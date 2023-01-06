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Россия планирует после зимних праздников дополнительно мобилизовать 500 тыс. человек, - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мобілізація

Россия планирует мобилизовать в январе-феврале 2023 года еще 500 тысяч военных в дополнение к тем 300 тысячам, которые были мобилизованы в октябре 2022 года.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления военной разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

По словам Скибицкого новые мобилизованные будут участвовать в ряде российских наступательных операций весной и летом на востоке и юге Украины.

"Мы рассчитываем, что они будут вести наступательные действия в Донецкой и Харьковской областях, а также, возможно, в Запорожской, а обороняться - в Херсоне и Крыму. Это то количество людей, которое им будет нужно для выполнения такой задачи", - сказал Скибицкий, объясняя, почему в ГУР ожидают, что будет мобилизовано полмиллиона.

Скибицкий сказал, что России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены. По его словам, многое также будет зависеть от продолжения поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину для оснащения новых резервных подразделений, которые Украина готовит.

Представитель ГУР считает, что если Россия проиграет на этом этапе, в течение 6-7 следующих месяцев, то президент РФ Владимир Путин "потерпит крах". По словам Скибицкого, в России объявят новую волну мобилизации 15 января после зимних праздников.

Читайте также: Мобилизация в России после первой волны не прекращалась, - разведка Эстонии 
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Топ комментарии
+33
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06.01.2023 22:31
+30
Это говорит только о том, что Залужный,Забродский и Кривонос правы полностью - война затянется.
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06.01.2023 22:27
+25
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06.01.2023 22:26
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06.01.2023 22:26 Ответить
Надо ещё двух головую курицу которая держит в лапах этот кацапский крест.
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06.01.2023 22:30 Ответить
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06.01.2023 22:31 Ответить
Это говорит только о том, что Залужный,Забродский и Кривонос правы полностью - война затянется.
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06.01.2023 22:27 Ответить
За тянется без поставок далекобойной арты и самолетов
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06.01.2023 23:01 Ответить
Каких самолётов? У нас уже есть переделанные аэродромы под F15 или F16?
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07.01.2023 00:27 Ответить
Мы используем зоопарк западной техники из 50 стран ! Это проблемы с ремонтом, логистикой, а вас пугают, неподготовленность ВВС Украины ?
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07.01.2023 08:03 Ответить
Вы хоть понимаете о чем речь? Вы откуда их собираетесь использовать? Самолет не БМП. Покрытие всех наших аэродромов не подходит для F16 или F15. Уже прикидывали что на замену только одного покрытия нужно от полугода до года. А еще нужна обслуга, ремонтники и прочее, прочее. И дают нам ту технику, которую мы можем быстро освоить и использовать. Только сегодня американцы еще раз об этом сказали.
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07.01.2023 12:36 Ответить
Самолёты и сейчас базируются за кордоном
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07.01.2023 14:12 Ответить
Расскажите этот бред тому, кто живет рядом с аэродромом
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07.01.2023 14:25 Ответить
Вы очень похожи на коригувальника
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07.01.2023 14:44 Ответить
А вы очень похожи на дебила, который пишет откровенную чушь.
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07.01.2023 15:27 Ответить
Це 300 залпів Хеймерсів. Хоча і інша зброя НАТО працює разом на очищення від супостата
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06.01.2023 22:28 Ответить
Цікаво, куди ділися ті 200 тисяч, що полізли в Україну після 24.02.2022 року, 300 тисяч, що ***** мобілізував восени 2022 року, та 40 тисяч зеків, якщо кацапи визнали втрати в 9 тисяч загиблих?
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06.01.2023 22:29 Ответить
Хто згорiв кого розiрвало кого собаки згризли.
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06.01.2023 22:32 Ответить
, четкий, всеобьемлющий ответ. В нем все....все, что может случиться, кроме, конечно телепортации
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07.01.2023 08:36 Ответить
Заїхали в Макіївку
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06.01.2023 22:33 Ответить
Не все полезли. Около 200 тыс. готовятся и проходят слаживание за Уралом. Заткнуть дыры хватило и 100 тыс. На их перемалывание ушло время, которого ***** так хотел.
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06.01.2023 22:34 Ответить
в хмарному сховищі.
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06.01.2023 22:35 Ответить
300 тыс. послали посмотреть, куда делись 1ые 200 тыс.)
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06.01.2023 22:46 Ответить
Это артиллерийская война. Количество мяса особой роли не играет.
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06.01.2023 22:30 Ответить
Зараз в багатьох місцях йдуть позиційні бої, там піхота відіграє дуже важливу роль.
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06.01.2023 22:53 Ответить
Це Жданов таке бовкнув?
Все там впливає. Хлопцям в Бахмуті дуже важко. Саме зз-за великої кількості кацапів, що сунуть
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06.01.2023 23:01 Ответить
Московити всю історію воюють м'ясом а не вмінням. Але цього разу вони помилились.
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07.01.2023 02:12 Ответить
Не будьте наивны, это не 18 век, тут шеренгами в атаки не ходят. Тут группы дрг, слишком малые, чтобы по ним бить Хаймарс, идут волна за волной, человеческий ресурс москвы в 3 раза больший чем у нас.
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07.01.2023 08:08 Ответить
Зачем? Хло же хрюкало, что чмобилизация закончена. Почему вновь потребовалось открывать мясокомбинат? Куда поделись предыдущие 300 тыс чмобиков?
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06.01.2023 22:31 Ответить
Да всем п@уй, куда они делись, солдатские вдовы рф, требуют новых лад, папа с мамой бухают на могилке и требуют от младшего сынка отомстить бандере.
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07.01.2023 08:13 Ответить
Вы все видите сами! У путена,как у того самурая, -уже нет цели, есть только путь .Ему уже не нужны ни люди, ни территории. Ему нужна война, просто кровавая и чудовищная война. Ему всеравно какие города будут уничтожены,сколько людей погибнет, ему уже не интересно. Он понимает , что вторую армию мира он уже утилизировал, поэтому в агонии он начал создание третьей армии. И это может быть бесконечно. это и есть путь самурая-путена!

