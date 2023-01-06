Россия планирует после зимних праздников дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек, - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия планирует мобилизовать в январе-феврале 2023 года еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
По словам Скибицкого новые мобилизованные будут участвовать в ряде российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.
"Мы рассчитываем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Это то количество людей, которое им будет нужно для выполнения такой задачи", - сказал Скибицкий, объясняя, почему в ГУР ожидают, что будет мобилизовано полмиллиона.
Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены. По его словам, многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.
Представитель ГУР считает, что если Россия проиграет на этом этапе, в течение 6-7 следующих месяцев, то президент РФ Владимир Путин "потерпит крах". По словам Скибицкого, в России объявят новую волну мобилизации 15 января после зимних праздников.
Пожалуйста, подождите...
Все там впливає. Хлопцям в Бахмуті дуже важко. Саме зз-за великої кількості кацапів, що сунуть
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https://www.youtube.com/watch?v=IRdtc4PEu_o
наші вишиватники також втратили ідентичність... тому також в тому напрямі пішли за богом....
як гадаєте чому вагнергейт відбувся і немає наших спеців як американських по Хусейну?
ПетуШмарій агент
Кінчений агент
"З 1125 року, після смерті Володимира, Юрій став незалежним ростово-суздальським князем"
Окурок дасть їм відсвяткувати їх традиційні свята перед новою хвилею могилізації.
2) Ці 500 тис. ще треба мобілізувати. Добровольців та недоумків, які легковажно підуть до воєнкоматів
"проста аб'ясніть, што я нєпрігодєн"
явно поменшає.
Скільки вистачає зброї - стільки мобілізують. Вже зрозуміло, що кацапи в першу чергу будуть воювати "числом ".
Чи будуть поповнювати наявні військові частини, чи будуть розгортати нові - не принципово. Але те, що вони намагатимуться максимально збільшити чисельність своїх військ в Україні - безсумнівно.
Але... якщо мова про націю, то її й справді немає... 9 років війни - а захисту так і немає... Про що це говорить про нас як націю?
Батьку Богдане нащо ти москаля не добив...
сопливий феесбешний вкид
Потому и было сказано..
РюZZкий тупой бунт..бессмысленный и беспощадный...🤣🤣🤣
Новые озброєння для України...✊💪 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱👍✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Вчера генерал Залужный снял любые ограничения на поставки любого оружия из стран НАТО .а это значит.. путлер Капут 💥💥💥🔥🔥🔥видос сверху на 🖕
Ці 500 чи 1 лям
вже нічого не вирішать
за пізно
запізнились на 1 рік
- И какая же "максимум"?
- Переспать с Мадонной Анжелиной Джоли и Ким Кардашьян...
- А "минимум"?
- Вылечиться от импотенции..."