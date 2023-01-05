Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США, - Кирби
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США. Поэтому Штаты ожидают сотрудничества с новым правительством Израиля для совместного противостояния этим вызовам.
Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там", – сказал Кирби.
Он напомнил о сотнях беспилотников, предоставленных Ираном России. А также отметил, что правительство США с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством, включая противостояние вызовам, созданным Ираном: "Мы уверены, что сможем продолжать работать над достижением этих общих целей".
Пожалуйста, подождите...
А ми що?
Абрамси ж в Україні їздити не можуть
Байден, будете соплі жувати, на вас африканські мабути будуть верхи їздити
Просто соромно на це дивиться. Міратворци *****.
Вони вас, між іншим, не пожаліють...
І утвориться альянс антизахідних ядерних режимів:
кндр - росія - китай - іран.
Що тоді робитимете, американці?
а от інші - вже буде набагато жахливіше (не всіж зможуть їх збивати всім, чим тільки є під рукою(як наші красунчики)... бо вираховувати почнуть на скільки ракета коштовніша за дрон...
с последующими 100% совпало..
а про мопеды...это смотря откуда и кто их будет запускать...
с какой-нить Кубы по Флориде (800 км) долетит жеж если сильно захотеть (шахед до 1 500 км) ??
Американка Дайана Найад впервые в истории сумела пересечь вплавь Флоридский пролив, преодолев расстояние от Кубы до побережья США без защитной клетки от акул.
Пересечь 177-километровый пролив без клетки пока не удавалось ни одному человеку.
и тем не менее чисто гипотетически иранский мопед если его запустит какая-то тварь может свободно долететь до.... но лучше бы он этого не делал - возможно иран поживет еще)))
Україна захистить братню Америку!
Зрада в зРаде... Каже Борислав Береза ...
Позорище
Учения контролировались командованием ВВС Израиля и центральным командованием ВВС США (AFCENT).,,