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Німеччина хоче поставити Україні п’ять додаткових зеніток Gepard, - Spiegel
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Уряд Німеччини веде переговори, щоб поставити Україні додаткові зенітки Gepard
Про це повідомляє Spiegel, інформує Цензор.НЕТ.
За даними видання, німецький уряд веде переговори з країнами, які мають ці зенітки та запас 35-мм боєприпасів для них.
"Домовленості поки що немає. Але Німеччина має обережну впевненість, що найближчим часом можуть поставити п'ять Gepard на додачу до 30, які Україна отримала у 2022 році", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+15 Яр Холодний
показати весь коментар06.01.2023 07:29
+13 U A 03b737e8
показати весь коментар06.01.2023 07:41
+11 Igor Uh
показати весь коментар06.01.2023 08:06
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Ніяк не можу зрозуміти логіку Шольца.
Панцергаубиці можна, мардери можна, а леопарди - найн...
Варум???