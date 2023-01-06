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Данилов (1053) ВСУ (5131)

В этом году прогнозирую переход ВСУ к наступательным действиям, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке,

В частности, Данилов напомнил этапы смены мировым сообществом своего отношения к войне России против Украины.

Так, в сообщении под названием "Поверить в Украину. Как мир менял свое отношение к украинской войне за независимость – от партизанского движения до Победы" он описал четыре этапа перемен.

Первый этап с января 2022 года – "партизанская война", когда партнеры начали предоставлять Украине переносные противотанковые и зенитные ракетные комплексы NLAW, Stinger, Javelin.

Также читайте: Российские оккупанты ведут наступательные действия на Бахмутском и безуспешно пытаются улучшить свое положение на Купянском, Лиманском и Авдеевском направлениях, - Генштаб

Второй этап с июня 2022 года – оборона/контрнаступательная война, когда Киев начал получать от партнеров реактивные системы залпового огня HIMARS, MLRS, гаубицы M777, ракеты Harpoon, снаряды GMLRS, Excalibur, САУ Panzerhaubitze 2000, Краб.

"3. 2023 год. Наступательная война: БМП Bradley, Marder, бронетранспортеры Bastion, бронемашины AMX-10 RC, Patriot. И многое другое – менее публичное и совсем не публичное", - подчеркнул Данилов.

По его прогнозу, будет еще четвертый этап – "Война справедливости и возмездия". Сроки этого этапа Данилов не уточнял.

В то же время, в конце сообщения Данилов добавил: "PS. Ракетная и дроновая программа Украины".

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Топ комментарии
+28
это обычный закономерный процесс зелёной деградации
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06.01.2023 20:21
+20
Прогнозую у 2023 році РНБО буде на кшалт метеоцентра, займатися прогнозами.
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06.01.2023 20:04
+19
Тільки так,мирного і переможного наступного святого вечора. Усе буде Україна
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06.01.2023 20:00
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Тільки так,мирного і переможного наступного святого вечора. Усе буде Україна
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06.01.2023 20:00 Ответить
давай сюди святкувати ... з воєм сирен як у мене сьогодні в Метро... а святкувати в Німмеччині кажен може...
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06.01.2023 20:27 Ответить
взагалі-то вона жінка,може ти теж
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06.01.2023 20:29 Ответить
Ст. 24 Конституцii Украiни вам на допомогу.
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06.01.2023 20:34 Ответить
стаття 65 тобі на допомогу,але я знаю хитрожопих з пісюном які повтікали ще 24 лютого
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06.01.2023 20:37 Ответить
ганс хрістіан дебілоп.. ібн нострадамус
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06.01.2023 21:49 Ответить
а что по этому поводу скажут остальные блогеры?
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06.01.2023 20:01 Ответить
а що скаже спеціаліст з ПВО?
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06.01.2023 20:17 Ответить
Оракул, ёпта.
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06.01.2023 20:03 Ответить
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06.01.2023 20:14 Ответить
Прогнозую у 2023 році РНБО буде на кшалт метеоцентра, займатися прогнозами.
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06.01.2023 20:04 Ответить
это обычный закономерный процесс зелёной деградации
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06.01.2023 20:21 Ответить
А кто это слева на фотографии ?
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07.01.2023 05:54 Ответить
Це на повному серйозі запитав? Нема слів...зате напевно знаєш, хто на правому фото
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07.01.2023 07:51 Ответить
в бан кацап
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06.01.2023 20:06 Ответить
хай зедебил. эпоха бедности у всех закончилась сразу после пєти
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06.01.2023 20:26 Ответить
😁
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06.01.2023 20:27 Ответить
Бєдним дайош, у богатих бєрьош?
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06.01.2023 20:16 Ответить
Це ти набрався. Відповідай на питання.
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06.01.2023 20:24 Ответить
коля-чушок! ты бы себя вылечил, убогий!
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06.01.2023 20:17 Ответить
Ничо, вот ***** окончательной кацапы выхватят, а потом Запад возьмется за зеленую сволочь. У кого есть возражения - заткнитесь и вспомните, на чии деньги наша Армия воюет.
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06.01.2023 21:42 Ответить
Потім "війна за распіл бабла", за нею "війна гнид в банці", але завершить все "війна за кращі нари"
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06.01.2023 20:04 Ответить
Пішли полювати на бацька.
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06.01.2023 20:05 Ответить
правильні чмоби заіпашили б якогось прапора чи політрука..А так-все даремно.Зловлять і розстріляють нахер при всіх показово.
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06.01.2023 20:17 Ответить
Заїпашити прапора(генерал-лєйтенанта) чи старшого прапора(генерала-полковника), було би дуже файно.
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06.01.2023 20:21 Ответить
главно дело - до ближайшей тайги добраться. А там следы уже затеряются...
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06.01.2023 20:24 Ответить
"данілова погода" ))
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06.01.2023 20:05 Ответить
Це краще чим ботоксна тиша
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06.01.2023 20:19 Ответить
"-Завтра не забути одягти червоний піджак і жовті штани-хай гадають в якому місяці почнеться цей четвертий етап"-злорадно подумав Олексій.
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06.01.2023 20:10 Ответить
Колись по тєліку була програма "Миколина погода" де чувак давав ексклюзивні прогнози, тепер завдяки тєлємарафону, у нас кожен чиновник із Zeкоманди, кожен день - Микола із своєю ексклюзивною погодою на майбутнє.
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06.01.2023 20:12 Ответить
Синоптик, блін!
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06.01.2023 20:13 Ответить
А чому ж ти не спрогнозував великий напад 24 лютого?
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06.01.2023 20:14 Ответить
почему же? он чёрную рубашку надел. Кто ж виноват, что народ настолько тупой, что не понял такого явного предупреждения.
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06.01.2023 20:26 Ответить
он 23.02 ещё от ветеринара не перестроился. сучек мацал
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06.01.2023 20:30 Ответить
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06.01.2023 22:39 Ответить
А в тилу депутати-зажопинці допомагають зеленим будувати диктатуру прямо під носом пророка Данілова.
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06.01.2023 20:15 Ответить
ℐℊℴℛ

