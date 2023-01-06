Прихожин хочет контролировать соляные и гипсовые шахты в Бахмуте, - СМИ
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
США считают, что близкий к российскому президенту бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в районе Бахмута, за который российские силы ведут ожесточенную борьбу в последние полгода.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на официального представителя Белого дома, передает Цензор.НЕТ.
Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин интересен взятием под свой контроль месторождений в районе Бахмута. Он заинтересован в установлении контроля над соляными и гипсовыми приисками вблизи Бахмута. Там находится самое крупное соляное месторождение Европы (Артемовское) площадью 179 кв. км.
США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения.
Пожалуйста, подождите...
Впрочем, так бывает, когда петушара попадает в благоприятную для него среду и общество состоящее из ему подобных петухов.