Німеччина хоче поставити Україні п’ять додаткових зеніток Gepard, - Spiegel

Уряд Німеччини веде переговори, щоб поставити Україні додаткові зенітки Gepard

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, німецький уряд веде переговори з країнами, які мають ці зенітки та запас 35-мм боєприпасів для них.

"Домовленості поки що немає. Але Німеччина має обережну впевненість, що найближчим часом можуть поставити п'ять Gepard на додачу до 30, які Україна отримала у 2022 році", - йдеться в повідомленні.

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