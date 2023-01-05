Патріарх РПЦ Кирил пропонує встановити "різдвяне перемир’я"

Очільник Російської православної церкви Кирил закликає встановити "різдвяне перемир’я" в Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Патріарх Кирил закликав встановити різдвяне перемир'я в Україні та на Донбасі з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня", - зазначає видання.

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