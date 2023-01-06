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Новости Агрессия России против Украины
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В Одессе будут судить очередного сторонника "русского мира"

поліція

Стражи порядка задержали 58-летнего жителя Одессы, который с начала полномасштабного вторжения войск Российской Федерации на территорию нашего государства через запрещенную в Украине социальную сеть "Одноклассники" систематически распространял антиукраинский контент.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

"Сторонник "русского мира" на собственных страницах размещал публикации, в которых популяризировал захватнические действия РФ, одобрял и восхищался агрессивными поступками оккупантов Правоохранители провели в помещении правонарушителя санкционированный обыск, в ходе которого изъяли мобильный телефон, с которого он осуществлял противоправную деятельность", – говорится в сообщении.

Мужчине сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности по ч. 1 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины. Обвинительный акт был направлен в суд.

Смотрите: Сообщено о подозрении командиру батальона танковой бригады ВС РФ, который приказал расстрелять автомобиль с гражданскими в Киевской области, - Офис генпрокурора. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одесская область (3552) Нацполиция (16437) русский мир (612) коллаборационизм (870)


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Топ комментарии
+11
пропозиція слушна-але верховна зрада не прийме бо там теж є колаборанти...
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06.01.2023 07:14
+10
У мене є хороший "пропозейшн"! Внести в ВР законопроект стосовно депортації колаборантів Після того як ЗСУ витіснить кацапів за кордони України, усіх засуджених за колаборціонізм депортувать у Росію Є хороший приклад - депортація (правда, без судових рішень) комуністів з США у 20-ті роки ХХ століття Ви хотіли "комунізму"? Так їдьте туди, де він є! Те ж саме і з нашими "любителями русскава мира": хотіли "русскава мира" - їдьте туди де він процвітає! Жорстоко? ТАК!!! Але вибачте, древні колись говорили: "той, хто жаліє чужих, у збиток своїм - не жаліє своїх!" Саме "любителі русскава мира" послужили приводом до війни! ТО чому ми повинні їх жаліть? Хай "їдять "русский мир" великою ложкою"! Тільки створить для цього чітку законодавчу базу
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06.01.2023 07:12
+9
Знаю Але було-б непогано! Бо тоді усі оці "любителі" відразу ж "запхнуть язики в сраку" Для своєї паскудної діяльності вони користуються тим, що їм дала демократія : свободу на висловлювання своєї думки А саме проти цього і бореться "русский мир" - знищує цю свободу! Але загроза майбутньої депортації відразу змусить їх зробить вибір : або "русский мир", або шмат хліба з салом І основна маса їх вибере "хліб з салом" Теза: "Я живу на Крещатике и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия!"(як сказала одна стара карга в 2014-му) - уже не пройде
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06.01.2023 07:24
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НА площади повесить.......
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06.01.2023 07:06 Ответить
Атпустить пад заставу!как эта делаеца в Харькаве!а завтра зраднык паедит за границу,а судя станит багатым чиловекам! Слава Украине!!!
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06.01.2023 09:33 Ответить
У мене є хороший "пропозейшн"! Внести в ВР законопроект стосовно депортації колаборантів Після того як ЗСУ витіснить кацапів за кордони України, усіх засуджених за колаборціонізм депортувать у Росію Є хороший приклад - депортація (правда, без судових рішень) комуністів з США у 20-ті роки ХХ століття Ви хотіли "комунізму"? Так їдьте туди, де він є! Те ж саме і з нашими "любителями русскава мира": хотіли "русскава мира" - їдьте туди де він процвітає! Жорстоко? ТАК!!! Але вибачте, древні колись говорили: "той, хто жаліє чужих, у збиток своїм - не жаліє своїх!" Саме "любителі русскава мира" послужили приводом до війни! ТО чому ми повинні їх жаліть? Хай "їдять "русский мир" великою ложкою"! Тільки створить для цього чітку законодавчу базу
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06.01.2023 07:12 Ответить
пропозиція слушна-але верховна зрада не прийме бо там теж є колаборанти...
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06.01.2023 07:14 Ответить
Знаю Але було-б непогано! Бо тоді усі оці "любителі" відразу ж "запхнуть язики в сраку" Для своєї паскудної діяльності вони користуються тим, що їм дала демократія : свободу на висловлювання своєї думки А саме проти цього і бореться "русский мир" - знищує цю свободу! Але загроза майбутньої депортації відразу змусить їх зробить вибір : або "русский мир", або шмат хліба з салом І основна маса їх вибере "хліб з салом" Теза: "Я живу на Крещатике и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия!"(як сказала одна стара карга в 2014-му) - уже не пройде
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06.01.2023 07:24 Ответить
Ойц, я вас умоляю... С нашим наимудрейшим нарiдом мы еще не одного шлеперо-залдостановского клоуна увидим... Нам хотя бы как-то надоумить нарiд, шобы дали монозебикам отческий наказ, принять в оборот хотя бы серый паспорт(без права голосовать и занимать любые руководящие должности. Место проживания после победы - резервации по восстановлению разрушенного на востоке).
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06.01.2023 08:33 Ответить
Слушно.У ВР і ОПі їх дуже багато.
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06.01.2023 08:53 Ответить
Оцей, зліва верхній є одесит, Сергій Сидоров. Одеситам на замітку.

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06.01.2023 07:25 Ответить
Да там и помоложе можно огребать , sure, до 14-го года - одесские пентболисты, имели свой БТР и ездили в Крым на слеты узкага мига... Многие из них переобулись в "ЩИРИХ" ЗАХИСНИКIВУкраины. Правда умудряются многие петлять между огневыми точками, типо по тылу ловят таких же любителей узкага мига, тобто делают зачистки.
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06.01.2023 08:29 Ответить
суд дорогою штепи... знаемо
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06.01.2023 08:08 Ответить
І через три дні відпустять під заставу як проблядь харківську
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06.01.2023 08:21 Ответить
А, стаття 111, так цеж всього навсього 1 лимон гривень в заставу і ти знову керегуєшь та любишь - фсб рф дасть багато бабла всім своїм.
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06.01.2023 10:48 Ответить
 
 