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Новини За кордоном
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Іран (1336) ракети (2768) Кулеба Дмитро (3151)

Поставками ракет до Росії Іран перетне "червону лінію", - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кулеба

Постачання Іраном ракет Росії буде "червоною лінією", перетин якої викличе застосування усього наявного інструментарію тиску на Тегеран.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю арабському телеканалу Akhbar Al Aan.

"Іран постачає росії дрони, які росія використовує для атак на наші міста та критичну інфраструктуру. Ми також чули, що росія та Іран, ймовірно, ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет з Ірану до росії. Ми дуже уважно слідкуємо за цим процесом. Це стане "червоною лінію", яку Ірану краще не переходити, оскільки потім весь інструментарій тиску буде застосований для того, щоб змусити Іран припинити це робити", – сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США розглядають введення додаткових еспортних обмежень через американські деталі в іранських дронах, - Держдепартамент

За словами Кулеби, месидж Ірану "має бути дуже простим": "Якою б не була користь для Ірану від співпраці з росією у цих поставках зброї, негативні наслідки цього співробітництва будуть набагато більшими та болючими". І саме тому Тегеран має виходити з цих дуже прагматичних міркувань.

Також міністр вказав на те, що своїм поставками дронів росії Іран бере участь у терористичній кампанії рф, спрямованій "проти цивільного населення країни, яка була завжди дуже дружньою щодо іранського народу".

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"І наостанок хочу сказати, що це, насправді, також йде всупереч волі Бога – використовувати зброю проти цивільного населення. А це саме те, для чого іранські дрони застосовуються: вони не використовуються для атак на наші військові позиції, а іранські дрони вбивають цивільних та руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, яка працює в інтересах цивільного населення під час війни", – заявив глава українського МЗС.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Вы когда дип отношения с полотенцами разорвёте? Или будете только бубнение? Я точно не помню но около 800 фирм в той или в иной степени работают в Украине? Шо будем делать Кулеба
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05.01.2023 18:48
+17
Пока не начнете вводить санкции против Ирана,не выдворять всех его граждан из Украины,до "овцеелюбителей" не дойдет..Это такой же режим,как и в параше.Всех студентов,всех бизнесменов,все виды на жительства,все визы-аннулировать и выдворить....Пусть притензии предъявляют своим правителям...Арестовать все Иранские активы и компании связанные с Ираном...Да много чего можно придумать,а не воздух сотрясать...Зеркальный ответ не страшен...Украинских активов в Иране,больше чем уверен,нет никаких...
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05.01.2023 18:51
+13
Они по просьбе ***** сбили наш пасажирский самолет, что бы надавить на зелю, а вы про какие-то линии для ирана..
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05.01.2023 18:48
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ага Іран, ти там тойго бійся, асфальт бубочки вже на готові
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05.01.2023 18:48 Відповісти
Цікаво, чи є якісь інші думки окрім асфальту? Будь-яка новина супроводжується коментарем про асфальт. Життя рухається вперед, а не стоїть на місці.
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05.01.2023 19:16 Відповісти
Есть!скумбрия по 8
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05.01.2023 19:58 Відповісти
шашлык на в маю не лез? ну на лыжак вскатнулся б
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05.01.2023 20:20 Відповісти
уж ты бы лучше молчало бы... позор дипломатии...
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05.01.2023 18:48 Відповісти
из всех « не дурачков» 🤢 власти , Кулеба ещё приличный
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05.01.2023 19:32 Відповісти
- да, ******* он приличный.
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06.01.2023 07:22 Відповісти
Вы когда дип отношения с полотенцами разорвёте? Или будете только бубнение? Я точно не помню но около 800 фирм в той или в иной степени работают в Украине? Шо будем делать Кулеба
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05.01.2023 18:48 Відповісти
Они по просьбе ***** сбили наш пасажирский самолет, что бы надавить на зелю, а вы про какие-то линии для ирана..
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05.01.2023 18:48 Відповісти
Пока не начнете вводить санкции против Ирана,не выдворять всех его граждан из Украины,до "овцеелюбителей" не дойдет..Это такой же режим,как и в параше.Всех студентов,всех бизнесменов,все виды на жительства,все визы-аннулировать и выдворить....Пусть притензии предъявляют своим правителям...Арестовать все Иранские активы и компании связанные с Ираном...Да много чего можно придумать,а не воздух сотрясать...Зеркальный ответ не страшен...Украинских активов в Иране,больше чем уверен,нет никаких...
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05.01.2023 18:51 Відповісти
Чергова червона лінія.
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05.01.2023 18:52 Відповісти
"Красная окантовка мопєда"
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05.01.2023 19:59 Відповісти
Кулеба ти краще но розкажи нам скільки завезли в іран українського зерна. Цікаво знати.
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05.01.2023 18:56 Відповісти
Верим, надеемся, ЖДЁМ!
Не зря он иконами свой гадюшник обставил - услышал таки Бог ублюдка сатанинского!
ИНТЕРФАКС сообщил о госпитализации Никиты Михалкова в Москве
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05.01.2023 18:56 Відповісти
Тобто, навмисне збиття українського літака та постачання дронів - це для ЗЄмідовошок норм.
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05.01.2023 18:58 Відповісти
Soglasen s mnenijem Alex Dev. Ubili, "issledovali" i vseh poslali. Nado vyjasnit koridor sledovanija i "moped" + raket i snesti . Kak i moskovija, tak i jego druzja - ponimajut tolko silu, t.e. kogda polutshajut po morde.
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05.01.2023 19:00 Відповісти
Ох вже ці ,,червоні лінії"!
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05.01.2023 19:00 Відповісти
Краще нічого не казати, а застосовувати. Іран нас не питав? То й ми не зобов'язані. А то як з тою собакою, що тільки гавкає.
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05.01.2023 19:19 Відповісти
і шо?сівоху послом туди відправите?"червоні лінії" вони малюють...США можуть малювати,а кулеба під єрмаком бігати може
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05.01.2023 19:22 Відповісти
Никто, в том числе и Байден не способны наказать Иран.
Кроме Израиля.
А после удара уже расия будет помогать Ирану.
Эрдоган при этом будет бегать и куда-хтать.
Вот выглядит современная мировая война.
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05.01.2023 19:24 Відповісти
Судячи з усього, вже про все домовилися. Залишилося просто перевезти.

