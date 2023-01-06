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Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить свое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 6 января 2023 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "Продолжаются триста семнадцатые сутки российского широкомасштабного вторжения.

В течение суток противник нанес 1 ракетный удар и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по гражданской инфраструктуре Донецкой и Днепропетровской областей.

Угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины.

Для поддержания наступательного потенциала и восполнения потерь захватчики продолжают меры по мобилизации.

Основные усилия противник сосредотачивае на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведет наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На других – обороняется.

Читайте также: Авиация ВСУ в течение 5 января нанесла 15 ударов по сосредоточению войск противника, - Генштаб

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений враг сохраняет военное присутствие в приграничных районах, признаков формирования им наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях обстреляны районы населенных пунктов Николаевка Черниговской области и Стрелка, Красное, Амбарное, Бугроватка, Гатище, Зеленое и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях под огонь врага попали районы 19 населенных пунктов. Среди них – Двуречная, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Харьковской области и Стельмаховка, Макеевка, Площанка и Диброва на Луганщине.

На Бахмутском направлении под огонь попали районы более 15 населенных пунктов. В частности, Спорное, Берестово, Белогоровка, Соледар и Бахмут Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Авдеевка, Веселое, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении обстреляны Времовка, Большая Новоселка, Угледар и Парасковеевка Донецкой области.

На Запорожском направлении от вражеского огня пострадали районы 16 населенных пунктов. Среди них – Зеленое Поле и Новополь на Донетчине; Гуляйполе, Железнодорожное, Волшебное, Щербаки и Степное Запорожской области и Никополь – Днепропетровской.

На Херсонском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов, в частности, пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Чернобаевка, Берислав, Золотая Балка и Херсон. Есть пострадавшие посреди мирных жителей.

Противник продолжает нести потери. Подтверждено поражение 5 января 2023 пункта дислокации российских оккупационных войск в Гавриловке Второй Херсонской области. Известно, что в местные больницы привезли до 100 раненых военнослужащих. Информация о ликвидированных захватчиках уточняется.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения российских оккупантов. Результаты поражения уточняются.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за сутки произвели огневое поражение 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника".
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Топ комментарии
+19
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06.01.2023 18:37
+8
Пля эти боты оркские уже задолбали спамить своим соледаром во всех темах,комментариях на всех ютуб каналах и чатах...вы также Бахмут за 5 месяцев -двести раз окружали и заходили а он до сих пор наш.
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06.01.2023 19:14
+8
Господи, Матінко Богородице, бережіт та допомагайте нашим захисникам
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06.01.2023 19:15
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06.01.2023 18:37 Ответить
Останні зведення ГШ - ні про що...
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06.01.2023 18:39 Ответить
Діпи вночі писали, що рашисти взяли Бахмутське та просунулись до центру Соледара. От і кому вірити. Чи вже відбили...
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06.01.2023 18:43 Ответить
Соледар в напівоточенні, Бахмутське втрачене.
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06.01.2023 18:53 Ответить
Пля эти боты оркские уже задолбали спамить своим соледаром во всех темах,комментариях на всех ютуб каналах и чатах...вы также Бахмут за 5 месяцев -двести раз окружали и заходили а он до сих пор наш.
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06.01.2023 19:14 Ответить
Як давно Бахмутське в червоному на цій карті? А Соледар, то знову вилами по воді,бо цей сайт бере дані не знаю де
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06.01.2023 19:18 Ответить
Діпи хотіли закрити,бо там хаос і діти написали сьогодні, що тільки буде оновлення карти, а не карта оновлена. Ви хоч раз коменти там читали? Одні орки
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06.01.2023 20:05 Ответить
"Перемир'я по *уйловські"
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06.01.2023 18:52 Ответить
Про Соледар ні слова?
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06.01.2023 18:55 Ответить
А если ещё и Красную гору захватят, то всё пространство к северу от Бахмута их будет.
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06.01.2023 19:32 Ответить
Точно? А що Соледар був під вогневим впливом ворога ви не побачили. Досить придумувати капітуляцію
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06.01.2023 19:20 Ответить
Хто пише? Я таких даних з сайту Штабу не маю
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06.01.2023 19:36 Ответить
Коментарів від когось, а не від Штабу. Бахмутське давно в червоному, Соледар же в зоні вогню,а не кільці,як пишуть тут деякі маніпулятори. Бійці чітко сказали,що є як іде
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06.01.2023 20:03 Ответить
Ви читали,що там написав Штаб? Ви анонс прочитайте. У мене з рідними по тижню новин не буває, а з зони активних дій якось чекати на новини....
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06.01.2023 20:27 Ответить
До вас українською звертаються.Як у вас з мовами?
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06.01.2023 20:33 Ответить
В мене друг три тиждні на зв'язок з під Бахмуту не виходив.І ?
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06.01.2023 20:35 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=GRwPkOUJSKE зеки вже в Соледарі.
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06.01.2023 20:50 Ответить
Так, як пише Штаб і я написала. Сіра зона це зона активних дій. Ні про які 2,5 км в Соледарі не має. Лінія фронту не має кордонів і змінюється регулярно. До речі,відео має неточності.
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06.01.2023 20:58 Ответить
Ворог вже на соляному заводі. Є підведження
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06.01.2023 21:07 Ответить
І що? Я бачила фото когось десь. Вони уже були і на винному заводі Бахмут і на смітнику Бахмут. Це війна, час поставить усе на свої місця. Україна в НАТО, кацапи у мішки.
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06.01.2023 21:20 Ответить
Невже я казав, що втрата Соледару, то поразка у війні. Мова йшла про те, що Генштаб рідко коли повідомляє про реальний стан справ, чим вводить в оману
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06.01.2023 21:38 Ответить
У мене тільки одна відповідь, то будь ласка рюкзак похідний,сухпайок, аптечка і самому реально побачити Соледар. Штаб не повинен повідомляти усе, омани не має,а є військова таємниця. Фронт змінюється кожну годину. Досить дискусії, вийдуть з Соледар, так і буде. Хоча була інформація, що прийшли резерви.
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06.01.2023 21:51 Ответить
Військової таємниці тут немає зовсім, не треба натягувати сову на глобус
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06.01.2023 21:54 Ответить
Що ви хочете,щоб вам військові мапу війни обновлення робили кожної хвилини? То як самі звідти відео зробите чи будете мене діставати? І подорослішайте уже на тему війна і інформація
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06.01.2023 21:57 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіт та допомагайте нашим захисникам
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06.01.2023 19:15 Ответить
..так что получается- свист гундяя&хуйла никчемный,рабам дзин что бункерный гудел ...
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06.01.2023 20:30 Ответить
Про Соледар, якщо волонтери в місті з людьми, з допомогою, то які там можуть бути орки. Так активні дії ідуть,але вірити потрібно ЗСУ, а не блогам.
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06.01.2023 21:01 Ответить
Іноді з блогів, можливо дізнатися правду
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06.01.2023 21:40 Ответить
Боже, спаси і збережи наших воїнів .
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07.01.2023 00:06 Ответить
 
 