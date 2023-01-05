Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США, - Кирби

Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США. Поэтому Штаты ожидают сотрудничества с новым правительством Израиля для совместного противостояния этим вызовам.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там", – сказал Кирби.

Он напомнил о сотнях беспилотников, предоставленных Ираном России. А также отметил, что правительство США с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством, включая противостояние вызовам, созданным Ираном: "Мы уверены, что сможем продолжать работать над достижением этих общих целей".

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