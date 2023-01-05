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Патриарх РПЦ Кирилл предлагает установить "рождественское перемирие"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Глава Русской православной церкви Кирилл призывает установить "рождественское перемирие" в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.
"Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие в Украине и на Донбассе с 12:00 6 января до 24:00 7 января", - отмечает издание.
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+62 vuiko dobrui
показать весь комментарий05.01.2023 10:43
+53 jklpqrs
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+51 Вася Быколог
показать весь комментарий05.01.2023 10:44
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Пожалуйста, подождите...
І кацапи війська з України виведуть ?
Коли дарують подарунок, то не питають, "хочеш, чи ні".
Різдво було вже мацже 2 тиждня тому.
25 декабря.
Патриарх Тихон в 1917 году отслужил молебен Именно 25 декабря...
Гундяй..а за что ты убил патриарха Алексия в декабре 2008 года?💀🦍
Святоши гребанные👹👺💀💀
Мрази Мавзолейные 👺👹🦍💀
повинен бути виданий Україні для суду чи випадкової публічної страти
Ми таким самим грішили в 2014/15роках. Що це таке - ми самі знаємо. От тільки ми воюємо на своїй території України, на касапщину ми ще не посунулися...
В Україні Різдво було 25 грудня, а шамани орків ідуть за сруським вАЄнним кораблем
Так что он опаздал )))))
Я уверен, что и Украина и союзники знают для чего России пауза и на эти инициативы "миротворцев" не поведутся.
P.S. наблюдаем кто еще в эти дни призовет к перемирию". - зразу скажу, це буде тестом на зраду (А.М.).