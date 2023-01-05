Поставками ракет до Росії Іран перетне "червону лінію", - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Постачання Іраном ракет Росії буде "червоною лінією", перетин якої викличе застосування усього наявного інструментарію тиску на Тегеран.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю арабському телеканалу Akhbar Al Aan.
"Іран постачає росії дрони, які росія використовує для атак на наші міста та критичну інфраструктуру. Ми також чули, що росія та Іран, ймовірно, ведуть переговори щодо угоди про постачання певних видів ракет з Ірану до росії. Ми дуже уважно слідкуємо за цим процесом. Це стане "червоною лінію", яку Ірану краще не переходити, оскільки потім весь інструментарій тиску буде застосований для того, щоб змусити Іран припинити це робити", – сказав він.
За словами Кулеби, месидж Ірану "має бути дуже простим": "Якою б не була користь для Ірану від співпраці з росією у цих поставках зброї, негативні наслідки цього співробітництва будуть набагато більшими та болючими". І саме тому Тегеран має виходити з цих дуже прагматичних міркувань.
Також міністр вказав на те, що своїм поставками дронів росії Іран бере участь у терористичній кампанії рф, спрямованій "проти цивільного населення країни, яка була завжди дуже дружньою щодо іранського народу".
"І наостанок хочу сказати, що це, насправді, також йде всупереч волі Бога – використовувати зброю проти цивільного населення. А це саме те, для чого іранські дрони застосовуються: вони не використовуються для атак на наші військові позиції, а іранські дрони вбивають цивільних та руйнують нашу енергетичну інфраструктуру, яка працює в інтересах цивільного населення під час війни", – заявив глава українського МЗС.
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Не зря он иконами свой гадюшник обставил - услышал таки Бог ублюдка сатанинского!
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Кроме Израиля.
А после удара уже расия будет помогать Ирану.
Эрдоган при этом будет бегать и куда-хтать.
Вот выглядит современная мировая война.
От мені цікаво: після того, як на нас полетять Fateh-110 і Zolfaghar, що будуть казати ці дебіли з адміністрації бідона??? Знов будуть мугикати щось про неможливість постачання ATACMS через загрозу ескалації?
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