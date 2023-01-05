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Новости За рубежом
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Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США, - Кирби

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

кірбі

Сотрудничество России и Ирана может угрожать не только Украине, но и национальной безопасности США. Поэтому Штаты ожидают сотрудничества с новым правительством Израиля для совместного противостояния этим вызовам.

Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Мы продолжаем наблюдать углубление отношений в сфере обороны между Ираном и Россией. И это волнует нас не только из-за войны в Украине, а учитывая, что это может означать для наших интересов национальной безопасности на Ближнем Востоке и интересов наших партнеров там", – сказал Кирби.

Он напомнил о сотнях беспилотников, предоставленных Ираном России. А также отметил, что правительство США с нетерпением ждет сотрудничества с новым израильским правительством, включая противостояние вызовам, созданным Ираном: "Мы уверены, что сможем продолжать работать над достижением этих общих целей".

Читайте: О наличии в иранских дронах деталей западного производства стало известно еще после первых атак в сентябре, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+12
Чекайте, поки іран отримає від Окурка ядерну зброю.

І утвориться альянс антизахідних ядерних режимів:
кндр - росія - китай - іран.

Що тоді робитимете, американці?
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05.01.2023 16:15
+10
Візьміть вже яйця в кулак і перемішайте, бляха, той обісратий іран з піском.
Просто соромно на це дивиться. Міратворци *****.
Вони вас, між іншим, не пожаліють...
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05.01.2023 16:13
+6
Ага. За *уйлом теж спостерігали допоки війну не розпочав!
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05.01.2023 16:08
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Ага. За *уйлом теж спостерігали допоки війну не розпочав!
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05.01.2023 16:08 Ответить
Вони за нікчемним кндр спостерігали, а тепер бояться, що принаймні одна балістична ракета долетить до США.
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05.01.2023 16:16 Ответить
Та Ви що?
А ми що?
Абрамси ж в Україні їздити не можуть

Байден, будете соплі жувати, на вас африканські мабути будуть верхи їздити
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05.01.2023 16:13 Ответить
Візьміть вже яйця в кулак і перемішайте, бляха, той обісратий іран з піском.
Просто соромно на це дивиться. Міратворци *****.
Вони вас, між іншим, не пожаліють...
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05.01.2023 16:13 Ответить
Чекайте, поки іран отримає від Окурка ядерну зброю.

І утвориться альянс антизахідних ядерних режимів:
кндр - росія - китай - іран.

Що тоді робитимете, американці?
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05.01.2023 16:15 Ответить
так і є! Україну іран використовує як полігон для перевірки своїх дронів ...
а от інші - вже буде набагато жахливіше (не всіж зможуть їх збивати всім, чим тільки є під рукою(як наші красунчики)... бо вираховувати почнуть на скільки ракета коштовніша за дрон...
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05.01.2023 16:18 Ответить
Да ладно, мопеды до США не достанут. А проблемы Израилю - это проблемы Израилю. Никак ни США. неча заискивать перед ******!!!
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05.01.2023 16:21 Ответить
Ну так-так, тільки є нюанс - спочатку зливаємо Афган, потім зіллємо Ізраїль... через зовсім небагато часу союзників вже не залишиться з таким підходом. А якщо намагатися вирішити воєнні проблеми політичним "шляхом" - то це неминуче призведе до ще більш серйозних воєнних наслідків, тільки трошки пізніше. Якщо це і є метою - якось пропетлять, а там на пенсію - тоді питань нема. А якщо хочеться увійти в історію не як мішок з лайном, а як сміливий і рішучий президент найміцнішої країни світу - то таки да, пора вже перемішувать з лайном всіх тих, хто лізе з війною до союзників.
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05.01.2023 16:30 Ответить
первое предложение - пропускаю
с последующими 100% совпало..
а про мопеды...это смотря откуда и кто их будет запускать...
с какой-нить Кубы по Флориде (800 км) долетит жеж если сильно захотеть (шахед до 1 500 км) ??
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05.01.2023 16:31 Ответить
Вася, ви помилилися. Відстань від Куби до Флоріди не 800 км, а 170 км.

Американка Дайана Найад впервые в истории сумела пересечь вплавь Флоридский пролив, преодолев расстояние от Кубы до побережья США без защитной клетки от акул.

Пересечь 177-километровый пролив без клетки пока не удавалось ни одному человеку.
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05.01.2023 17:30 Ответить
ну хрен с математикой (не моё видать) пусть 177... (даже меньше чем я предполагал)))
и тем не менее чисто гипотетически иранский мопед если его запустит какая-то тварь может свободно долететь до.... но лучше бы он этого не делал - возможно иран поживет еще)))
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05.01.2023 17:39 Ответить
Та ну? шо серьезно? Як до такого висновку після 9 місяців дійшли.
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05.01.2023 16:34 Ответить
Співпраця Росії та Ірану може загрожувати не лише Україні, а й національній безпеці США

Україна захистить братню Америку!
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05.01.2023 16:35 Ответить
https://youtu.be/qF5EpnHW98g..

Зрада в зРаде... Каже Борислав Береза ...
Позорище
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05.01.2023 16:35 Ответить
Новий склад Конгресу США може не проголосувати за фінансову допомогу Україні...що тоді робити будете ЗеКодломойские чуваки?у путлєра гроші братимите..типа Коломойский типа сто ярдів долярів?
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05.01.2023 16:40 Ответить
..Именно так...
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05.01.2023 16:41 Ответить
Нигерия ещё не начала угрожать национальной безопасности СШ?
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05.01.2023 17:14 Ответить
,,В четверг, 5 января, завершились совместные американо-израильские учения военно-воздушных сил, в рамках которых в соответствии с концепцией ACE (Agile Combat Employment, гибкое боевое применение) отрабатывались "глубокие атаки"....
 Учения контролировались командованием ВВС Израиля и центральным командованием ВВС США (AFCENT).,,
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05.01.2023 20:19 Ответить
Главное Израилю на угрожает, остальное фигня😂
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05.01.2023 21:01 Ответить
 
 