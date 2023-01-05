Объявленное Путиным одностороннее прекращение огня - фальшивое и лицемерное, - Мишель

Президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал лицемерными инициативы России о прекращении огня во время Рождества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Есть агрессор - Кремль. И жертва - украинский народ. Выведение российских войск - единственный серьезный способ восстановления мира и безопасности. Объявление об одностороннем прекращении огня такое же фальшивое и лицемерное, как и незаконные и гротескные аннексии и сопутствующие референдумы", - отметил Мишель в твиттере.

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