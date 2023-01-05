Оголошене Путіним одностороннє припинення вогню - фальшиве і лицемірне, - Мішель
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Президент Європейської Ради Шарль Мішель назвав лицемірними ініціативі Росії про припинення вогню від час Різдва.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Є агресор: Кремль. І жертва: український народ. Виведення російських військ - єдиний серйозний спосіб відновлення миру та безпеки. Оголошення про одностороннє припинення вогню є таким же фальшивим і лицемірним, як і незаконні і гротескні анексії та супутні референдуми", - зазначив Мішель у твіттері.
Топ коментарі
+16 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар05.01.2023 23:18
+15 Йцу Кенг 07b0c614
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+11 акаб акабіч
показати весь коментар05.01.2023 23:23
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(але ж думають!!))))
потвора плюгава... догралась у вяличие и пабедобесиє?! ***** !!!
похоже хотят таки дожать гада по-тихому
"бабы это хорошо" - кремлевский повар