Мы должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений, - Шмыгаль

Теплая погода и праздничные дни привели к снижению потребления электроэнергии, что позволило нам в течение новогодних праздников не применять отключения.

Об этом сообщил сегодня во время заседания правительства премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.

Однако, по его словам, уже вчера, 5 января, потребление выросло, потому в центральном и восточном регионах, а также в Одессе, Львове, Днепре были введены графики плановых отключений.

"С сегодняшнего дня ожидается существенное похолодание. Соответственно, возрастет потребление и дефицит в энергосистеме увеличится. Кроме этого, враг готов нанести очередной ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре. Поэтому мы все должны быть готовы к возобновлению аварийных отключений", - отметил Шмыгаль.

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