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Патріарх РПЦ Кирил пропонує встановити "різдвяне перемир’я"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кирил,путін

Очільник Російської православної церкви Кирил закликає встановити "різдвяне перемир’я" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Патріарх Кирил закликав встановити різдвяне перемир'я в Україні та на Донбасі з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня", - зазначає видання.

Також читайте: Перемир’я на умовах РФ "не припинить жахіття для українського народу", - Бербок

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+62
П Н Х кацапській фсб поп-3.14дерас !!! хочете перемирʼя виводіть свої недо-війська з усієї території України !!!
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05.01.2023 10:43
+53
В пту-19 сейчас очень даже мирно.
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05.01.2023 10:44
+51
Я так розумію подарунки від ЗСУ на Різдво московити отримати не хочуть?
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05.01.2023 10:44
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П Н Х кацапській фсб поп-3.14дерас !!! хочете перемирʼя виводіть свої недо-війська з усієї території України !!!
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05.01.2023 10:43 Відповісти
Сатанист гундяев что то лукавит !
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05.01.2023 12:26 Відповісти
Невже ?
І кацапи війська з України виведуть ?
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05.01.2023 10:43 Відповісти
"ЭТО ДРУГОЕ!" (тм)
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05.01.2023 10:51 Відповісти
Я так розумію подарунки від ЗСУ на Різдво московити отримати не хочуть?
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05.01.2023 10:44 Відповісти
Але мабуть їм прийдеться отримувати.
Коли дарують подарунок, то не питають, "хочеш, чи ні".
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05.01.2023 13:06 Відповісти
В пту-19 сейчас очень даже мирно.
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05.01.2023 10:44 Відповісти
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05.01.2023 10:45 Відповісти
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05.01.2023 13:22 Відповісти
катриарх перил он же япончик корчит из себя миротворца......
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05.01.2023 10:46 Відповісти
пішов *****!
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05.01.2023 10:47 Відповісти
ПНХ вместе с Пу и русским кораблем уроды лицемерные проваславные христианские джихадисты предлагают мир на костях и трупах украинцев хтобы подготовить средства убийства и с новой силой начать террор и убийства
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05.01.2023 10:47 Відповісти
московщина - то виплодок пекла. З нею перемир"я бути не може. Лише спалити всім світом.
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05.01.2023 10:47 Відповісти
Сволота кацапська: влаштували ракетні й дронові бомбардування нам в новорічну ніч, а тепер хочуть миру на масквабадське різдво. Гундос думає що так холопи більше задонатять йому на яхту?
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05.01.2023 10:48 Відповісти
Хаймарси живуть за іншим календарем і російської не розуміють.

