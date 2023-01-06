УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10364 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
2 281 3
Держдепартамент США (1302) Запорізька АЕС (884)

Росія повинна передати повний контроль над ЗАЕС Україні, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес

Зовнішньополітичне відомство США підтримує зусилля МАГАТЕ, спрямовані на збереження безпеки на Запорізькій атомній електростанції, та наголошує, що росія мусить вивести звідти свої сили та передати контроль над АЕС Україні.

Про це заявив у четвер під час брифінгу в Вашингтоні речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Укрінформ.

"росія повинна залишити АЕС і повернути її під контроль України",- наголосив представник американського відомства.

Він підкреслив, що Сполучені Штати підтримують будь-які зусилля, що сприяють стабільності та зменшують загрози цілісності АЕС, згадавши при цьому діяльність МАГАТЕ в Україні. Він також наголосив на важливості повернення повного контролю над роботою АЕС українській владі, щоби уникнути катастрофічного ядерного інциденту.

"ЗАЕС та її енергія належать Україні. Захоплення росією станції, а також зловживання по відношенню до українських цивільних операторів створюють величезну нестабільність і небезпечні умови на цій атомній електростанції", - підкреслив речник Держдепартаменту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція допомагає переконати і Росію, і Україну створити захисну зону на ЗАЕС, - глава МЗС Колонна

Автор: Роман Свиридович
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Такі дитячі наївні заяви до терористів робити на 11 місяці війни якось виглядає мягко кажучи тупими.
показати весь коментар
06.01.2023 00:50 Відповісти
Росіяни багато що повинні. Але вони вже давно показали що розумом обділені. І все роблять тільки під примусом і чим він сильніший та жорстокіший тим більше радості в росіян у виконанні примусу.

Тому що для реалізація цього "повинна" буде зроблено?
показати весь коментар
06.01.2023 05:16 Відповісти
Вышвырните уже Рф и Росатом из МАГАТЕ.
показати весь коментар
06.01.2023 10:32 Відповісти
 
 