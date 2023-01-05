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Новости За рубежом
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Иран (1552) ракеты (2699) Кулеба Дмитрий (2619)

Поставками ракет в Россию Иран пересечет "красную линию", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кулеба

Поставка Ираном ракет России будет "красной линией", пересечение которой вызовет применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью арабскому телеканалу Akhbar Al Aan.

"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую инфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить, поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать", - сказал он.

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По словам Кулебы, месседж Ирана "должен быть очень простым": "Какой бы ни была польза для Ирана от сотрудничества с россией в этих поставках оружия, негативные последствия этого сотрудничества будут гораздо большими и болезненными". И именно поэтому Тегеран должен исходить из этих прагматических соображений.

Также министр указал на то, что своим поставками дронов России Иран участвует в террористической кампании России, направленной "против гражданского населения страны, которая была всегда очень дружественной по отношению к иранскому народу".

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"И напоследок хочу сказать, что это, на самом деле, тоже идет вопреки воле Бога – использовать оружие против гражданского населения. А это именно то, для чего иранские дроны применяются: они не используются для атак на наши военные позиции, а иранские дроны убивают гражданских и разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, работающую в интересах гражданского населения во время войны", – заявил глава украинского МИД.

Также читайте: Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США, - Кирби
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Топ комментарии
+21
Вы когда дип отношения с полотенцами разорвёте? Или будете только бубнение? Я точно не помню но около 800 фирм в той или в иной степени работают в Украине? Шо будем делать Кулеба
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05.01.2023 18:48
+17
Пока не начнете вводить санкции против Ирана,не выдворять всех его граждан из Украины,до "овцеелюбителей" не дойдет..Это такой же режим,как и в параше.Всех студентов,всех бизнесменов,все виды на жительства,все визы-аннулировать и выдворить....Пусть притензии предъявляют своим правителям...Арестовать все Иранские активы и компании связанные с Ираном...Да много чего можно придумать,а не воздух сотрясать...Зеркальный ответ не страшен...Украинских активов в Иране,больше чем уверен,нет никаких...
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05.01.2023 18:51
+13
Они по просьбе ***** сбили наш пасажирский самолет, что бы надавить на зелю, а вы про какие-то линии для ирана..
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05.01.2023 18:48
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Правила форума Совет форумчан
ага Іран, ти там тойго бійся, асфальт бубочки вже на готові
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05.01.2023 18:48 Ответить
Цікаво, чи є якісь інші думки окрім асфальту? Будь-яка новина супроводжується коментарем про асфальт. Життя рухається вперед, а не стоїть на місці.
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05.01.2023 19:16 Ответить
Есть!скумбрия по 8
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05.01.2023 19:58 Ответить
шашлык на в маю не лез? ну на лыжак вскатнулся б
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05.01.2023 20:20 Ответить
уж ты бы лучше молчало бы... позор дипломатии...
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05.01.2023 18:48 Ответить
из всех « не дурачков» 🤢 власти , Кулеба ещё приличный
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05.01.2023 19:32 Ответить
- да, ******* он приличный.
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06.01.2023 07:22 Ответить
Вы когда дип отношения с полотенцами разорвёте? Или будете только бубнение? Я точно не помню но около 800 фирм в той или в иной степени работают в Украине? Шо будем делать Кулеба
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05.01.2023 18:48 Ответить
Они по просьбе ***** сбили наш пасажирский самолет, что бы надавить на зелю, а вы про какие-то линии для ирана..
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05.01.2023 18:48 Ответить
Пока не начнете вводить санкции против Ирана,не выдворять всех его граждан из Украины,до "овцеелюбителей" не дойдет..Это такой же режим,как и в параше.Всех студентов,всех бизнесменов,все виды на жительства,все визы-аннулировать и выдворить....Пусть притензии предъявляют своим правителям...Арестовать все Иранские активы и компании связанные с Ираном...Да много чего можно придумать,а не воздух сотрясать...Зеркальный ответ не страшен...Украинских активов в Иране,больше чем уверен,нет никаких...
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05.01.2023 18:51 Ответить
Чергова червона лінія.
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05.01.2023 18:52 Ответить
"Красная окантовка мопєда"
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05.01.2023 19:59 Ответить
Кулеба ти краще но розкажи нам скільки завезли в іран українського зерна. Цікаво знати.
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05.01.2023 18:56 Ответить
Верим, надеемся, ЖДЁМ!
Не зря он иконами свой гадюшник обставил - услышал таки Бог ублюдка сатанинского!
ИНТЕРФАКС сообщил о госпитализации Никиты Михалкова в Москве
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05.01.2023 18:56 Ответить
Тобто, навмисне збиття українського літака та постачання дронів - це для ЗЄмідовошок норм.
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05.01.2023 18:58 Ответить
Soglasen s mnenijem Alex Dev. Ubili, "issledovali" i vseh poslali. Nado vyjasnit koridor sledovanija i "moped" + raket i snesti . Kak i moskovija, tak i jego druzja - ponimajut tolko silu, t.e. kogda polutshajut po morde.
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05.01.2023 19:00 Ответить
Ох вже ці ,,червоні лінії"!
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05.01.2023 19:00 Ответить
Краще нічого не казати, а застосовувати. Іран нас не питав? То й ми не зобов'язані. А то як з тою собакою, що тільки гавкає.
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05.01.2023 19:19 Ответить
і шо?сівоху послом туди відправите?"червоні лінії" вони малюють...США можуть малювати,а кулеба під єрмаком бігати може
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05.01.2023 19:22 Ответить
Никто, в том числе и Байден не способны наказать Иран.
Кроме Израиля.
А после удара уже расия будет помогать Ирану.
Эрдоган при этом будет бегать и куда-хтать.
Вот выглядит современная мировая война.
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05.01.2023 19:24 Ответить
Судячи з усього, вже про все домовилися. Залишилося просто перевезти.