Різдво було вже мацже 2 тиждня тому.
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05.01.2023 10:48 Відповісти
Яке перемир'я??? З цим юидлом? Вони слова такого не знають. Мочити, мочити і ще раз мочити.
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05.01.2023 10:48 Відповісти
без питань - найближче різдво 25 грудня 2023 року, цілком реально, що Україні тоді воювати вже буде ні з ким.
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05.01.2023 10:48 Відповісти
До речі, Різдво вже було. 25 грудня.
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05.01.2023 10:49 Відповісти
Ага, та щаз. А псюрніки вам медом не намазать? У нас Різдво було 25 того грудня і наші воїни гинули. Ви будете знищені всі хто на нашій землі. Пішов нахер поп проклятий
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05.01.2023 10:49 Відповісти
А різдвяне "пішли нах... з України" не хоче запропонувати?
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05.01.2023 10:49 Відповісти
З 14 року тривають різдвяні перемир"я.
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05.01.2023 10:49 Відповісти
"В Україні та на Донбасі"??? Донбас - це Україна
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05.01.2023 10:50 Відповісти
Треба кацапам влатувати "новорічне св'ято"!
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05.01.2023 10:50 Відповісти
Иди на ***,мразота кацапская.
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05.01.2023 10:51 Відповісти
Рекомендую попу пососать хер у Кадыркина. Рождественский.
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05.01.2023 10:51 Відповісти
Слуга сатани, який в рясі ніби піп, пропонує те, що пропонував терорист пуйло, щоб зібрати свої сили і закрити дірки на фронті. Дудки!!!
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05.01.2023 10:52 Відповісти
Давай еще на днюху членина-сралина перемирия устраивать. Старий окончательно рехнулся.
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05.01.2023 10:53 Відповісти
Хреном по всій його поганій пиці, а не перемир'я!!!!
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05.01.2023 10:53 Відповісти
піздвяне...
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05.01.2023 10:54 Відповісти
на Різдво цього року також почнеться вигнання кацапського фсбшного духу з нашої Лаври, перемирья не буде ні на військовому фронті ні на духовному
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05.01.2023 10:56 Відповісти
Видно HIMARSи, не дають підвезти оккупантам ні ПСМ ні **********. І сконцетрувати особовий склад теж ускладнено, що видно з ПТУ -19 та ще пятьох місць в Херсонській і Запорізький областях. великий гундяй вирішив стати ще і стратегом.
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05.01.2023 10:57 Відповісти
Я думаю, що то не гундяєвська ініціатива - просто йому дали "паручєніє".
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05.01.2023 13:08 Відповісти
Вже відсвяткували Різдво.
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05.01.2023 10:57 Відповісти
Готують маштабний ракетний обстріл, не інакше
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05.01.2023 10:58 Відповісти
Як би це не було підготовко до якогось сакрального жертвоприношення у час Різдва. Можливо росіяни готують якийсь приголомшливий теракт, щоб провести його після оголошеного ними ******* перемир'я, щоб зіграти на релігійних почуттях росіян. Можливо це і плануються цинічно подати як ідеологічний привід для наступу, що готується. Тому потрібно бути пильними після таких пропозицій Гундяя Содомського і Гоморського
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05.01.2023 10:58 Відповісти
а дпльше що, знову вбивати та знищувати Україну....- от гидота мокшансько-кацапська...здохнеш скоро ...
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05.01.2023 10:59 Відповісти
Креста на тебе нет! ****, православная, бл..дь! Пошел наах.й! Видихалися хочуть виграти час на Донбасі.
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05.01.2023 11:00 Відповісти
яке "різдвяне перемир'я" , прыщ гнойный ? Рождество уже прошло а кацапские вертепы никого не ипут
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05.01.2023 11:03 Відповісти
Вже один раз цим паскудам дали можливість повиносити тіла дохлих та пораненних у Донецькому аеропорті, то вони, поки одні носили дохлих, другі мінували опори - хай йдуть на*уй!
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05.01.2023 11:03 Відповісти
******.
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05.01.2023 11:04 Відповісти
У нас уже Рождество прошло.
25 декабря.
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05.01.2023 11:08 Відповісти
В гробу в белых тапочках мы тебя видели, Кирюша! Про бога вспомнил?
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05.01.2023 11:10 Відповісти
Почали "військову спецоперацію" з метою "денаціфікації" України, а тепер закликають до перемир'я. Це мабуть від великої любові та поваги до української нації.
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05.01.2023 11:14 Відповісти
Рождество бывает до Нового года,а никак не после...православный блин индюк...
Патриарх Тихон в 1917 году отслужил молебен Именно 25 декабря...
Гундяй..а за что ты убил патриарха Алексия в декабре 2008 года?💀🦍
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05.01.2023 11:17 Відповісти
Зеленский уже предлагал в 2021 году. Русские ответили на предложение массированными обстрелами. Чего еще нам ждать от детей Каина? Более мощного удара?
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05.01.2023 11:18 Відповісти
Козли сатанинські, яким боком до вас різдво.
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05.01.2023 11:18 Відповісти
кацапськи попи йдуть *****
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05.01.2023 11:21 Відповісти
Стоп гуси- лебеди, стоп. Какое перемирие? Мы войну никому не объявляли. Мы обороняемся от спецоперации--- это не война, боже упаси.
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05.01.2023 11:21 Відповісти
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05.01.2023 11:21 Відповісти
Кстати патриарха Тихона также замочили в сортире в апреле 1925 года....забили палками до смерти...
Святоши гребанные👹👺💀💀
