают лишь его слабость,значит Украинцы на правильном пути и следует продолжать мочить русню в том же духе пока не вернут все захваченные земли на 91 год!
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05.01.2023 21:15 Ответить
Япончик запропонував мир, по понятіям?
Ідіть курці в ***, ******** баби внуки.
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05.01.2023 21:17 Ответить
Українці своє Різдво вже відсвяткували... у бомбосховищах... Новий рік у бомбосховищах... Про яке припинення йде річ? Ми знищуємо окупантів та терористів, які прийшли вбивати українців.
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05.01.2023 21:19 Ответить
Глава МЗС Німеччини різко розкритикував заяву власника Кремля. "Так зване припинення вогню не принесе миру і безпеки людям, які живуть в щоденному страху під російською окупацією", - написав Бербок у Twitter. За її словами, Путін, очевидно, має намір "продовжити війну після невеликої перерви". Якби Путін хотів миру, він би "привіз своїх солдатів додому, і війна закінчилася б".

Тому Німеччина "продовжить підтримувати українців, щоб вони знову могли жити мирно і вільно", заявив німецький міністр.
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05.01.2023 21:28 Ответить
https://youtu.be/cycKOPXUMFI...

Михаил Шейтельман о хитростях Мавзолейного Шизофреника...
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05.01.2023 21:33 Ответить
Сподіваюся, маразматичне триндіння опущеного ботоксного опариша сильно не вплине на щоденну статистику ЗСУ.
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05.01.2023 21:42 Ответить
Прослухала радіоперехват орка з його болотною кікіморою.Він каже про українців,що ми пиль,що такої нації не існує,що нас треба знищувати.Тому, треба двухсотити їх без жалю,бо існує загроза нашій нації.
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05.01.2023 21:42 Ответить
Хай **здують на рашку і там собі святкують
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05.01.2023 23:56 Ответить
 
 