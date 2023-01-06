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В Херсоне слышны мощные взрывы, - телеграм-канал
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сейчас в Херсоне слышны мощные взрывы.
Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.
Официальных сообщений об обстановке в городе пока нет.
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