В Одессе будут судить очередного сторонника "русского мира"

Стражи порядка задержали 58-летнего жителя Одессы, который с начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию нашего государства через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники" систематически распространял антиукраинский контент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

"Сторонник "русского мира" на собственных страницах размещал публикации, в которых популяризировал захватнические действия РФ, одобрял и восхищался агрессивными поступками оккупантов Правоохранители провели в помещении правонарушителя санкционированный обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, с которого он осуществлял противоправную деятельность", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт был направлен в суд.

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