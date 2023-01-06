В Херсоне слышны мощные взрывы, - телеграм-канал

Сейчас в Херсоне слышны мощные взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Официальных сообщений об обстановке в городе пока нет.

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