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Бахмут (1493) ПВК "Вагнер" (1477) Пригожин Євген (503)

Пригожин хоче контролювати соляні та гіпсові шахти в районі Бахмута, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пригожин

США вважають, що близький до російського президента бізнесмен та засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зацікавлений в отриманні контролю над соляними та гіпсовими родовищами в районі Бахмута, за який російські сили ведуть запеклу боротьбу останні пів року.

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на офіційного представника Білого дому, інформує Цензор.НЕТ

Фінансист ПВК "Вагнера" Євген Пригожин має інтерес щодо взяття під свій контроль родовищ в районі Бахмута. Він зацікавлений у встановленні контролю над соляними та гіпсовими копальнями поблизу Бахмута. Там знаходиться найбільше соляне родовище Європи (Артемівське) площею 179 кв. км.

США раніше звинувачували російських найманців в експлуатації природних ресурсів в Африці для фінансування війни в Україні. Російська влада відкидала ці звинувачення.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+26
Я думаю что это чмо в скором времени будет контролировать буфет в концертном зале кобздона.
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06.01.2023 07:23
+20
Ше пару лiтрiв води Днiпровськоi щоб гiпс скорiше задубiв.
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06.01.2023 07:26
+19
Падла, сіль та гіпс тобі в глотку
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06.01.2023 07:22
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Падла, сіль та гіпс тобі в глотку
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06.01.2023 07:22 Відповісти
Ше пару лiтрiв води Днiпровськоi щоб гiпс скорiше задубiв.
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06.01.2023 07:26 Відповісти
Ні, в інше місце)))
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06.01.2023 12:16 Відповісти
Я думаю что это чмо в скором времени будет контролировать буфет в концертном зале кобздона.
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06.01.2023 07:23 Відповісти
гіпс прігожину ще знадобиться коли йому всі кісткі переломають батутич вже отримав своє весь гіпс росіі потрати на його жирну жопу (дупу), пирожин на черзі
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06.01.2023 07:25 Відповісти
Пригожин глотнёт солёненького.
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06.01.2023 07:25 Відповісти
він беремений?
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06.01.2023 08:07 Відповісти
ще виробництво вазеліну хай захоче. бо для рашкі дуже потрібний ресурс ближайшим часом
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06.01.2023 07:26 Відповісти
куди рило пхаєш, то приватна власність пєніса душьіліна, єму можєт не понравіца!
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06.01.2023 07:27 Відповісти
Цей пєтух нездатний навіть контролювати іньших пєтухов в пєтушарнє...
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06.01.2023 07:28 Відповісти
А зачем покойникам ,соляные и гипсовые шахты , как место захоронения ??? Так , мы его кремируем. Зачем портить природу .???
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06.01.2023 07:35 Відповісти
Кремировать трупов не скрепно. Бросить их в шахтах и колодцах - самое то. Если при этом можно насрать на стол, то жизнь удалась.
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06.01.2023 08:59 Відповісти
******-шахтар.
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06.01.2023 07:53 Відповісти
Соляні/гіпсові-не суттєво, воно потребує глибокі скотомогильники для сруського падла
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06.01.2023 07:54 Відповісти
Эк замахнулся, вафлер. Взлетел петух на небывалую для петуха высоту.
Впрочем, так бывает, когда петушара попадает в благоприятную для него среду и общество состоящее из ему подобных петухов.
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06.01.2023 07:56 Відповісти
Нехай спочатку "хотелку" у ЗСУ добре відсмокче, а далі буде видно!)))
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06.01.2023 08:15 Відповісти
Соляні шахти зруйновані і не працюють ще з весни
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06.01.2023 08:21 Відповісти
Заради свого бізнесу знищити десятки тисяч ванєк. Молодець все ж таки цей прігожин
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06.01.2023 08:33 Відповісти
Наверное собирается делать соляные статуи из дохлых мобиков с целю торговать ими в аукционе.
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06.01.2023 09:01 Відповісти
...схоже півнику сподобалося бути пєтухом
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06.01.2023 09:03 Відповісти
там, посоленого в гіпсу, і поховають
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06.01.2023 09:13 Відповісти
Думаю, невдовзі цього поца шльопнуть. Щось він занадто активним став. При чому ліквідують його свої ж, тоді, коли він стане відпрацьованим матеріалом для путлєра.
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06.01.2023 09:18 Відповісти
Нет, он блин, на общественных началах этим занимается...
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06.01.2023 09:28 Відповісти
Нехай діаметр свого ректального отвору контролює, падлюка...
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06.01.2023 09:34 Відповісти
так ось воно що..., чувак нікого не рахує тільки заради своєї вигоди, а кацапські свині йдуть вмирати за соляні та гіпсові шахти "товарища пригожина"..., їхні баби соплі розкидають, пнуться, вчавлюючи сльози..., щоб пригожин собі шматок відірвав від нашого Донбасу...
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06.01.2023 09:34 Відповісти
Аналья!
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06.01.2023 10:12 Відповісти
Тут багато переможних постів, а вагнерівці вже вийшли на околиці Соледару і місто напівоточене...
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06.01.2023 10:36 Відповісти
кацапського покидька засолити і загіпсувати
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06.01.2023 10:37 Відповісти
Хер тебе ***** гнойный
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06.01.2023 10:49 Відповісти
Цензор, виправте: не приХожин, а приГожин
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06.01.2023 10:50 Відповісти
 
 