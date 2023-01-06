Мы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений, - Шмыгаль
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Теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления электроэнергии, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения.
Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
Однако, по его словам, уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.
"С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - отметил Шмыгаль.
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