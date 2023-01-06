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Украинские военные могут пройти обучение работе с ПРО "Patriot" в США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

patriot

Пентагон рассматривает возможность обучения украинских военных работе с системой противоракетной обороны (ПРО) "Patriot" в США

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СNN

"Я думаю, что мы находимся на том этапе этого сражения, когда мы сможем обеспечить такую подготовку, которая позволит Украине поддерживать эти системы, чтобы они могли сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории", - цитирует СNN слова пресс-секретаря Пентагона Пета Райдера.

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навчатись треба вже зараз, ще вчора. 21 сторічча на дворі. все можна робити дістанційно, навіть керувати патріотами з сша через супутник. давайте вже патріоти танки літаки не морочте яйця. помогітє путіну. сдохнути
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06.01.2023 07:17 Ответить
 
 