Поставками ракет в Россию Иран пересечет "красную линию", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Поставка Ираном ракет России будет "красной линией", пересечение которой вызовет применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью арабскому телеканалу Akhbar Al Aan.
"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую инфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить, поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать", - сказал он.
По словам Кулебы, месседж Ирана "должен быть очень простым": "Какой бы ни была польза для Ирана от сотрудничества с россией в этих поставках оружия, негативные последствия этого сотрудничества будут гораздо большими и болезненными". И именно поэтому Тегеран должен исходить из этих прагматических соображений.
Также министр указал на то, что своим поставками дронов России Иран участвует в террористической кампании России, направленной "против гражданского населения страны, которая была всегда очень дружественной по отношению к иранскому народу".
"И напоследок хочу сказать, что это, на самом деле, тоже идет вопреки воле Бога – использовать оружие против гражданского населения. А это именно то, для чего иранские дроны применяются: они не используются для атак на наши военные позиции, а иранские дроны убивают гражданских и разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, работающую в интересах гражданского населения во время войны", – заявил глава украинского МИД.
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Кроме Израиля.
А после удара уже расия будет помогать Ирану.
Эрдоган при этом будет бегать и куда-хтать.
Вот выглядит современная мировая война.
От мені цікаво: після того, як на нас полетять Fateh-110 і Zolfaghar, що будуть казати ці дебіли з адміністрації бідона??? Знов будуть мугикати щось про неможливість постачання ATACMS через загрозу ескалації?
На Ближнем Востоке, дипломатические переговоры не работает, там все вопросы решаются, только, силой.
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