11
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06.01.2023 22:35 Ответить
напомнило "особенности нацохоты в зимний период" ))) буквально на первой минуте, такой себе стёб о будущем - "во времена правления императора пу, ......." ))
https://www.youtube.com/watch?v=IRdtc4PEu_o
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06.01.2023 22:50 Ответить
план геноциду так давно що для 99% стада це вже норма...
наші вишиватники також втратили ідентичність... тому також в тому напрямі пішли за богом....

як гадаєте чому вагнергейт відбувся і немає наших спеців як американських по Хусейну?
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06.01.2023 23:24 Ответить
Ніякого відношення до Самураїв ***** - син Сатани НЕМАЄ. НЕ ПИШІТЬ Х#ЙНЮ!
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07.01.2023 02:14 Ответить
шмарій як фсб заздалегідь вже анонсує удар по центру Донецька

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06.01.2023 22:40 Ответить
ПетуШмарій не пророк
ПетуШмарій агент
Кінчений агент
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06.01.2023 22:53 Ответить
подозреваю, что теперь оставшиеся возможные направления миграции самцов кацапов будут у же не в Казахстан, Армению и Грузию, а в направлении сибирских таёжных массивов.
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06.01.2023 22:43 Ответить
И ведь не врет. Сокращали финансирование армии, свернули ту же ракетную программу...
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06.01.2023 22:48 Ответить
Це правда. Так зелені і робили, якщо згадати їхніх міністрів оборони, і що не робилося, і що закривалося або гальмувалося.
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06.01.2023 23:26 Ответить
підготовку вирішили розпочати з відводу з золотого та заборону стріляти навіть у відповідь
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07.01.2023 01:02 Ответить
ми вже не пам'ятаєм коли ця історія з московією почалась... але точно задовго до створення америки...
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07.01.2023 02:17 Ответить
не пізніше цього моменту:
1125 року, після смерті Володимира, Юрій став незалежним ростово-суздальським князем"
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07.01.2023 07:57 Ответить
За два місяці 500 тис ? Це нереально.
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06.01.2023 22:52 Ответить
Хоч і недоречне порівняння, але впали на згадку перші хвилини гри call of duty місія в Сталінграді, коли опиняєшься на пагорбі під кулями без зброї та вимушений її забрати у вбитого. Шось схоже чекає ці 500 000, бо зброї стільки нема. Перша шеренга орків буде з автоматами, ті шо позаду голоруч, будуть забирати зброю у трупів.
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07.01.2023 00:07 Ответить
тут ще завтрак послє атакі, одні штани на двох і чоботи на чотирьох будуть
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07.01.2023 07:59 Ответить
Треба массові поставки арти всіх типів та боеприпасів зі 180 000 вольфрамовими шариками . Так в принципі все і робиться, правда повільно. Будемо скорочувати генетичну складову та мобілізаційний ресурс московщини. Виб'ємо і випалимо всіх.
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06.01.2023 22:54 Ответить
Це лише питання часу, коли інші краіни будуть допомогати нам своіми військами. Захід та НАТО не програє. Ще чекаємо на лендлі
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06.01.2023 22:54 Ответить
