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Объявленное Путиным одностороннее прекращение огня - фальшивое и лицемерное, - Мишель

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путин,мишель,путін,мішель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал лицемерными инициативы России о прекращении огня во время Рождества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть агрессор - Кремль. И жертва - украинский народ. Выведение российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - отметил Мишель в твиттере.

Смотрите также: Путин "ищет кислород" поручением о рождественском прекращении огня в Украине, - Байден. ВИДЕО
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Топ комментарии
+16
ще хіба шо в голос не кажуть : путін - *****!!!!
(але ж думають!!))))
потвора плюгава... догралась у вяличие и пабедобесиє?! ***** !!!
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05.01.2023 23:18
+15
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05.01.2023 23:31
+11
многа хадов ачка
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05.01.2023 23:23
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ще хіба шо в голос не кажуть : путін - *****!!!!
(але ж думають!!))))
потвора плюгава... догралась у вяличие и пабедобесиє?! ***** !!!
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05.01.2023 23:18 Ответить
Всех переиграл же.
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05.01.2023 23:22 Ответить
многа хадов ачка
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05.01.2023 23:23 Ответить
редкое единодушие в посылании буйла на буй: от Байдена до Бербок и Мишеля, Дед по такому случаю даже Бредли отстегнул
похоже хотят таки дожать гада по-тихому
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05.01.2023 23:56 Ответить
наступний. хто ще хйло не обісцяв, займай чергу
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05.01.2023 23:19 Ответить
ДМБ-23

"бабы это хорошо" - кремлевский повар

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05.01.2023 23:57 Ответить
Дик. І то і другоє.
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05.01.2023 23:19 Ответить
Но! Цими заявами чорт звинуватить нас, залиже собі куй, підведе більше орків. Це мєрзость 1500 уровня. Не вірте *******.
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05.01.2023 23:24 Ответить
Так у нас Хаймерсы уже отпраздновали Рождество со всеми 25 декабря. 6-7 у них обычный рабочий день.
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05.01.2023 23:21 Ответить
Нужно обьвить перемирее и епануть по бункеру
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05.01.2023 23:21 Ответить
***** думає, що такі фінти, які воно крутило до 22го року в ордлі, позиціонюючи скрєпостан як посередника, допоможуть йому набути якихось репутаційних бонусів серед свого бидлонарода.
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05.01.2023 23:22 Ответить
"Россия собирается взорвать несколько храмов Донецка во время «рождественского перемирия», - InformNapalm
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05.01.2023 23:23 Ответить
А в чому проблема? Країна, де "стоімость жизні сільно пєрєоценєна" , а до когорти святих піднесені вбивці та злодії , вільна робити все , що не забороняє їй совість.
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05.01.2023 23:27 Ответить
Моцковские выродки вполне способны взорвать переполненные храмы точно так же, как взорвали Крещатик в 1941 году. А потом ответственность за это варварство свалить на ГУР ВСУ, как сваливали вину на немцев за взорванный и сожженный чекистами Крещатик.
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06.01.2023 00:07 Ответить
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05.01.2023 23:24 Ответить
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05.01.2023 23:50 Ответить
прогноз? ***** не зря объявил одностороннее перемирие. 7 января русские тероористы ***** по Донецку, по гражданским объектам. Скажут, что это сделали украинцы. Под эту клюкву в рашка-пердяшке закроют границы и объявят всеобщую мобилизацию под одобрительное улюлюканье ваты.
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05.01.2023 23:30 Ответить
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05.01.2023 23:31 Ответить
Ложь, піздьож і провокація. Працюємо як завжди.
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05.01.2023 23:37 Ответить
..а как было красиво,ЕС тварей кремля везде приглашает,лобызаются,почелуйчики *****..вот такова природа политической проституции
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05.01.2023 23:49 Ответить
Было, пока Путин кукухой совсем не поехал. Раньше и наши граждане к россиянам да белорусам нормально относились. Это нормально изменять свое отношение к людям в зависимости от их поведения.
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06.01.2023 00:18 Ответить
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06.01.2023 00:44 Ответить
Красивое, образное определение позабавило (улыбается)
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06.01.2023 06:54 Ответить
користуючись такою слушною нагодою усі москальські попи мають безпечно евакуюватися із Лаври та вирушати до москляндії
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06.01.2023 04:23 Ответить
Какое "односторонее"? Сегодня в 3.00 к нам в посёлок в очередной раз прилетело из-за Днепра, со стороны Энергодара, 5 сто пятдесят вторых фугасок. Короткий вой-свист, потом ка-а-ак долбонёт... Дрожит земля, и вибрируют щиты на окнах (сами окна с рамами вынесло две недели назад), но прочитала с облегчением (улыбается) - вот спасибки руZZким, шо живыми на этот раз оставили (сарказм) и про себя: "Ур-р-роды".
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06.01.2023 06:51 Ответить
 
 