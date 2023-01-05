Поставками ракет в Россию Иран пересечет "красную линию", - Кулеба

Поставка Ираном ракет России будет "красной линией", пересечение которой вызовет применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью арабскому телеканалу Akhbar Al Aan.

"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую инфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить, поскольку потом весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать", - сказал он.

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По словам Кулебы, месседж Ирана "должен быть очень простым": "Какой бы ни была польза для Ирана от сотрудничества с россией в этих поставках оружия, негативные последствия этого сотрудничества будут гораздо большими и болезненными". И именно поэтому Тегеран должен исходить из этих прагматических соображений.

Также министр указал на то, что своим поставками дронов России Иран участвует в террористической кампании России, направленной "против гражданского населения страны, которая была всегда очень дружественной по отношению к иранскому народу".

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"И напоследок хочу сказать, что это, на самом деле, тоже идет вопреки воле Бога – использовать оружие против гражданского населения. А это именно то, для чего иранские дроны применяются: они не используются для атак на наши военные позиции, а иранские дроны убивают гражданских и разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, работающую в интересах гражданского населения во время войны", – заявил глава украинского МИД.

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