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Німеччина хоче поставити Україні п’ять додаткових зеніток Gepard, - Spiegel

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гепард,gepard

Уряд Німеччини веде переговори, щоб поставити Україні додаткові зенітки Gepard

Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.

За даними видання, німецький уряд веде переговори з країнами, які мають ці зенітки та запас 35-мм боєприпасів для них.

"Домовленості поки що немає. Але Німеччина має обережну впевненість, що найближчим часом можуть поставити п'ять Gepard на додачу до 30, які Україна отримала у 2022 році", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+15
Головне навіть не в кількості "Гепардів", а в кількості *********** до них Не сумніваюсь, що в Німеччині наявна десь на консервації технологічна лінія по випуску цих снарядів Розвернуть її у нас і випускать снаряди в Україні
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06.01.2023 07:29
+13
гепарди, пуми, леопарди...люблю котячих
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06.01.2023 07:41
+11
Писали, що рейн метал наче викупив лінію в Іспанії і монтує. Це ще було в минулому місяці. Тоді прогнозували, що запрацює в перші місяці цього року. Так що ********** будуть.
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06.01.2023 08:06
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Головне навіть не в кількості "Гепардів", а в кількості *********** до них Не сумніваюсь, що в Німеччині наявна десь на консервації технологічна лінія по випуску цих снарядів Розвернуть її у нас і випускать снаряди в Україні
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06.01.2023 07:29 Відповісти
Писали, що рейн метал наче викупив лінію в Іспанії і монтує. Це ще було в минулому місяці. Тоді прогнозували, що запрацює в перші місяці цього року. Так що ********** будуть.
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06.01.2023 08:06 Відповісти
Ну то й добре! Тепер кинуть клич серед наших біженців - думаю, спрацює не тільки патріотизм - додатковий заробіток теж не лишній Наші люди роботи ніколи не боялися (саме тому кацапи в нас і "вчепилися, як кліщ у собачу шкуру")Знайомий розказував:у нього в Польщі родич живе Має "карту поляка" Працює в автомайстерні Так працюючим там українцям господар сам запропонував допомогти волонтерам у "рихтовці" закуплених волонтерами автомобілів для ЗСУ Сказав, що вони будуть враховані як працюючі у нього(тобто будуть збережені для них робочі місця), а насправді будуть ремонтувать і готувать техніку для ЗСУ
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06.01.2023 08:27 Відповісти
гепарди, пуми, леопарди...люблю котячих
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06.01.2023 07:41 Відповісти
судячи з кількості подарунків на різдво, ми таки були слухняними дітками!
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06.01.2023 08:36 Відповісти
Это прекрасно. Хорошо бы и амуниции к ним в достаточном количестве.
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06.01.2023 08:55 Відповісти
Дякуємо.
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06.01.2023 10:06 Відповісти
thanks
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06.01.2023 10:10 Відповісти
Наступний логічний крок - леопарди.
Ніяк не можу зрозуміти логіку Шольца.
Панцергаубиці можна, мардери можна, а леопарди - найн...
Варум???
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06.01.2023 11:08 Відповісти
Зараз Німеччина вже лідер з військової допомоги Україні (після США) і за кількістю прийнятих біженців. Дякуємо 💪🇩🇪🇺🇦
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06.01.2023 11:08 Відповісти
Nice, but not enough !!!
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06.01.2023 11:45 Відповісти
 
 