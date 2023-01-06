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Спасибо за рекордный пакет оборонной помощи, - Зеленский - Байдену

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за рекордный пакет помощи Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.

Он отметил: "Приветствую рекордный пакет американской оборонной помощи. Спасибо президенту США за принципиально новое вооружение, в частности БМП Bradley и зенитные ракеты. Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Великолепный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!"

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Топ комментарии
+18
Твоє дякую на хліб не намажеш. Коломойського хоч віддай в знак подяки.
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06.01.2023 21:38
+18
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06.01.2023 21:42
+17
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06.01.2023 21:39
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Твоє дякую на хліб не намажеш. Коломойського хоч віддай в знак подяки.
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06.01.2023 21:38 Ответить
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06.01.2023 21:39 Ответить
США дают не Зеленскому, а народу Украины
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06.01.2023 21:41 Ответить
І це рятує ситуацію
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06.01.2023 21:49 Ответить
На коліна хоч би став падло!
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06.01.2023 21:43 Ответить
Перед Байденом і українським народом
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06.01.2023 22:21 Ответить
Справа проти старого ще не закрита. Якщо приїде, то запросто опиниться "У Лук'яна")))
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06.01.2023 21:48 Ответить
God bless the USA
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06.01.2023 21:40 Ответить
вчора плівки деркача,диринчав - а сьогодні дякую.********* погода,не вспіваю капелюх мінять.
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06.01.2023 21:41 Ответить
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06.01.2023 21:42 Ответить
Ідея непогана, але завдяки Зе актору це тепер не громадянин України, а громадянин Ізраїлю ....
Ось тобі і позбавлення громадянства
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07.01.2023 03:10 Ответить
Жарти закінчилися, мабуть (сподіваюсь), Захід перестає гратися з Пу.
Захід дає західну броню: американці дають БТР 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
Також вже другий Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
+ начебто ешелон /50 штук/ бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції .
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації у січні 2023 та введення військового стану на території раші.
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06.01.2023 21:48 Ответить
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06.01.2023 21:49 Ответить
А що там з кримінальною справою на Байдена?
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06.01.2023 22:12 Ответить
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06.01.2023 22:39 Ответить
ЗСУ ПОЧИНАЮТЬ КОЛЯДУВАТИ
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06.01.2023 22:41 Ответить
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06.01.2023 22:42 Ответить
Ты сейчас про гундосое чмо, которое в бункере на фоне зелёной тряпки зачитывает чужие тексты, не въезжая в их смысл?
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07.01.2023 03:01 Ответить
Допомога це добре, але робити свою зброю ніхто не забороняє, більш того це повинна бути більша частина всієї зброї ЗСУ
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07.01.2023 03:09 Ответить
 
 