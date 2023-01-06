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ОАЭ передали Украине вторую партию из 1300 генераторов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генератор

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) предоставили Украине вторую партию из 1300 генераторов в рамках общей программы гуманитарной поддержки в 100 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда госимущества Украины, информирует Цензор.НЕТ.

"Генераторы передадут объектам критической и социальной инфраструктуры (школы, детские сады, медицинские учреждения, пункты обогрева) в Сумской, Черниговской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской, Донецкой областях и Киеве", - говорится в сообщении.

Первая партия генераторов от ОАЭ была передана в декабре. 1200 генераторов были направлены учреждениям здравоохранения, образования, объектам критической инфраструктуры в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии - Херсонскую, Донецкую, Луганскую, Одесскую, Николаевскую, Запорожскую и Киевскую области.

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..сподіваймося, що зебанда ще не роздає ту допомогу як свою, як вони, зебіли, **********
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06.01.2023 13:43 Ответить
300 піде в епіцентр, а на ті 1000 чіпляють наліпки "Від Олени Зеленської".
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06.01.2023 14:42 Ответить
 
 