От мені цікаво: після того, як на нас полетять Fateh-110 і Zolfaghar, що будуть казати ці дебіли з адміністрації бідона??? Знов будуть мугикати щось про неможливість постачання ATACMS через загрозу ескалації?
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05.01.2023 19:39 Ответить
Видимо, идет серьезная подготовка , по прекращения поставок Ираном беспилотников и прекращение разработки ядерного оружия.
На Ближнем Востоке, дипломатические переговоры не работает, там все вопросы решаются, только, силой.

,,В четверг, 5 января, завершились совместные американо-израильские учения военно-воздушных сил, в рамках которых в соответствии с концепцией ACE (Agile Combat Employment, гибкое боевое применение) отрабатывались "глубокие атаки" ...
В ходе учений шесть американских истребителей F-15 действовали совместно с израильскими истребителями F-35i ("Адир") из 140-й эскадрильи ("Золотой орел") и самолетом-разведчиком "Нахшон Шавит" (модификация Gulfstream G550) ...
С марта 2018 года , Израиль наносит удары по иранским объектам в Сирии, первой в мире применив самолеты F-35 в боевых условиях.,,
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05.01.2023 19:47 Ответить
А Іран ще не перетнув ?
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05.01.2023 19:48 Ответить
СКІЛЬКИ СТУДЕНТІВ З ІРАНУ НАВЧАЄТЬСЯ В НАШИХ ВУЗАХ, МОЖЕ ЇМ ПОРА ВЖЕ ДО ДОМУ, ЧИ ВОНИ В НАС ЩЕ НЕ ДОВЧИЛИСЬ ЯК СТВОРЮВАТИ БПЛА ТА РАКЕТИ, ЩОБ ПОТІМ НАС ОБСТРІЛЮВАТ????????
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05.01.2023 19:51 Ответить
Эта другое,эта бабки!"янэлох-бонэвтик"
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05.01.2023 20:00 Ответить
кулєба, чючєло, в центрі Києва працює трц друга путіна ротерберга. то ще не красна лінія, дальтонік йбаний.
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05.01.2023 19:56 Ответить
А головний власник Київстар -- такі собі Veon Ltd., що майже повністю у власності кацапів....
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05.01.2023 20:02 Ответить
а с этими мразями дипотношения до сих пор не разорваны?!
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05.01.2023 20:08 Ответить
****** ірану. Кулєба нє шутіт.
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05.01.2023 20:19 Ответить
Начебто постачання шахідів не є тим же по суті.
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05.01.2023 20:36 Ответить
Какую по счету ?
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05.01.2023 20:47 Ответить
соромно таке чути. Іран, надавши дрони, вже перетнув червону лінію і не треба сцятись надати адекватну відповідь
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05.01.2023 21:22 Ответить
які ще червоні лінії до ірану?)))) у нас під дупою білорасєя з території якої ******* Україну і до білорасєї не має ніяких червоних ліній...
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05.01.2023 21:44 Ответить
І шо? Ну дадуть ракети і шо далі? Шоки надуєте, тихенько пукнете і все. Стадо ********.
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05.01.2023 21:47 Ответить
Ой Дима-Дима, сколько раз тебе я говорил, модернист ты наш прозападный---не ходи по крыше, не перди в трубу! Тягу тебе не победить в другую сторону. Иранцы за 30 лет тех красных линий переперенаступали аж ботинки у них красные стали! И ракет попутно наклепали и прочих бпл причем как бы не тысячами! Вот бы нам половину!
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05.01.2023 21:55 Ответить
т.е. более 300 дронов, выпущенных по нас и натворивших кучу бед - это пока не фига не красная линия???
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05.01.2023 22:21 Ответить
А іранські шахіди це для Кулеби мабуть зелена лінія. Довб_об.
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06.01.2023 07:15 Ответить
 
 