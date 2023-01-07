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Соледар под контролем украинских защитников, - сержант 46-й ОДШБр, депутат Киевсовета Погребиский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

погребиський

Город Соледар на Донетчине находится под контролем украинских защитников.

Об этом сообщил главный сержант роты 46-й ОГШБр и депутат Киевсовета Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.

"Соледар под нашим контролем, под контролем 46-й аэромобильной! Промзону контролирует мое подразделение!" – говорится в сообщении.

Читайте также: Воины 46-й ОДШБр уверенно защищают Соледар, - Бутусов
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Топ комментарии
+44
Слава героям України!
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07.01.2023 10:42
+41
Велика дяка Погребинському за волошина урода і за Соледар! Слава ЗСУ! Хлопці бережи вас боже.
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07.01.2023 10:45
+26
І знов чомусь вює депутат ЄС, а не СН.
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07.01.2023 10:52
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Слава героям України!
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07.01.2023 10:42 Ответить
Згадайте яка була паніка коли кацапи захопили Соледар. Сіль гребли мішками. Мабуть і досі їдять.
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07.01.2023 10:43 Ответить
отличительная черта менталитета)
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07.01.2023 10:50 Ответить
Запас ніколи не завадить.
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07.01.2023 10:51 Ответить
то життєвий досвід, який вже в генах... "революції" голодомор, війни... в кого не було запасів, помирав.
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07.01.2023 10:52 Ответить
Згадайте у скільки разів подорожчала сіль.
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07.01.2023 10:54 Ответить
Чим більший попит, тим дорожче товар. Така селява.
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07.01.2023 10:56 Ответить
Наразі у пакетах дизайну "Артемсіль" продається турецька сіль ,розфасована у Одесі,за ціною 27 гр. за кіло! Кому сміятись?!
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07.01.2023 10:57 Ответить
Своя краще
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07.01.2023 11:02 Ответить
Ага, більш солона.
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07.01.2023 11:41 Ответить
Тим хто наживається на війні.
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07.01.2023 11:04 Ответить
Ура! Слава ЗСУ!
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07.01.2023 10:44 Ответить
Велика дяка Погребинському за волошина урода і за Соледар! Слава ЗСУ! Хлопці бережи вас боже.
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07.01.2023 10:45 Ответить
Потому что ситуация требует,или не отправлять ради того чтобы ты не волновался?
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07.01.2023 10:52 Ответить
Потмоу что рашисты прорвали оборону Соледара в одном месте, и нашим пришлось отступить, чтобы выровнять фронт.
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07.01.2023 11:01 Ответить
да... ***** давит... уму нужны победы...
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07.01.2023 11:46 Ответить
спасибо за инфу
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07.01.2023 12:27 Ответить
Кругом іде поповнення, бо це війна і потребує резерви
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07.01.2023 11:16 Ответить
І знов чомусь вює депутат ЄС, а не СН.
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07.01.2023 10:52 Ответить
Сн має зовсім іншу спеціалізацію.. "Лізінг" та колабораціонізм.
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07.01.2023 10:54 Ответить
Короче не ссать в кампот ......
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07.01.2023 10:52 Ответить
ВІРЮ В ЗСУ... ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!
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07.01.2023 10:53 Ответить
Найкращі люди України не у ВР та ОПі, а такі як Олександр та поряд з ним.
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07.01.2023 10:53 Ответить
Депутат Київради від ЄС! Сором'язливий "Цензор"-зі св'ятом Різдва Христового!
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07.01.2023 10:54 Ответить
ruski svinosabaka , veshaisa , i nekukarekui !
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07.01.2023 11:56 Ответить
Слава ЗСУ та генералу Залужному 👍💪✊🇺🇦🇺🇦🇺🇦🔱❤️🖤🔱💙💛🔱💯💯💯
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07.01.2023 11:03 Ответить
І це не зважаючи на те шо в літку отримав поранення і був у шпиталі. Лисий поц, не бійся- йдіть в ЗСУ - у нас дуже фійні лікарі.
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07.01.2023 11:44 Ответить
Ні , 95- й бабло рубить
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07.01.2023 11:56 Ответить
***** гонит всех... скоро отойдет рашистам...
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07.01.2023 11:45 Ответить
Народ! Чому я ніяк не можу відкрити файл https://t.me/DeepStateUA/15113? - від мене він ховається...
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07.01.2023 12:06 Ответить
DeepState:
"На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої на південному фасі.
Бахмутський відтинок - ворог продовжує численні піхотні атаки у Соледарі та його околицях. Кацапи зайшли на Артемсіль та мають певні успіхи навколо міста. Важка ситуація в Підгородному, оскільки ворог закріпляється безпосередньо в самому селі. Ворог продовжує тиск на Кліщіївку, Опитне та зосередив зусилля на заході від Курдюмівки.
Авдіївський відтинок - ворог має частковий успіх в Первомайському.
Запорізький відтинок - без змін".
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07.01.2023 12:22 Ответить
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07.01.2023 12:29 Ответить
Краще встановіть окремим додатком через їхній сайт. Це додаток а не канал чи обліковий запис
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07.01.2023 13:27 Ответить
Честь Погребиському
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07.01.2023 13:03 Ответить
гіпс у червоне зафарбовано...
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07.01.2023 13:14 Ответить
СЛАВА УКРАИНСКИМ ГЕРОЯМ!всех Украинцев с Рождеством Христовым!
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07.01.2023 20:11 Ответить
 
 