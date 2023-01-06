В этом году прогнозирую переход ВСУ к наступательным действиям, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке,

В частности, Данилов напомнил этапы смены мировым сообществом своего отношения к войне России против Украины.

Так, в сообщении под названием "Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до Победы" он описал четыре этапа перемен.

Первый этап с января 2022 года – "партизанская война", когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger, Javelin.

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Второй этап с июня 2022 года – оборона/контрнаступательная война, когда Киев начал получать от партнеров реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Краб.

"3. 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", - подчеркнул Данилов.

По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "Война справедливости и возмездия". Сроки этого этапа Данилов не уточнял.

В то же время, в конце сообщения Данилов добавил: "PS. Ракетная и дроновая программа Украины".

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