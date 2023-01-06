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Мы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія

Теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления электроэнергии, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения.

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

"С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Потребление электроэнергии растет, до областей доведены лимиты. Поврежден объект энергоинфраструктуры на востоке, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+9
да іди накуй лиса мафіозна макака!
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06.01.2023 14:08
+6
Знов мівіну розмочену будуть жерти
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06.01.2023 14:09
+5
Таке складається враження що для цих зелених основне свято "новий год" а не православне Різдво ГНІХ нехай і за старим календарем ... Нажаль ...
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06.01.2023 14:13
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да іди накуй лиса мафіозна макака!
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06.01.2023 14:08 Ответить
А ти "Teo Fran" яка макака, кремлядьсько-мокшанская, мородьоро-насильницька?!
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06.01.2023 14:37 Ответить
а ти що його захищаєш ? подобається вермішель на вухах?
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06.01.2023 14:48 Ответить
Знов мівіну розмочену будуть жерти
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06.01.2023 14:09 Ответить
І хто такий йолоп що це робив?! Це ти "Viktor Orenich" переслухався рашпропагандонів з їх фантазіями про "какулі в пакетиках" і іншу хрінь. Не дочекаєтесь, скоріш Москва та Пітер зануряться у свої болота в яких по суті вже уся рАссєя!
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06.01.2023 14:36 Ответить
Таке складається враження що для цих зелених основне свято "новий год" а не православне Різдво ГНІХ нехай і за старим календарем ... Нажаль ...
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06.01.2023 14:13 Ответить
Читати вмієш "okcana Datsko"?! Тоді читай що написано, а не неси )(уйню! Ти така ж "віруча" як я французський льотчик!
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06.01.2023 14:33 Ответить
Чого ви такі збудженні прошу пана ? Заспокійтемя, не репетуйте ...
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06.01.2023 14:48 Ответить
Після чого?! Після 30-31 грудня, чи після 1-2 січня! Ти Z-тнік звізді, та не **********, рожа кремлядьська!!!
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06.01.2023 14:25 Ответить
*****, шосту годину немає світла. Києво-Святошинський район.
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06.01.2023 14:18 Ответить
Странно, там з нашого центрального офісу є працівники, що дистанційно працюють, і щойно туди дзвонив - проблем не має!?
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06.01.2023 14:23 Ответить
Це смердючий, кацапський бот, який пише коментарі лише до новин про відключення е/е. Регулярно вилазить та ниє разом з колегою по станку на ім'я "Іріна Со".
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06.01.2023 14:41 Ответить
Ніколи не думав, що може існувати трійця Львів - Одеса - Дніпро, ніби зовсім різні міста, але те що надійно пов'язує їх, а саме Україна, звело їх докупи і разом страждають від рашистів, і разом радіють перемогам ЗСУ над руССкім нацизмом. А те, що є уроди серед їх мешканців, то в якій родині таких не має?!
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06.01.2023 14:20 Ответить
Фишка в том,что любой финансовый документ без подписи Шмыгаля не действителен... включая любые кредиты от МВФ, Всемирного банка,и банка ****,а также любых поставок вооружений и продовольствия от союзников блока НАТО...,а посему Шмыгаль знает все юридические
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06.01.2023 14:22 Ответить
Тонкости и хитрости в финансовых делах...
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06.01.2023 14:23 Ответить
Пробач хлопче, але ти верзеш повну хрінь!!! Бо головне в кредиті не підпис отримувача, а кредитора. До того ж у фінансових документах з отримання грошей на державні рахунки головне, щоб був підпис керівника НБУ, а не прем'єр міністру!!! Цей може домовлятись про отримання, а отримує НЕ ВІН!!!
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06.01.2023 14:29 Ответить
Та пішли ви вже усі...
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06.01.2023 14:32 Ответить
І ти не забарись "Irina So", бо багато хто вже тебе зачекався!
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06.01.2023 14:39 Ответить
Тількт після Вас, Виталий Танчик 0fc3d8f4
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06.01.2023 14:44 Ответить
В неї тут два захисники є, один з них "корєнной кієвлянін, которого на районє білі за украінській язик".
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06.01.2023 14:45 Ответить
"... святкові дні сприяли зниженню споживання електроенергії ..."

хренею вместе с цензором....
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06.01.2023 15:02 Ответить
То з ким бориться київський режим? З вітряками та народом? Не дивно, що нова порція договорухи почнеться в лютому.
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06.01.2023 18:52 Ответить
 
 