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Новости За рубежом
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Российский пропагандист Касема задержан в Латвии за шпионаж

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

марат,касем

В Латвии задержан шеф-редактор пропагандистского российского СМИ Sputnik Литва Марата Касема.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

Касема подозревают в нарушении экономических санкций Евросоюза в отношении РФ и шпионаже. Суд избрал меру заключения в виде содержания под стражей. Пропагандисту грозит до 20 лет лишения свободы, он отправлен в Рижскую Центральную тюрьму.

Касем является гражданином Латвии, но уже несколько лет живет и работает в Москве. В Латвию он вернулся 30 декабря по семейным обстоятельствам.

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На задержание и арест пропагандиста отреагировала представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, Касем якобы заявлял о преследовании со стороны властей Балтийских стран за профессиональную деятельность.
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Топ комментарии
+7
Цього разу манька не збрехала, його (сексота гебешного) затримали за професійну діяльність
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06.01.2023 10:22
+6
чурбан за сруццкій мір ось все що потрібно знати про лапотніків
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06.01.2023 10:07
+5
повернувся 30 грудня за сімейними обставинами - косит от ПТУ в Макеевке патриот
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06.01.2023 10:28
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чурбан за сруццкій мір ось все що потрібно знати про лапотніків
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06.01.2023 10:07 Ответить
Он не чурбан а настоящий вредитель. Его грохнуть надо было а не сажать.
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06.01.2023 10:24 Ответить
👍👍👍👍👍
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06.01.2023 10:07 Ответить
Попался кацапчик
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06.01.2023 10:13 Ответить
Цього разу манька не збрехала, його (сексота гебешного) затримали за професійну діяльність
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06.01.2023 10:22 Ответить
Тут уже поднимается вопрос о её профпригодности. Потому что действуя так она явно палит всю зарубежную агентуру.
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06.01.2023 10:26 Ответить
Прекрасно!
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06.01.2023 10:23 Ответить
повернувся 30 грудня за сімейними обставинами - косит от ПТУ в Макеевке патриот
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06.01.2023 10:28 Ответить
Гівна шматок...
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06.01.2023 10:54 Ответить
речник МЗС РФ Марія Захарова: За її словами, Касем нібито заявляв про переслідування з боку влади Балтійських країн за професійну діяльність.
Все правильно! Шпигунство та підривна діяльність проти країн перебування і є основним професійним видом діяльності для російських пропагандонів!
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06.01.2023 12:14 Ответить
Там полно всяких медуз.
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06.01.2023 12:21 Ответить
посадить гниду лет на 30 чтобы жизнь малиной не казалась!
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06.01.2023 22:40 Ответить
 
 