От мені цікаво: після того, як на нас полетять Fateh-110 і Zolfaghar, що будуть казати ці дебіли з адміністрації бідона??? Знов будуть мугикати щось про неможливість постачання ATACMS через загрозу ескалації?
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05.01.2023 19:39 Відповісти
Видимо, идет серьезная подготовка , по прекращения поставок Ираном беспилотников и прекращение разработки ядерного оружия.
На Ближнем Востоке, дипломатические переговоры не работает, там все вопросы решаются, только, силой.

,,В четверг, 5 января, завершились совместные американо-израильские учения военно-воздушных сил, в рамках которых в соответствии с концепцией ACE (Agile Combat Employment, гибкое боевое применение) отрабатывались "глубокие атаки" ...
В ходе учений шесть американских истребителей F-15 действовали совместно с израильскими истребителями F-35i ("Адир") из 140-й эскадрильи ("Золотой орел") и самолетом-разведчиком "Нахшон Шавит" (модификация Gulfstream G550) ...
С марта 2018 года , Израиль наносит удары по иранским объектам в Сирии, первой в мире применив самолеты F-35 в боевых условиях.,,
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05.01.2023 19:47 Відповісти
А Іран ще не перетнув ?
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05.01.2023 19:48 Відповісти
СКІЛЬКИ СТУДЕНТІВ З ІРАНУ НАВЧАЄТЬСЯ В НАШИХ ВУЗАХ, МОЖЕ ЇМ ПОРА ВЖЕ ДО ДОМУ, ЧИ ВОНИ В НАС ЩЕ НЕ ДОВЧИЛИСЬ ЯК СТВОРЮВАТИ БПЛА ТА РАКЕТИ, ЩОБ ПОТІМ НАС ОБСТРІЛЮВАТ????????
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05.01.2023 19:51 Відповісти
Эта другое,эта бабки!"янэлох-бонэвтик"
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05.01.2023 20:00 Відповісти
кулєба, чючєло, в центрі Києва працює трц друга путіна ротерберга. то ще не красна лінія, дальтонік йбаний.
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05.01.2023 19:56 Відповісти
А головний власник Київстар -- такі собі Veon Ltd., що майже повністю у власності кацапів....
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05.01.2023 20:02 Відповісти
а с этими мразями дипотношения до сих пор не разорваны?!
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05.01.2023 20:08 Відповісти
****** ірану. Кулєба нє шутіт.
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05.01.2023 20:19 Відповісти
Начебто постачання шахідів не є тим же по суті.
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05.01.2023 20:36 Відповісти
Какую по счету ?
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05.01.2023 20:47 Відповісти
соромно таке чути. Іран, надавши дрони, вже перетнув червону лінію і не треба сцятись надати адекватну відповідь
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05.01.2023 21:22 Відповісти
які ще червоні лінії до ірану?)))) у нас під дупою білорасєя з території якої ******* Україну і до білорасєї не має ніяких червоних ліній...
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05.01.2023 21:44 Відповісти
І шо? Ну дадуть ракети і шо далі? Шоки надуєте, тихенько пукнете і все. Стадо ********.
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05.01.2023 21:47 Відповісти
Ой Дима-Дима, сколько раз тебе я говорил, модернист ты наш прозападный---не ходи по крыше, не перди в трубу! Тягу тебе не победить в другую сторону. Иранцы за 30 лет тех красных линий переперенаступали аж ботинки у них красные стали! И ракет попутно наклепали и прочих бпл причем как бы не тысячами! Вот бы нам половину!
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05.01.2023 21:55 Відповісти
т.е. более 300 дронов, выпущенных по нас и натворивших кучу бед - это пока не фига не красная линия???
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05.01.2023 22:21 Відповісти
А іранські шахіди це для Кулеби мабуть зелена лінія. Довб_об.
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06.01.2023 07:15 Відповісти
 
 