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лікарня (1098) МОЗ (3881) електроенергія (1908) генератор (83)

Всі лікарні України забезпечені генераторами, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лікарня

Усі заклади охорони здоров’я України забезпечені альтернативними джерелами живлення на випадок відключень електроенергії.

Про це керівниця директорату медичних послуг МОЗ Олександра Машкевич сказала в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми всі з вами повинні готуватися до непередбачуваних ситуацій. Ми бачимо, що ворог, на жаль, б’є по об’єктах критичної інфраструктури, так само і по медичним закладам. Усі наші лікарні, заклади охорони здоров’я забезпечені альтернативним джерелом живлення", - зазначила Машкевич.

Таким чином, наголосила вона, "якщо пацієнту необхідна буде екстрена медична допомога і госпіталізація, жодним чином вона не буде обмежена і пацієнт допомогу отримає у стаціонарі".

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Крім того, вона порадила українцям дізнатися альтернативний номер телефону свого сімейного лікаря та мати в запасі необхідні ліки, особливо якщо пацієнт постійно приймає якийсь препарат.

Автор: Ольга Лузан
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Іще, у кожній треба по три касапських раба поставити..
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31.12.2022 11:40 Відповісти
Чого не каже що у всіх лікарнях з нового року скорочення лікар і це під час війни
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31.12.2022 12:14 Відповісти
а чом би і не промовчати, раби ж німі...
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31.12.2022 13:30 Відповісти
Мавзолейный Штирлиц дЕрмак постарался ,🤣🤣🤣 даже Эмираты дали 2500 генераторов .. Слава Эмиру ✊
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31.12.2022 12:22 Відповісти
Брехня.
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31.12.2022 12:38 Відповісти
Всі лікарні і повинні бути забезпечені, навіть в мирний час....
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31.12.2022 12:49 Відповісти
Привезені і відвантажені так... а скільки діючих ?
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31.12.2022 13:47 Відповісти
ЧЕРГОВА ЗЕ-ХУЦПА,ну дна брехні з ОПУ вже не має.....
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31.12.2022 14:24 Відповісти
 
 