@IgorSoloha

·

5 янв.

"Він приходив у вишиванках і йшов, не перевдягаючись. І це були всі його особисті вишиванки, не з костюмерної. Він був вірним українській культурі і мові, в житті говорив українською, і це відчувалось крізь екран."

5 січня день пам'яті діда Панаса (Пінхаса Хаїмовича Векскляра)

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06.01.2023 20:19 Ответить
Дивно,але мій племінник, захисник, наразі має записи і світлини з дідом Панасом. Це як частинка дитинства, миру і доброї ночі там, де наш покій вартують
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06.01.2023 20:22 Ответить
Враження, що усі чиновники при Зеленьському почали катитися на самокатах і конкурувати у конкурсах "веселі та винахідливі"! Прогнозісти, х..ви ! Вам усі розвідки світу кричали- росія нападе, а ви усі там шашлики прргнозували!
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06.01.2023 20:20 Ответить
так, коломойський та ротенберг ліпші друзі... а знищення слов'ян їх життєва ціль.
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07.01.2023 00:18 Ответить
.. а я угадаю эту мелодию с семи нот.. - угадывайте Алексей..! - ..а мне всё кажется всё кажется, налью 100грм и свяжется.. - Наступний
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06.01.2023 20:21 Ответить
данілов погладив сорочку.голоне не прої...бати який її колір.
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06.01.2023 20:25 Ответить
Даю установку на добро - на добро .
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06.01.2023 20:53 Ответить
Пацани, так довго мнєсо на шашлик си не маринує!

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06.01.2023 20:54 Ответить
Ему похоже лавры медведпута покоя не дают. 😁
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06.01.2023 20:55 Ответить
Кількість ТБ пустозвонів - прогнозистів стрімко зростає!
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06.01.2023 21:02 Ответить
Данилов, ты сначала объясни, что происходит под Соледаром и в Соледаре?
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06.01.2023 21:12 Ответить
Я так понимаю, наша Армия должна воевать как кацапы, ни шагу назад, всем сдохнуть под Соледаром? Или, может быть, надо написАть все правду-матку, чтобы сюда набежали всепропальщики?
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06.01.2023 21:45 Ответить
Ты сначала разберись, что там приозошло и потом подумай. Ты только лозунгами умеешь говорить...
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06.01.2023 21:58 Ответить
**** мать, який же клоун.

Прогнозую, що в цьому році буде сніг. А ще буде багато сонця літом.
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06.01.2023 21:22 Ответить
прогнозує Данілов (рада безпеки), прогнозує Буданов (військова розвідка)...
генштаб не ділиться інформацією з цими ********** зебілами? якщо так, то very nice звісно, але нах@я вони тоді потрібні? перебор абдристовичів блть
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06.01.2023 21:25 Ответить
Великие истины

Повсюду торжествует гласность,
Вступила мысль в свои права,
И нам от ближнего опасность
Не угрожает за слова.
Мрак с тишиной нам ненавистен,
Простора требует наш дух,
И смело ряд великих истин
Я первый возвещаю вслух.

Порядки старые не новы
И не младенцы - старики;
Больные люди - не здоровы,
И очень глупы дураки.
Мы смертны все без исключенья;
Нет в мире действий без причин;
Не нужно мертвому леченья.
Одиножды один - один.

Для варки щей нужна капуста;
Статьи потребны для газет;
Тот кошелек, в котором пусто,
В том ни копейки денег нет;
День с ночью составляет сутки;
Рубль состоит из двух полтин;
Желают пищи все желудки.
Одиножды один - один.
<...>

В. С. Курочкин,
1866 г.
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06.01.2023 21:29 Ответить
Ще один оракул виповз.
Лаври Буданова спокою не дають?
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06.01.2023 21:54 Ответить
Буданов пізніше тілівізоріть став.
Крім того, на відміну від обдристовичей, він дійсно воював. Навіщо він поперся собі карму псувати - хз
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07.01.2023 00:20 Ответить
У нас дуже багато Ванг сталося ! Певно у них конкуренція за аудиторію!
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07.01.2023 07:56 Ответить
А ПРОСТО займатись своєю роботою це вже не "модно"? Всім хочеться "попрогнозувати, поблогерити", нагадати про себе -он я який крутий... Та займайтесь тихо, спокійно своєю роботою і все буде Україна
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07.01.2023 07:57 Ответить
 
 