"Мобилизация, вторая волна, она, я думаю, будет. Потому что вынуждены мы будем проводить вторую, а может быть, и третью волну. Чтобы победить, именно победить на Украине, нам необходимо будет поставить в строй еще, условно говоря, полмиллиона солдат, как минимум. И даже если желания победить не будет, все равно придется проводить частичные мобилизации. Они будут проводиться, я думаю, после Нового года, к годовщине СВО, когда в Кремле окончательно поймут, что никакого "договорничка" не будет", - заявил 29 декабря экс-"министр обороны" так называемой "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин).
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06.01.2023 22:56 Ответить
На жаль путін це новий Гітлер. І він має програти як і тоді. Тільки тепер в нього немає союзників, які будут за нього воювати
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06.01.2023 22:56 Ответить
А лукашенко, Иран, ……
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07.01.2023 03:28 Ответить
1) Дата після 15 січня виглядає логічніше, ніж 5 січня, як прогнозували раніше.
Окурок дасть їм відсвяткувати їх традиційні свята перед новою хвилею могилізації.

2) Ці 500 тис. ще треба мобілізувати. Добровольців та недоумків, які легковажно підуть до воєнкоматів
"проста аб'ясніть, што я нєпрігодєн"
явно поменшає.
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06.01.2023 22:58 Ответить
Працюватиме Кобзону по 3 концерти на добу.
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06.01.2023 23:00 Ответить
#башить пока ***** банду орков собирает...
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06.01.2023 23:06 Ответить
Питання не в кількості мобілізованих, а в наявності екіпірування та озброєння.
Скільки вистачає зброї - стільки мобілізують. Вже зрозуміло, що кацапи в першу чергу будуть воювати "числом ".
Чи будуть поповнювати наявні військові частини, чи будуть розгортати нові - не принципово. Але те, що вони намагатимуться максимально збільшити чисельність своїх військ в Україні - безсумнівно.
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06.01.2023 23:10 Ответить
Для пехоты стрелковое оружие есть, но прикрывать пехоту уже сейчас нечем, дефицит брони. В сутки гибнет по два батальона.
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06.01.2023 23:39 Ответить
Якщо зброя НАТО буде в Україні, то кількість м'яса орків ролі не матиме. Ви маєте рацію
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07.01.2023 01:23 Ответить
Ви шо, яке НАТО, они не участники конфликта, а то эскалация !
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07.01.2023 08:17 Ответить
Так,учасник тільки зброя НАТО, а вона не людської природи.
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07.01.2023 09:00 Ответить
Война продлится до конца весны, 2024. Закончится мирными переговорами. Но условия будут такими, что Украина неофициально будет считаться победившей стороной. И не спрашивайте - откуда я это знаю
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06.01.2023 23:18 Ответить
по поїм джерелам до кінця 24
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06.01.2023 23:27 Ответить
а дані писав феесбешник
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06.01.2023 23:30 Ответить
нквс писало що україни не буде в 1955 році.
Але... якщо мова про націю, то її й справді немає... 9 років війни - а захисту так і немає... Про що це говорить про нас як націю?

