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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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Бахмут (Артемовск) (1529) ЧВК Вагнера (1280) Пригожин Евгений (396)

Прихожин хочет контролировать соляные и гипсовые шахты в Бахмуте, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

пригожин

США считают, что близкий к российскому президенту бизнесмен и основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заинтересован в получении контроля над соляными и гипсовыми месторождениями в районе Бахмута, за который российские силы ведут ожесточенную борьбу в последние полгода.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на официального представителя Белого дома, передает Цензор.НЕТ.

Финансист ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин интересен взятием под свой контроль месторождений в районе Бахмута. Он заинтересован в установлении контроля над соляными и гипсовыми приисками вблизи Бахмута. Там находится самое крупное соляное месторождение Европы (Артемовское) площадью 179 кв. км.

США ранее обвиняли российских наемников в эксплуатации природных ресурсов в Африке для финансирования войны в Украине. Российские власти отвергали эти обвинения.

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Топ комментарии
+26
Я думаю что это чмо в скором времени будет контролировать буфет в концертном зале кобздона.
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06.01.2023 07:23
+20
Ше пару лiтрiв води Днiпровськоi щоб гiпс скорiше задубiв.
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06.01.2023 07:26
+19
Падла, сіль та гіпс тобі в глотку
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06.01.2023 07:22
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Падла, сіль та гіпс тобі в глотку
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06.01.2023 07:22 Ответить
Ше пару лiтрiв води Днiпровськоi щоб гiпс скорiше задубiв.
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06.01.2023 07:26 Ответить
Ні, в інше місце)))
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06.01.2023 12:16 Ответить
Я думаю что это чмо в скором времени будет контролировать буфет в концертном зале кобздона.
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06.01.2023 07:23 Ответить
гіпс прігожину ще знадобиться коли йому всі кісткі переломають батутич вже отримав своє весь гіпс росіі потрати на його жирну жопу (дупу), пирожин на черзі
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06.01.2023 07:25 Ответить
Пригожин глотнёт солёненького.
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06.01.2023 07:25 Ответить
він беремений?
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06.01.2023 08:07 Ответить
ще виробництво вазеліну хай захоче. бо для рашкі дуже потрібний ресурс ближайшим часом
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06.01.2023 07:26 Ответить
куди рило пхаєш, то приватна власність пєніса душьіліна, єму можєт не понравіца!
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06.01.2023 07:27 Ответить
Цей пєтух нездатний навіть контролювати іньших пєтухов в пєтушарнє...
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06.01.2023 07:28 Ответить
А зачем покойникам ,соляные и гипсовые шахты , как место захоронения ??? Так , мы его кремируем. Зачем портить природу .???
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06.01.2023 07:35 Ответить
Кремировать трупов не скрепно. Бросить их в шахтах и колодцах - самое то. Если при этом можно насрать на стол, то жизнь удалась.
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06.01.2023 08:59 Ответить
******-шахтар.
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06.01.2023 07:53 Ответить
Соляні/гіпсові-не суттєво, воно потребує глибокі скотомогильники для сруського падла
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06.01.2023 07:54 Ответить
Эк замахнулся, вафлер. Взлетел петух на небывалую для петуха высоту.
Впрочем, так бывает, когда петушара попадает в благоприятную для него среду и общество состоящее из ему подобных петухов.
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06.01.2023 07:56 Ответить
Нехай спочатку "хотелку" у ЗСУ добре відсмокче, а далі буде видно!)))
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06.01.2023 08:15 Ответить
Соляні шахти зруйновані і не працюють ще з весни
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06.01.2023 08:21 Ответить
Заради свого бізнесу знищити десятки тисяч ванєк. Молодець все ж таки цей прігожин
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06.01.2023 08:33 Ответить
Наверное собирается делать соляные статуи из дохлых мобиков с целю торговать ими в аукционе.
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06.01.2023 09:01 Ответить
...схоже півнику сподобалося бути пєтухом
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06.01.2023 09:03 Ответить
там, посоленого в гіпсу, і поховають
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06.01.2023 09:13 Ответить
Думаю, невдовзі цього поца шльопнуть. Щось він занадто активним став. При чому ліквідують його свої ж, тоді, коли він стане відпрацьованим матеріалом для путлєра.
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06.01.2023 09:18 Ответить
Нет, он блин, на общественных началах этим занимается...
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06.01.2023 09:28 Ответить
Нехай діаметр свого ректального отвору контролює, падлюка...
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06.01.2023 09:34 Ответить
так ось воно що..., чувак нікого не рахує тільки заради своєї вигоди, а кацапські свині йдуть вмирати за соляні та гіпсові шахти "товарища пригожина"..., їхні баби соплі розкидають, пнуться, вчавлюючи сльози..., щоб пригожин собі шматок відірвав від нашого Донбасу...
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06.01.2023 09:34 Ответить
Аналья!
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06.01.2023 10:12 Ответить
Тут багато переможних постів, а вагнерівці вже вийшли на околиці Соледару і місто напівоточене...
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06.01.2023 10:36 Ответить
кацапського покидька засолити і загіпсувати
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06.01.2023 10:37 Ответить
Хер тебе ***** гнойный
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06.01.2023 10:49 Ответить
Цензор, виправте: не приХожин, а приГожин
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06.01.2023 10:50 Ответить
 
 