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Воины 46-й ОДШБр уверенно защищают Соледар, - Бутусов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады защищают Соледар.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Доброе утро из Соледара, пишу сейчас именно из этого города, на Донбасе мороз, солнечный день. Воины 46-й десантно-штурмовой бригады уверенно защищают украинский город. Бригада новая, созданная после начала войны, полностью состоит из мобилизованных бойцов. Но если бы такая же управляемость и такое же доверие в коллективе были выстроены в других наших частях, то ни о каких проблемах в этом районе говорить не приходилось бы.

Действия 46-й бригады позволяют стабилизировать положение и являются примером для других наших частей. Буду информировать об обстановке. Здесь было немало кризисов и летом, но все это проблемы, которые можно решить и сейчас при адекватной оценке ситуации и постановке задач", - пояснил он.

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Воины 46-й ОДШБр уверенно защищают Соледар, - Бутусов 01
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Топ комментарии
+29
Вчера пару комментаторов писали что Соледар уже под кацапней. Бутусову спасибо за информацию. Все Буде Украiна!
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07.01.2023 09:54
+24
Дякую, пане Бутусов, за Соледар. А то тут учора заслані чи засрані козачки пропаганду з сайту кухаря постили. Тримайтесь усе буде Україна
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07.01.2023 09:54
+20
95% міста під контролем ЗСУ, а Бутусов в центрі міста, стомлений, але на передовій. Люди,ви коли вибираєте президента, думаєте що воно таке? Такі Патріоти мають керувати державою, а не сексоляльки і фотографи. Список справжніх є,
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07.01.2023 10:03
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07.01.2023 09:48 Ответить
Вчера пару комментаторов писали что Соледар уже под кацапней. Бутусову спасибо за информацию. Все Буде Украiна!
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07.01.2023 09:54 Ответить
Чому ура патрiоти? В тебе що голова болить?
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07.01.2023 10:11 Ответить
брись під шконку бридкий кацап
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07.01.2023 10:12 Ответить
Нічого, що Бутусов стоїть під вивіскою "ГП Артемсоль"?
Чи "Артемсоль" це не соляна шахта? Може в ній золото добувають?
Чи ти з мацкви?
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07.01.2023 10:25 Ответить
цей кацапський чурбан із бурятії
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07.01.2023 10:36 Ответить
А то часом не шахта за спиною Бутусова????
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07.01.2023 10:29 Ответить
Это ипсо от кацапов. В телеграм и тик токе крутят фейки о взятии Соледара.
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07.01.2023 10:34 Ответить
Дякую, пане Бутусов, за Соледар. А то тут учора заслані чи засрані козачки пропаганду з сайту кухаря постили. Тримайтесь усе буде Україна
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07.01.2023 09:54 Ответить
Валентина дуже враженний що ми одинаково мислемо.
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07.01.2023 10:06 Ответить
Бутусов не зе-марафон.
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07.01.2023 10:01 Ответить
Юрий Бутусов - начало настоящей журналистики. Таких не любит коррупция. Так что дорогие друзи, поддерживаем Его, так как власти это не охотно будут делать. Притула и спутники хорошо, но настоящая независимая журналистика будет говорить громко и ясно о том что болит. Комментарий не проплачен никем и не чем, только здравым смыслом.
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07.01.2023 12:04 Ответить
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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07.01.2023 10:01 Ответить
95% міста під контролем ЗСУ, а Бутусов в центрі міста, стомлений, але на передовій. Люди,ви коли вибираєте президента, думаєте що воно таке? Такі Патріоти мають керувати державою, а не сексоляльки і фотографи. Список справжніх є,
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07.01.2023 10:03 Ответить
...Slava Soldatam Velykoi Ukrainy
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07.01.2023 10:13 Ответить
Бутусову респект! Справжній!
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07.01.2023 10:20 Ответить
Дякуємо мужнім воїнам! І Вам за те, що з самого пекла надаєте інформацію.
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07.01.2023 11:07 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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07.01.2023 12:01 Ответить
Поки всяка погань рубить бабло на єдиному марафоні та святкує, Юрій Бутусов знаходиться там, де і має бути справжній журналіст та патріот своєї країни. Дуже за нього переживаю, адже саме такі люди після завершення війни мають зайнятися побудовою нової України і не дати всяким Єрмакам, Арестовичам і т.п. непотребу продовжити перетворення країни на якусь білорусь чи Колумбію в центрі Європи.
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07.01.2023 12:46 Ответить
 
 