Батьку Богдане нащо ти москаля не добив...
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06.01.2023 23:45 Ответить
Не исключено, но маловероятно
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06.01.2023 23:33 Ответить
із методички фсб
сопливий феесбешний вкид
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06.01.2023 23:28 Ответить
Переговоров не будет, будет разгром лаптеармии.
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06.01.2023 23:35 Ответить
Зачем спрашивать, и так понятно, что высосал из пальца
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06.01.2023 23:51 Ответить
Не питаємо, бо розуміємо, що такого джерела інформації немає
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07.01.2023 00:09 Ответить
Навряд чи українців цікавить марення бурята, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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07.01.2023 00:20 Ответить
кацапи всі чурбани
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07.01.2023 09:55 Ответить
Ты , не можешь знать не знает никто , когда
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07.01.2023 03:30 Ответить
Писал один еврей в Иерусалиме, в 1947 году, арабо израильская война закончится через два года, ну ну, верим.
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07.01.2023 08:24 Ответить
Я не тот еврей, который просил ему верить
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07.01.2023 09:29 Ответить
То есть вы не верите Зеленскому ! Он тоже, просит верить, что война закончится в 2023 !
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07.01.2023 09:34 Ответить
Я просто написал, что хотел. Всьо
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07.01.2023 10:41 Ответить
Фишка в том что рабZeя просрала все войны за последние 200 лет...включая войну 1812 года...тогда крестьяне были на стороне Наполеона и сжигали все что принадлежало мавзолейным Мудакам.. типа Баринам князьям и просим Графам долбанной Ымперии...💥🔥💥 сжигали...все..
Потому и было сказано..
РюZZкий тупой бунт..бессмысленный и беспощадный...🤣🤣🤣
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06.01.2023 23:25 Ответить
так... але тепер на їхньому боці вся верхівка супротивника... підготовка була проведена завчасно.
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06.01.2023 23:32 Ответить
Де ж ми їх всіх ховати будемо.
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06.01.2023 23:27 Ответить
Кретины-московиты забыли, что для успешных наступательных операций нужен не один Украинский фронт по этническому признаку. Горемыки-повторители.
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06.01.2023 23:33 Ответить
Войну Гитлеру мавзолейные Обезьяны типа союзнички Молотова Риббентропу просрали ещё 20 июля...,когда генерал армии Жюков доложил Сралину...мы в глубокой Дупе..армии нет...
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06.01.2023 23:41 Ответить
Интересно, в Африке вместо зерна будут котироваться консервы Ветчина из мобиков?
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06.01.2023 23:48 Ответить
Не сцыте мавзолейные.. Джавелинов и Стингеров хватит на всех вас Ублюдков 🔥💥💥🔥
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06.01.2023 23:49 Ответить
https://youtu.be/yHwQMKLk3k8..

Новые озброєння для України...✊💪 Слава ЗСУ та Генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱👍✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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06.01.2023 23:55 Ответить
Хай не збідніє рука того, хто дає нам гаубиці та снаряди до них.
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07.01.2023 00:00 Ответить
ЧМОбики Сралина тоже наступали на город Ржев..13 месяцев подряд...сдохло 1 Миллион 170..повторить сможете..дебилы красножопым?👹👺👺👺💀💀💀
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07.01.2023 00:01 Ответить
https://youtu.be/L0cyO8zZnKM...

Вчера генерал Залужный снял любые ограничения на поставки любого оружия из стран НАТО .а это значит.. путлер Капут 💥💥💥🔥🔥🔥видос сверху на 🖕
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07.01.2023 00:07 Ответить
+
Ці 500 чи 1 лям
вже нічого не вирішать

за пізно
запізнились на 1 рік
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07.01.2023 00:21 Ответить
А коли зимові свята у кацапів закінчення
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07.01.2023 01:25 Ответить
" - У меня есть программа-максимум и программа-минимум!
- И какая же "максимум"?
- Переспать с Мадонной Анжелиной Джоли и Ким Кардашьян...
- А "минимум"?
- Вылечиться от импотенции..."
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07.01.2023 01:36 Ответить
мобілізуй не мобілізуй а все рівно получиш. х..й
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07.01.2023 02:14 Ответить
Це ж скільки українських песиків, свиней, вовків, лисиць та рибок з рачками будуть страждати від переїдання ...
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07.01.2023 02:41 Ответить
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07.01.2023 06:22 Ответить
Пожили при стабильности, теперь придется стабильно дохнуть.
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07.01.2023 12:26 Ответить
 
 