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05.01.2023 11:22 Відповісти
Но более жестокую казнь придумал Малюта Скуратов ..а Твери...сжёг и церковь и митрополита Федора Колычева прихожан ...💥🔥💥🔥
Мрази Мавзолейные 👺👹🦍💀
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05.01.2023 11:26 Відповісти
Наше Різдво вже пройшло!
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05.01.2023 11:28 Відповісти
Їдьте в Оман, там про все і домовитеся!
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05.01.2023 11:38 Відповісти
Весь християнський світ вже зустрів Різдво.... А що стосується секти ФСБ , то їхні свята нас не стосуються.... з їхніми "святими" дмітрієм донскім, александром нєвскім та іншими лжє-святими ....
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05.01.2023 11:39 Відповісти
Яке різдвяне перемір'я, Гундяїв? В нас Різдво вже пройшло.
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05.01.2023 11:41 Відповісти
Тоесть этот поп кровопиийца требует техническую паузу на два дня но не мира...
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05.01.2023 11:42 Відповісти
повтор перемирия 31го и первого в Киеве?
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05.01.2023 11:44 Відповісти
Наше Різдво вже пройшло.
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05.01.2023 11:46 Відповісти
Значить будуть нас люто кошмарити ракетами та дронами на своє Різдво. Гундяй благословить свою секту на вбивство українців у святковій рясі обвішаний золотом та діамантами.
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05.01.2023 11:46 Відповісти
Какой добренький оказывается этот ***** в рясе.
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05.01.2023 11:55 Відповісти
Щось хочуть завезти на фронт за ці півтори доби. Та ще й безпечно,щоб по них не вдарили. Що це таке може бути?
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05.01.2023 11:58 Відповісти
сатана відкрив пащу і геть сатанистів упц мп 3 украіни
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05.01.2023 11:58 Відповісти
це також військовий злочинець.
повинен бути виданий Україні для суду чи випадкової публічної страти
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05.01.2023 12:03 Відповісти
гундяїще, фашисте московський, встанови перемир,я для своїх неодумків, і накажи, щоб святкувати збирались невеликими купами, не більше 500-700 раша-фашистів... ми їх привітаємо... Для нас Різдво відбулось 25. 12.
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05.01.2023 12:04 Відповісти
мочить кацапов пока на расии полностью не потухнет свет и глаза у кацапов на лоб не вылезут... никакого перемирия... мочить до конца...
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05.01.2023 12:05 Відповісти
ознака слабкості, в т.ч. своєї армії - пропозиції на перемир'я.
Ми таким самим грішили в 2014/15роках. Що це таке - ми самі знаємо. От тільки ми воюємо на своїй території України, на касапщину ми ще не посунулися...
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05.01.2023 12:08 Відповісти
І шо, невже хтось на це гівно поведеться? Ще не було жодного разу, шоб кацапи не спробували використати перемирʼя для якоїсь пакості.
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05.01.2023 12:20 Відповісти
Вже ніхто на це гімно не ведеться. Тим більше, Україна просто не може собі дозволити такі розкоші як перемир'я с кацапорилими. Будуть їх бити і вдень і вночі і на свята. А гундяю х... на плечі та нехай благословить чмобиків в останню путь.
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05.01.2023 12:35 Відповісти
От бовдур
В Україні Різдво було 25 грудня, а шамани орків ідуть за сруським вАЄнним кораблем
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05.01.2023 12:35 Відповісти
. .сатанист предлагает.. Усилить атаки на болота мацковии
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05.01.2023 12:46 Відповісти
Объясните **@нату, что мы Рождество уже отметили ( 25 декабря ) ! ))))
Так что он опаздал )))))
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05.01.2023 12:48 Відповісти
А шо таке, кацапів так прижали? Пішов за русським ваєнним карабльом, отрижка сатани!
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05.01.2023 12:49 Відповісти
Щоб ти здох, виродку. У нас Різдво 25 Грудня. А це ще одна спроба прив'язати Україну до кацапії.
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05.01.2023 12:50 Відповісти
А я - за!!! Перемирить кацапов нах@й, как в Макеевке(или замирить)! Мирный кацап - дохлый кацап, так что в этом случае я за мир!)))
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05.01.2023 13:10 Відповісти
Гундяйка, а перемирие то же по плану?
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05.01.2023 13:58 Відповісти
Кацапи ніколи не вміли воювати. Всы їхні перемоги досягнуті або кров"ю інших народів, або закидуванням супротивника м"ясом, або підлістю. Тому, коли КГБшний піп Гундяй пропонує перемир"я треба йому сходу бити в рило. Ми вже бачили кацапські перемир"я у вигляді виходу з іловайського котла.
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05.01.2023 14:04 Відповісти
Мы согласны! Приходите 25 декабря.
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05.01.2023 14:57 Відповісти
Передайте этому попу, что Рождество уже прошло...
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05.01.2023 15:08 Відповісти
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05.01.2023 15:15 Відповісти
Олег Пономарь: "России нужна пауза для того, чтобы подготовить и перебросить на фронт мобилизованных. .... глава российской "Русской православной церкви" (Гундяев), который открыто одобрил войну РФ против Украины, заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.

P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).
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05.01.2023 17:16 Відповісти
Кіріл - это кацапская грязь от которой надо отмываться. Убить Кіріла, 40 гріхів пробачиться!
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05.01.2023 18:43 Відповісти
какое прекращение огня когда эти ****** захватили столько Украинской земли?!гасить их пока не освободят все Украинские земли!
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05.01.2023 20:25 Відповісти
 
 