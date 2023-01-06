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Пограничники уничтожили вражеский блиндаж на Бахмутском направлении, - Госпогранслужба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники точным выстрелом уничтожили вражеский блиндаж на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.
"После вчерашней потери расчета СПГ вблизи Бахмута, оккупанты затеяли месть пограничникам. Наши защитники были готовы к такому развитию событий, поэтому даже под массированным минометным обстрелом обошлось без жертв", - говорится в сообщении.
"Далее уже последовал ответ пограничников. Заметив движение пехоты противника, защитники установили точное место нахождения вражеского блиндажа. Точными выстрелами объект был уничтожен. Потери врага уточняются", - добавляют в Госпогранслужбе.
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