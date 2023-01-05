Брехня і лицемірство, - Данілов про слова Путіна про "різдвяне перемир’я"
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Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов назвав лицемірними заклики російської сторони до української про перемир’я на християнське свято Різдва.
"Яке відношення до християнського свята Різдва має зграя дрібних кремлівських чортів-іблісів? Хто повірить мерзоті, яка вбиває дітей, обстрілює пологові будинки, катує полонених? Режим припинення вогню? Брехня та лицемірство. Ми вас гризти будемо в співучій тиші української ночі", - написав Данілов у четвер у твіттері, передає Цензор.НЕТ.
Раніше президент РФ Володимир Путін доручив міністрові оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню.
Топ коментарі
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показати весь коментар05.01.2023 20:55
+16 olele
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+14 я гражданин Украины
показати весь коментар05.01.2023 20:53
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Будь ласка, зачекайте...
а отже з 6 на 7 січня у них робочий день.
а чёто никто не поверил...
абидна )))
Наче медом по вухах помазава...
ну а нам своэ робити.......
****, як же смачно Данілов висловився!
Ідіть курці в ***, ******** баби внуки.
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