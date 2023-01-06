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Українські військові можуть пройти навчання роботі з ПРО "Patriot" у США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

patriot

Пентагон розглядає можливість навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони (ПРО) "Patriot" у США

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СNN

"Я думаю, що ми знаходимося на тому етапі цієї битви, коли ми зможемо забезпечити таку підготовку, яка дозволить Україні підтримувати ці системи, щоб вони могли зосередитися на захисті своєї країни та поверненні території", - цитує СNN слова прессекретаря Пентагону Пета Райдера.

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Автор: Марина Макєєва
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навчатись треба вже зараз, ще вчора. 21 сторічча на дворі. все можна робити дістанційно, навіть керувати патріотами з сша через супутник. давайте вже патріоти танки літаки не морочте яйця. помогітє путіну. сдохнути
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06.01.2023 07:17 Відповісти
 
 