Патриарх РПЦ Кирилл предлагает установить "рождественское перемирие"

Глава Русской православной церкви Кирилл призывает установить "рождественское перемирие" в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в Украине и на Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января", - отмечает издание.

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