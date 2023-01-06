В этом году прогнозирую переход ВСУ к наступательным действиям, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке,
В частности, Данилов напомнил этапы смены мировым сообществом своего отношения к войне России против Украины.
Так, в сообщении под названием "Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до Победы" он описал четыре этапа перемен.
Первый этап с января 2022 года – "партизанская война", когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger, Javelin.
Второй этап с июня 2022 года – оборона/контрнаступательная война, когда Киев начал получать от партнеров реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Краб.
"3. 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", - подчеркнул Данилов.
По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "Война справедливости и возмездия". Сроки этого этапа Данилов не уточнял.
В то же время, в конце сообщения Данилов добавил: "PS. Ракетная и дроновая программа Украины".
Пожалуйста, подождите...
@IgorSoloha
·
5 янв.
"Він приходив у вишиванках і йшов, не перевдягаючись. І це були всі його особисті вишиванки, не з костюмерної. Він був вірним українській культурі і мові, в житті говорив українською, і це відчувалось крізь екран."
5 січня день пам'яті діда Панаса (Пінхаса Хаїмовича Векскляра)
Прогнозую, що в цьому році буде сніг. А ще буде багато сонця літом.
генштаб не ділиться інформацією з цими ********** зебілами? якщо так, то very nice звісно, але нах@я вони тоді потрібні? перебор абдристовичів блть
Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Мрак с тишиной нам ненавистен,
Простора требует наш дух,
И смело ряд великих истин
Я первый возвещаю вслух.
Порядки старые не новы
И не младенцы - старики;
Больные люди - не здоровы,
И очень глупы дураки.
Мы смертны все без исключенья;
Нет в мире действий без причин;
Не нужно мертвому леченья.
Одиножды один - один.
Для варки щей нужна капуста;
Статьи потребны для газет;
Тот кошелек, в котором пусто,
В том ни копейки денег нет;
День с ночью составляет сутки;
Рубль состоит из двух полтин;
Желают пищи все желудки.
Одиножды один - один.
<...>
В. С. Курочкин,
1866 г.
Лаври Буданова спокою не дають?
Крім того, на відміну від обдристовичей, він дійсно воював. Навіщо він поперся собі карму псувати - хз