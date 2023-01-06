Спасибо за рекордный пакет оборонной помощи, - Зеленский - Байдену
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за рекордный пакет помощи Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский написал в твиттере.
Он отметил: "Приветствую рекордный пакет американской оборонной помощи. Спасибо президенту США за принципиально новое вооружение, в частности БМП Bradley и зенитные ракеты. Это действительно усилит украинскую армию на поле боя. Великолепный рождественский подарок для всех украинцев! Вместе с американским народом приближаем общую победу!"
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Ось тобі і позбавлення громадянства
Захід дає західну броню: американці дають БТР 50 Bradley, німці - 40 Marder та французи - колісні танки AMX-10 RC, та бронетранспортери Bastion.
Також вже другий Patriot (від німців).
Британці теж обіцяють дати танки.
Наші отримають від США зенітні ракети RIM-7 Sea Sparrow (для ЗРК Бук).
Німці передали 20 мобільних ракетних установок APKWS (на пікапах) - проти шахедів.
+ начебто ешелон /50 штук/ бронетранспортерів ідуть з Румунії від Турції .
Британський міністр оборони не виключив можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow (це авіаційна ракета спільного британсько-французького виробництва з дальністю польоту понад 250 кілометрів, бойова частина: 450 кг, загальна маса: 1300кг)
Вірогідно, подіяла перспектива рашистської нової хвилі мобілізації у січні 2023 та введення військового стану на території раші.