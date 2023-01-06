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В Херсоне слышны мощные взрывы, - телеграм-канал

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Сейчас в Херсоне слышны мощные взрывы.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы, передает Цензор.НЕТ.

Официальных сообщений об обстановке в городе пока нет.

Смотрите: Последствия обстрела Херсона. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+11
Перемир"я в дії.
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06.01.2023 09:09
+4
Сатанистам ********** пох.ю по какому календарю "праздновать" христианские праздники.
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06.01.2023 09:37
+3
Ви серйозно налаштовані обгорювати «перемир'я» ?! )
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06.01.2023 09:21
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Перемир"я в дії.
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06.01.2023 09:09 Ответить
ще ранок тільки перемирие с 12.00 тоді і побачимо
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06.01.2023 09:13 Ответить
А не з початку доби?
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06.01.2023 09:16 Ответить
Ви серйозно налаштовані обгорювати «перемир'я» ?! )
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06.01.2023 09:21 Ответить
путин заявил, что перемирие будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Объявить перемирие именно на это время
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06.01.2023 09:27 Ответить
а вас не цікавить, чим вони нас обстріляють під час "перемирия"? мене, наприклад, дуже цікавить...
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06.01.2023 09:29 Ответить
ну і наші не будуть дивитися як прилітає а дадуть відповідь
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06.01.2023 09:33 Ответить
точніше с 11.00 по нашому часу сьогодні
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06.01.2023 09:28 Ответить
Припинення вогню,не перемир'я.Пушілін найух пуйла послав,сказав,що українці не християни,а сатаністи.
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06.01.2023 09:37 Ответить
Ну так. Кацапська розвага. До 12 знищити все, що встигнеш, а потім"чік-чірік, я в доміке".
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06.01.2023 10:19 Ответить
Сатанистам ********** пох.ю по какому календарю "праздновать" христианские праздники.
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06.01.2023 09:37 Ответить
а в данецке? что оттудава слышна? ничего? непорядок. а с непорядками, допустим, надо бороться. надо просто-таки нещадно бороться с непорядками.
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06.01.2023 09:40 Ответить
Это х#йло и гундяй молятся сатане
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06.01.2023 12:12 Ответить
 
 