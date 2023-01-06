Россия должна передать полный контроль над ЗАЭС Украине, - Госдепартамент США

Внешнеполитическое ведомство США поддерживает усилия МАГАТЭ, направленные на обеспечение безопасности на Запорожской атомной электростанции, и подчеркивает, что Россия должна вывести оттуда свои силы и передать контроль над АЭС Украине.

Об этом заявил в четверг во время брифинга в Вашингтоне представитель Государственного департамента США Нед Прайс, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Россия должна покинуть АЭС и вернуть ее под контроль Украины", - подчеркнул представитель американского ведомства.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты поддерживают любые усилия, способствующие стабильности и уменьшающие угрозы целостности АЭС, упомянув при этом деятельность МАГАТЭ в Украине. Он также отметил важность возвращения полного контроля над работой АЭС украинским властям, чтобы избежать катастрофического ядерного инцидента.

"ЗАЭС и ее энергия принадлежат Украине. Увлечения россией станции, а также злоупотребления в отношении украинских гражданских операторов создают огромную нестабильность и опасные условия на этой атомной электростанции", - подчеркнул представитель Госдепартамента США.

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