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Патріарх РПЦ Кирил пропонує встановити "різдвяне перемир’я"
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Очільник Російської православної церкви Кирил закликає встановити "різдвяне перемир’я" в Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.
"Патріарх Кирил закликав встановити різдвяне перемир'я в Україні та на Донбасі з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня", - зазначає видання.
Топ коментарі
+62 vuiko dobrui
показати весь коментар05.01.2023 10:43
+53 jklpqrs
показати весь коментар05.01.2023 10:44
+51 Вася Быколог
показати весь коментар05.01.2023 10:44
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Будь ласка, зачекайте...
І кацапи війська з України виведуть ?
Коли дарують подарунок, то не питають, "хочеш, чи ні".
Різдво було вже мацже 2 тиждня тому.
25 декабря.
Патриарх Тихон в 1917 году отслужил молебен Именно 25 декабря...
Гундяй..а за что ты убил патриарха Алексия в декабре 2008 года?💀🦍
Святоши гребанные👹👺💀💀
Мрази Мавзолейные 👺👹🦍💀
повинен бути виданий Україні для суду чи випадкової публічної страти
Ми таким самим грішили в 2014/15роках. Що це таке - ми самі знаємо. От тільки ми воюємо на своїй території України, на касапщину ми ще не посунулися...
В Україні Різдво було 25 грудня, а шамани орків ідуть за сруським вАЄнним кораблем
Так что он опаздал )))))
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).