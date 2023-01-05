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Данілов (1187) перемир'я (779)

Брехня і лицемірство, - Данілов про слова Путіна про "різдвяне перемир’я"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

данілов

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав лицемірними заклики російської сторони до української про перемир’я на християнське свято Різдва.

"Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", - написав Данілов у четвер у твіттері, передає Цензор.НЕТ.


Раніше президент РФ Володимир Путін доручив міністрові оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Патріарх РПЦ Кирил пропонує встановити "різдвяне перемир’я"

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+16
***** западло визнати поразку ось і мутить мульку.
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05.01.2023 20:55
+16
Передайте хлу, шо Хаймарси святкували Різдво з 24 на 25 грудня,
а отже з 6 на 7 січня у них робочий день.
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05.01.2023 21:04
+14
все вірно - "гарний" кацап- знищений кацап...
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05.01.2023 20:53
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все вірно - "гарний" кацап- знищений кацап...
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05.01.2023 20:53 Відповісти
Русні *****!
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05.01.2023 20:53 Відповісти
Свинособаки ні одного разу з 2014 не дотрималися перемир'я, нам потрібно не вогонь припиняти, а подвоїти кількість подарунків тим виродкам, можна ще й білорашистам насипати трохи.
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05.01.2023 20:54 Відповісти
***** западло визнати поразку ось і мутить мульку.
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05.01.2023 20:55 Відповісти
Передайте хлу, шо Хаймарси святкували Різдво з 24 на 25 грудня,
а отже з 6 на 7 січня у них робочий день.
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05.01.2023 21:04 Відповісти
👍
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05.01.2023 20:55 Відповісти
чорт грає на випередження. ******* по чорту. Пліззз !!!!
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05.01.2023 20:56 Відповісти
росія постійно висуває і висуватиме умови, на які Україна ніяк не може піти. Це все лише для свого стада. Он, подивіться, ми з ними по хорошому хотіли, а ці нацисти навіть в різдво воюють. І все в такому ж дусі
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05.01.2023 20:57 Відповісти
Не на таку реакцію очікувало *****. Думало жопу зацілують, міротворцу, а воно он воно як...
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05.01.2023 20:58 Відповісти
Хто буде вірити гнидючій,смердючій потворі? Нехай у пеклі горить тварюка.
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05.01.2023 20:59 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап. Оце і все,що можна сказати стосовно перемир*я.
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05.01.2023 21:00 Відповісти
ну вот... ***** так хотело быть белым, пушистым и православно-скрепным миротворцем...
а чёто никто не поверил...
абидна )))
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05.01.2023 21:00 Відповісти
"Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі"
Наче медом по вухах помазава...
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05.01.2023 21:02 Відповісти
👍
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05.01.2023 21:02 Відповісти
нах. пуйла, гундяя з їх перемир,єм...
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05.01.2023 21:03 Відповісти
вата тоже, между прочим, ох*ет.....
ну а нам своэ робити.......
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05.01.2023 21:05 Відповісти
***** снова всех переиграл... Мало того, что его все сразу нах послали, так еще и свои фашисты местные от него отвернулись
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05.01.2023 21:07 Відповісти
Для касапів це норма, не дивуйтесь.
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05.01.2023 21:06 Відповісти
Правильна відповідь подобаєтся що Данілов речі називає своїми іменами на відміну від інших представників держави.
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05.01.2023 21:06 Відповісти
Для касапів це норма, не дивуйтесь.
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05.01.2023 21:07 Відповісти
«Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі…»

****, як же смачно Данілов висловився!
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05.01.2023 21:14 Відповісти
все эти игрища ***** показывают лишь его слабость,значит Украинцы на правильном пути и следует продолжать мочить русню в том же духе пока не вернут все захваченные земли на 91 год!
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05.01.2023 21:15 Відповісти
Япончик запропонував мир, по понятіям?
Ідіть курці в ***, ******** баби внуки.
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05.01.2023 21:17 Відповісти
Українці своє Різдво вже відсвяткували... у бомбосховищах... Новий рік у бомбосховищах... Про яке припинення йде річ? Ми знищуємо окупантів та терористів, які прийшли вбивати українців.
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05.01.2023 21:19 Відповісти
Глава МЗС Німеччини різко розкритикував заяву власника Кремля. "Так зване припинення вогню не принесе миру і безпеки людям, які живуть в щоденному страху під російською окупацією", - написав Бербок у Twitter. За її словами, Путін, очевидно, має намір "продовжити війну після невеликої перерви". Якби Путін хотів миру, він би "привіз своїх солдатів додому, і війна закінчилася б".

Тому Німеччина "продовжить підтримувати українців, щоб вони знову могли жити мирно і вільно", заявив німецький міністр.
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05.01.2023 21:28 Відповісти
https://youtu.be/cycKOPXUMFI...

Михаил Шейтельман о хитростях Мавзолейного Шизофреника...
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05.01.2023 21:33 Відповісти
Сподіваюся, маразматичне триндіння опущеного ботоксного опариша сильно не вплине на щоденну статистику ЗСУ.
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05.01.2023 21:42 Відповісти
Прослухала радіоперехват орка з його болотною кікіморою.Він каже про українців,що ми пиль,що такої нації не існує,що нас треба знищувати.Тому, треба двухсотити їх без жалю,бо існує загроза нашій нації.
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05.01.2023 21:42 Відповісти
Хай **здують на рашку і там собі святкують
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05.01.2023 23:56 Відповісти
 
 