РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15763 посетителя онлайн
Новости Война в Украине Война
5 117 12
война (46615) Германия (6005) оружие (9379) Украина (44291)

Германия хочет поставить Украине пять дополнительных зениток Gepard, - Spiegel

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

гепард,gepard

Правительство Германии ведет переговоры, чтобы поставить Украине дополнительные зенитки Gepard

Об этом сообщает Spiegel, информирует Цензор.НЕТ.

По данным издания, немецкое правительство ведет переговоры со странами, у которых есть эти зенитки и запас 35-мм боеприпасов для них.

"Договоренности пока нет. Но у Германии есть осторожная уверенность, что в ближайшее время могут поставить пять Gepard в дополнение к 30, которые Украина получила в 2022 году", - говорится в сообщении.

Смотрите: Крымские рашисты обругали мужчину, поднявшего над своей усадьбой флаг Украины: "Живет п#дар-сосед! И еб#о ему били, а оно еб#нутое! Закопать бы его, нах#й!". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+15
Головне навіть не в кількості "Гепардів", а в кількості *********** до них Не сумніваюсь, що в Німеччині наявна десь на консервації технологічна лінія по випуску цих снарядів Розвернуть її у нас і випускать снаряди в Україні
показать весь комментарий
06.01.2023 07:29
+13
гепарди, пуми, леопарди...люблю котячих
показать весь комментарий
06.01.2023 07:41
+11
Писали, що рейн метал наче викупив лінію в Іспанії і монтує. Це ще було в минулому місяці. Тоді прогнозували, що запрацює в перші місяці цього року. Так що ********** будуть.
показать весь комментарий
06.01.2023 08:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Головне навіть не в кількості "Гепардів", а в кількості *********** до них Не сумніваюсь, що в Німеччині наявна десь на консервації технологічна лінія по випуску цих снарядів Розвернуть її у нас і випускать снаряди в Україні
показать весь комментарий
06.01.2023 07:29 Ответить
Писали, що рейн метал наче викупив лінію в Іспанії і монтує. Це ще було в минулому місяці. Тоді прогнозували, що запрацює в перші місяці цього року. Так що ********** будуть.
показать весь комментарий
06.01.2023 08:06 Ответить
Ну то й добре! Тепер кинуть клич серед наших біженців - думаю, спрацює не тільки патріотизм - додатковий заробіток теж не лишній Наші люди роботи ніколи не боялися (саме тому кацапи в нас і "вчепилися, як кліщ у собачу шкуру")Знайомий розказував:у нього в Польщі родич живе Має "карту поляка" Працює в автомайстерні Так працюючим там українцям господар сам запропонував допомогти волонтерам у "рихтовці" закуплених волонтерами автомобілів для ЗСУ Сказав, що вони будуть враховані як працюючі у нього(тобто будуть збережені для них робочі місця), а насправді будуть ремонтувать і готувать техніку для ЗСУ
показать весь комментарий
06.01.2023 08:27 Ответить
гепарди, пуми, леопарди...люблю котячих
показать весь комментарий
06.01.2023 07:41 Ответить
судячи з кількості подарунків на різдво, ми таки були слухняними дітками!
показать весь комментарий
06.01.2023 08:36 Ответить
Это прекрасно. Хорошо бы и амуниции к ним в достаточном количестве.
показать весь комментарий
06.01.2023 08:55 Ответить
Дякуємо.
показать весь комментарий
06.01.2023 10:06 Ответить
thanks
показать весь комментарий
06.01.2023 10:10 Ответить
Наступний логічний крок - леопарди.
Ніяк не можу зрозуміти логіку Шольца.
Панцергаубиці можна, мардери можна, а леопарди - найн...
Варум???
показать весь комментарий
06.01.2023 11:08 Ответить
Зараз Німеччина вже лідер з військової допомоги Україні (після США) і за кількістю прийнятих біженців. Дякуємо 💪🇩🇪🇺🇦
показать весь комментарий
06.01.2023 11:08 Ответить
Nice, but not enough !!!
показать весь комментарий
06.01.2023 11:45 Ответить
 
 