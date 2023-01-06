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Пограничники уничтожили вражеский блиндаж на Бахмутском направлении, - Госпогранслужба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

прикордонники

Пограничники точным выстрелом уничтожили вражеский блиндаж на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

"После вчерашней потери расчета СПГ вблизи Бахмута, оккупанты затеяли месть пограничникам. Наши защитники были готовы к такому развитию событий, поэтому даже под массированным минометным обстрелом обошлось без жертв", - говорится в сообщении.

"Далее уже последовал ответ пограничников. Заметив движение пехоты противника, защитники установили точное место нахождения вражеского блиндажа. Точными выстрелами объект был уничтожен. Потери врага уточняются", - добавляют в Госпогранслужбе.

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🤣🤣🤣
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06.01.2023 16:38 Ответить
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06.01.2023 16:47 Ответить
Я ще думав:невже у відповідь на сучьє перемір"я не получать сьогодні кацапські фашисти піздюлєй? Ну.дякую,життя! Ти-прекрасне!
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06.01.2023 16:51 Ответить
а арестовичъ что говорит?
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06.01.2023 17:24 Ответить
собаки в Бахмуте уже еле ходят https://twitter.com/i/status/1611273026372513792
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06.01.2023 17:14 Ответить
солевие і гипсовие шахти
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06.01.2023 22:38 Ответить
 
 