Всі лікарні України забезпечені генераторами, - МОЗ

Усі заклади охорони здоров’я України забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключень електроенергії.

Про це керівниця директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми всі з вами повинні готуватися до непередбачуваних ситуацій. Ми бачимо, що ворог, на жаль, б’є по об’єктах критичної інфраструктури, так само і по медичним закладам. Усі наші лікарні, заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативним джерелом живлення", - зазначила Машкевич.

Таким чином, наголосила вона, "якщо пацієнту необхідна буде екстрена медична допомога і госпіталізація, жодним чином вона не буде обмежена і пацієнт допомогу отримає у стаціонарі".

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Крім того, вона порадила українцям дізнатися альтернативний номер телефону свого сімейного лікаря та мати в запасі необхідні ліки, особливо якщо пацієнт постійно приймає якийсь препарат.