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Новости За рубежом
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США ввели новые санкции против Ирана за поставки России ударных дронов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

дрони,шахед

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении нового пакета санкций против ключевых иранских должностных лиц и одной организации, причастных к производству и передаче России боевых БПЛА, а также продолжение Ираном ракетных программ.

Об этом  сообщили в Офисе по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня OFAC вводит ограничения против шести руководителей и членов правления подсанкционной Qods Aviation Industries (QAI), ключевого иранского производителя оборонной техники, ответственного за разработку и производство беспилотных летательных аппаратов", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что речь идет именно о тех дронах, которые Иран передал россии для применения в неспровоцированной агрессивной войне кремля в Украине.

Кроме того, OFAC уточнил, что вносит в список ограничений организацию Light Airplanes Design and Manufacturing Industries, которая считается видоизмененным названием структуры QAI. Санкции вводятся также против директора Организации аэрокосмической промышленности Ирана (AIO) – ключевого органа, ответственного за надзор за программами разработки баллистических ракет Ирана.

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"Мы продолжим применять все имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, чтобы лишить путина оружия, которое он использует для ведения своей варварской и неспровоцированной войны против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Она подчеркнула, что зависимость Кремля от поставщиков последней инстанции, таких как Иран, "свидетельствует об отчаянии россиян" на фоне ожесточенного сопротивления украинцев, а также успеха глобальной коалиции в срыве цепей поставок оружия и технологий в РФ.
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Топ комментарии
+11
Якби не було санкцій, то у раші не збирали кошти з олігархів на армію мордора
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06.01.2023 19:41
+8
30 років найпотужніших санкцій і росія закуповує іранські дрони
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06.01.2023 19:40
+4
Так Іран вже 40 років під різними санкціями, переживе і ці.
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06.01.2023 20:06
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30 років найпотужніших санкцій і росія закуповує іранські дрони
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06.01.2023 19:40 Ответить
Якби не було санкцій, то у раші не збирали кошти з олігархів на армію мордора
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06.01.2023 19:41 Ответить
30 років то про Іран, хоча насправді з 1978. І ось результат: Іран клепає дрони для кацапів. Потужні санкції, *****
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06.01.2023 20:29 Ответить
чи закуповує, чи на щось вимінює... хто зна!
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06.01.2023 19:50 Ответить
на бериллиевые "пасочки" для ядерных устройств. Израиль пока в самом начале процесса накопления ощущения опасности.
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06.01.2023 20:06 Ответить
Та ні,вони дуже чутливі і реагування є,але це не реклама. До речі, Ірак,Сирія також не вітають зброю оркам проти України. Зі мною працюють багато з цих країн. Що пишуть України смі не завжди відображають думку і погляди інших.
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06.01.2023 20:17 Ответить
українські ЗМІ відрізняються таким самим різномаїттям думок як і погляди людей в усьому світі...тож нормально що не відображають
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06.01.2023 20:32 Ответить
Этот дрон уровня современного кружка авиамоделизма. Ничего там современного и прорывного нет. Просто они достаточно простые и за счет этого могут добиваться определенного эффекта, и то до тех пор пока не были отработаны технологии их перехвата.
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06.01.2023 20:20 Ответить
Так Іран вже 40 років під різними санкціями, переживе і ці.
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06.01.2023 20:06 Ответить
https://youtu.be/nHzefqPDBtc...

А це Сватово...щось палає..мабуть Бавовнятко залетіло 🔥💥🔥💥🔥
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06.01.2023 22:31 Ответить
 
 