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В России раскритиковали Путина за объявленное "перемирие", - ISW

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін

В России открыто раскритиковали заявление президента Владимира Путина об объявлении "перемирия" на Рождество.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

В частности, военный преступник Игорь Гиркин назвал путинское "прекращение огня" "смелым и решительным шагом к поражению и капитуляции" войск РФ.

Другие известные милблогеры, как говорится в отчете ISW, использовали слова диктатора о "перемирии", чтобы в который раз раскритиковать Кремль за ведение войны.

"Объявление о "прекращении огня", вероятно, будет продолжать служить причиной невралгии для голосов в информационном пространстве России, ранее имевших взаимоподкрепляющие отношения с Путиным", - добавили специалисты.

Читайте также: Заявление Путина об одностороннем прекращении огня не заслуживает доверия, - Боррель
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Топ комментарии
+27
"ну что-же ты фраер сдал назад" -из "религии руского мира", питерской шпаны, петуха-пригожина и всего рускава гавно-народа
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07.01.2023 07:14
+24
какойта гірькін нє можєт постічь вєлічі'є задумак і многоходовочєк срущєго в чімодан бога.ру....
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07.01.2023 07:01
+20
Хотят ли рюзке войны
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07.01.2023 06:53
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Хотят ли рюзке войны
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07.01.2023 06:53 Ответить
занавес
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07.01.2023 07:09 Ответить
Хотят ли русские 3.14зды?
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07.01.2023 10:59 Ответить
так питання вже не стоїть от і всьо
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07.01.2023 11:39 Ответить
гирькин актор кремлівський, як шо він щось теревене значить ето кому нібудь нужно (треба)
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07.01.2023 07:01 Ответить
какойта гірькін нє можєт постічь вєлічі'є задумак і многоходовочєк срущєго в чімодан бога.ру....
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07.01.2023 07:01 Ответить
Шизофренія-цікава хвороба
Зараз спостерігаємо баттл між тупіном17 та тупіном6.
Гойда, ZZопомордий!
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07.01.2023 07:03 Ответить
"ну что-же ты фраер сдал назад" -из "религии руского мира", питерской шпаны, петуха-пригожина и всего рускава гавно-народа
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07.01.2023 07:14 Ответить
Кацапы пытаются ху.ла хорошим сделать. КГБисткий трюк о добром презервативе.
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07.01.2023 07:22 Ответить
Задница Рогозина еще не отомщена.
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07.01.2023 07:29 Ответить
"Поразка створила б критичну масу, оскільки кинула б сотні тисяч озброєних людей до Росії. А нова мобілізація створить ще більше таких людей. Поки вони їдуть в Україну. До речі, це складові 1917 року: створюється армія, яка в разі поразки стане могильником режиму."
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07.01.2023 07:36 Ответить
Саме так, історія повторюється. І ***** вже буде всеодно, механізм запущений. Як би світ ще був не дурний, і не дозволив на місці розваленої Парашки побудувати щось нове, на кшталт срсра якогось паршивого. Інакше все почнеться з початку і знову прийдемо до того, що буде одна тільки загроза для всього нормального світу.
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07.01.2023 08:24 Ответить
Не исключено,что ***** и Кабаеву с ихними выводками(имею ввиду ********* ***** от обеих браков) окувалдят в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге Пригожина в подмосковье.
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07.01.2023 10:18 Ответить
***** розворушило таке власне гніздо з лайном,яке його і поглине. Накачав кацапську біомасу ненавистю та й подохне обісцяне у себе в бункері,а лоботомію тому стаду потім за чий рахунок робить?
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07.01.2023 07:46 Ответить
Хто сміє на путю батон крошити .
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07.01.2023 07:53 Ответить
Гиркинд с израильским пачпортом сидит в немытой и негодуетъ. Вопрос - какого буя?
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07.01.2023 07:59 Ответить
Вы лично видели его израильский паспорт?
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07.01.2023 10:12 Ответить
Да
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07.01.2023 10:44 Ответить
я видел ещё в 2014 году грубо сделанную фальшивку с орфографическими ошибками.
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07.01.2023 14:48 Ответить
А я еще в школе смотрел немецкий фильм про сантехника
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07.01.2023 15:13 Ответить
Пофіг,бо його все одно не було й не буде ,того прєкращєнія.
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07.01.2023 08:36 Ответить
От так! Хотів виставить себе "білим та пухнастим "миротворцем", а отримав зневагу та сміх у всього світу і ненависть у свого власного бидла!
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07.01.2023 08:50 Ответить
У каждого вранья есть свои пределы,слова хана лапотной орды теперь полностью обесценились.
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07.01.2023 09:57 Ответить
Но на самом деле русские все хорошие, это только Путин злой, вот послушайте "оппозиционеров" из РФ😂😂😂
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07.01.2023 10:11 Ответить
https://youtube.com/shorts/C6pu1GwR0TY?feature=share...

Горить палає техніка ворожа... Україна переможе..
Слава ЗСУ Слава Україні героям слава 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💪✊💯👍
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07.01.2023 10:20 Ответить
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07.01.2023 10:51 Ответить
"Словом сказать, и смешно, и обидно. Тычется майор то в одну, то в другую сторону, хочет насмешников переловить, и все мимо. И что больше старается, то у него глупее выходит. Не прошло и часу, как в лесу уж все, от мала до велика, знали, что Топтыгин-майор Чижика съел. Весь лес вознегодовал. Не того от нового воеводы ждали. Думали, что он дебри и болота блеском кровопролитий воспрославит, а он на-тко что сделал! И куда ни направит Михаиле Иваныч свой путь, везде по сторонам словно стон стоит: "Дурень ты, дурень! Чижика съел!"

Заметался Топтыгин, благим матом взревел. Только однажды в жизни с ним нечто подобное случилось. Выгнали его в ту пору из берлоги и напустили стаю шавок - так и впились, собачьи дети, и в уши, и в загривок, и под хвост! Вот так уж подлинно он смерть в глаза видел! Однако все-таки кой-как отбоярился: штук с десяток шавок перекалечил, а от остальных утек. А теперь и утечь некуда. Всякий куст, всякое дерево, всякая кочка, словно живые, дразнятся, а он - слушай! Филин, уж на что глупая птица, а и тот, наслышавшись от других, по ночам ухает: "Дурак! Чижика съел!"

Но что всего важнее: не только он сам унижение терпит, но видит, что и начальственный авторитет в самом своем принципе с каждым днем все больше да больше умаляется. Того гляди, и в соседние трущобы слух пройдет, и там его на смех подымут!" (Салтыков-Щедрин "Медведь на воеводстве")
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07.01.2023 11:56 Ответить
 
 