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В Одесі судитимуть чергового прихильника "русского мира"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

поліція

Правоохоронці затримали 58-річного жителя Одеси, який з початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації на територію нашої держави через заборонену в Україні соціальну мережу "Одноклассники" систематично поширював антиукраїнський контент.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Головне управління національної поліції в Одеській області.

"Прихильник "русского мира"  на власних сторінках розміщував публікації, в яких популяризував загарбницькі дії РФ, схвалював та захоплювався агресивними вчинками окупантів Правоохоронці провели в помешканні правопорушника санкціонований обшук, в ході якого вилучили мобільний телефон, з якого він здійснював протиправну діяльність", - йдеться в повідомленні.

Чоловіку оголосили підозру в колабораційній діяльності за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт скерували до суду.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+11
пропозиція слушна-але верховна зрада не прийме бо там теж є колаборанти...
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06.01.2023 07:14
+10
У мене є хороший "пропозейшн"! Внести в ВР законопроект стосовно депортації колаборантів Після того як ЗСУ витіснить кацапів за кордони України, усіх засуджених за колаборціонізм депортувать у Росію Є хороший приклад - депортація (правда, без судових рішень) комуністів з США у 20-ті роки ХХ століття Ви хотіли "комунізму"? Так їдьте туди, де він є! Те ж саме і з нашими "любителями русскава мира": хотіли "русскава мира" - їдьте туди де він процвітає! Жорстоко? ТАК!!! Але вибачте, древні колись говорили: "той, хто жаліє чужих, у збиток своїм - не жаліє своїх!" Саме "любителі русскава мира" послужили приводом до війни! ТО чому ми повинні їх жаліть? Хай "їдять "русский мир" великою ложкою"! Тільки створить для цього чітку законодавчу базу
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06.01.2023 07:12
+9
Знаю Але було-б непогано! Бо тоді усі оці "любителі" відразу ж "запхнуть язики в сраку" Для своєї паскудної діяльності вони користуються тим, що їм дала демократія : свободу на висловлювання своєї думки А саме проти цього і бореться "русский мир" - знищує цю свободу! Але загроза майбутньої депортації відразу змусить їх зробить вибір : або "русский мир", або шмат хліба з салом І основна маса їх вибере "хліб з салом" Теза: "Я живу на Крещатике и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия!"(як сказала одна стара карга в 2014-му) - уже не пройде
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06.01.2023 07:24
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НА площади повесить.......
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06.01.2023 07:06 Відповісти
Атпустить пад заставу!как эта делаеца в Харькаве!а завтра зраднык паедит за границу,а судя станит багатым чиловекам! Слава Украине!!!
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06.01.2023 09:33 Відповісти
У мене є хороший "пропозейшн"! Внести в ВР законопроект стосовно депортації колаборантів Після того як ЗСУ витіснить кацапів за кордони України, усіх засуджених за колаборціонізм депортувать у Росію Є хороший приклад - депортація (правда, без судових рішень) комуністів з США у 20-ті роки ХХ століття Ви хотіли "комунізму"? Так їдьте туди, де він є! Те ж саме і з нашими "любителями русскава мира": хотіли "русскава мира" - їдьте туди де він процвітає! Жорстоко? ТАК!!! Але вибачте, древні колись говорили: "той, хто жаліє чужих, у збиток своїм - не жаліє своїх!" Саме "любителі русскава мира" послужили приводом до війни! ТО чому ми повинні їх жаліть? Хай "їдять "русский мир" великою ложкою"! Тільки створить для цього чітку законодавчу базу
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06.01.2023 07:12 Відповісти
пропозиція слушна-але верховна зрада не прийме бо там теж є колаборанти...
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06.01.2023 07:14 Відповісти
Знаю Але було-б непогано! Бо тоді усі оці "любителі" відразу ж "запхнуть язики в сраку" Для своєї паскудної діяльності вони користуються тим, що їм дала демократія : свободу на висловлювання своєї думки А саме проти цього і бореться "русский мир" - знищує цю свободу! Але загроза майбутньої депортації відразу змусить їх зробить вибір : або "русский мир", або шмат хліба з салом І основна маса їх вибере "хліб з салом" Теза: "Я живу на Крещатике и хачу, чтобы из моего акна была видна Рассия!"(як сказала одна стара карга в 2014-му) - уже не пройде
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06.01.2023 07:24 Відповісти
Ойц, я вас умоляю... С нашим наимудрейшим нарiдом мы еще не одного шлеперо-залдостановского клоуна увидим... Нам хотя бы как-то надоумить нарiд, шобы дали монозебикам отческий наказ, принять в оборот хотя бы серый паспорт(без права голосовать и занимать любые руководящие должности. Место проживания после победы - резервации по восстановлению разрушенного на востоке).
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06.01.2023 08:33 Відповісти
Слушно.У ВР і ОПі їх дуже багато.
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06.01.2023 08:53 Відповісти
Оцей, зліва верхній є одесит, Сергій Сидоров. Одеситам на замітку.

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06.01.2023 07:25 Відповісти
Да там и помоложе можно огребать , sure, до 14-го года - одесские пентболисты, имели свой БТР и ездили в Крым на слеты узкага мига... Многие из них переобулись в "ЩИРИХ" ЗАХИСНИКIВУкраины. Правда умудряются многие петлять между огневыми точками, типо по тылу ловят таких же любителей узкага мига, тобто делают зачистки.
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06.01.2023 08:29 Відповісти
суд дорогою штепи... знаемо
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06.01.2023 08:08 Відповісти
І через три дні відпустять під заставу як проблядь харківську
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06.01.2023 08:21 Відповісти
А, стаття 111, так цеж всього навсього 1 лимон гривень в заставу і ти знову керегуєшь та любишь - фсб рф дасть багато бабла всім своїм.
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06.01.2023 10:48 Відповісти
 
 