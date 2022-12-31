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Все больницы Украины обеспечены генераторами, - МОЗ

Новости Цензор.НЕТ Общество

лікарня

Все учреждения здравоохранения Украины обеспечены альтернативными источниками питания на случай отключения электроэнергии.

Об этом руководительница директората медицинских услуг МОЗ Александра Машкевич сказала в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы все с вами должны готовиться к непредсказуемым ситуациям. Мы видим, что враг, к сожалению, бьет по объектам критической инфраструктуры, так же и по медицинским учреждениям. Все наши больницы, учреждения здравоохранения обеспечены альтернативным источником питания", - отметила Машкевич.

Таким образом, подчеркнула она, "если пациенту необходима будет экстренная медицинская помощь и госпитализация, никоим образом она не будет ограничена и пациент помощь получит в стационаре".

Читайте: В Одесской и Киевской областях продолжаются экстренные отключения электроэнергии

Кроме того, она посоветовала украинцам узнать альтернативный номер телефона своего семейного врача и иметь в запасе необходимые лекарства, особенно если пациент постоянно принимает какой-либо препарат.
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Іще, у кожній треба по три касапських раба поставити..
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31.12.2022 11:40 Ответить
Чого не каже що у всіх лікарнях з нового року скорочення лікар і це під час війни
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31.12.2022 12:14 Ответить
а чом би і не промовчати, раби ж німі...
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31.12.2022 13:30 Ответить
Мавзолейный Штирлиц дЕрмак постарался ,🤣🤣🤣 даже Эмираты дали 2500 генераторов .. Слава Эмиру ✊
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31.12.2022 12:22 Ответить
Брехня.
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31.12.2022 12:38 Ответить
Всі лікарні і повинні бути забезпечені, навіть в мирний час....
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31.12.2022 12:49 Ответить
Привезені і відвантажені так... а скільки діючих ?
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31.12.2022 13:47 Ответить
ЧЕРГОВА ЗЕ-ХУЦПА,ну дна брехні з ОПУ вже не має.....
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31.12.2022 14:24 Ответить
 
 