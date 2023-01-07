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Соледар под контролем украинских защитников, - сержант 46-й ОДШБр, депутат Киевсовета Погребиский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Город Соледар на Донетчине находится под контролем украинских защитников.
Об этом сообщил главный сержант роты 46-й ОГШБр и депутат Киевсовета Александр Погребиский, передает Цензор.НЕТ.
"Соледар под нашим контролем, под контролем 46-й аэромобильной! Промзону контролирует мое подразделение!" – говорится в сообщении.
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"⏩На Сватівському напрямку - тривають позиційні бої на південному фасі.
⏩Бахмутський відтинок - ворог продовжує численні піхотні атаки у Соледарі та його околицях. Кацапи зайшли на Артемсіль та мають певні успіхи навколо міста. Важка ситуація в Підгородному, оскільки ворог закріпляється безпосередньо в самому селі. Ворог продовжує тиск на Кліщіївку, Опитне та зосередив зусилля на заході від Курдюмівки.
⏩Авдіївський відтинок - ворог має частковий успіх в Первомайському.
⏩Запорізький відтинок - без змін".