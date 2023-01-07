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беспилотник (2077) война (46615) Днепропетровщина (2877) ПВО (1469) Каменское (9)

Российский беспилотник сбили в Каменском на Днепропетровщине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

орлан

Силы противовоздушной обороны сбили российский БПЛА в Каменском Днепропетровской области.

Об этом сообщил мэр Андрей Белоусов, передает Цензор.НЕТ.

"В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожила вражеский БПЛА над городом", - говорится в сообщении.

По словам главы города, жертв и пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения. На месте работают соответствующие службы.

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Рідні писали,що бачать ці мопеди регулярно, як летять на Київ, але до Києва їх чекає на сюрпризи від протидронових бригад,яких є багато
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07.01.2023 11:19 Ответить
наслідки

https://t.me/truexadnepr/35763
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07.01.2023 12:04 Ответить
Я мешкаю на околиці Дніпра, з якої до Кам'янського рукою подати, і чув сьогодні звідти вибух
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07.01.2023 11:25 Ответить
Односторонєє пєрєміріє по *********.
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07.01.2023 11:32 Ответить
Пишуть, що дуже гучно було.
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07.01.2023 11:37 Ответить
правду пишуть, я дуже добре почув, але не пишуть що було два звуки вибухів, перший дуже гучний, а наступний слабкіший
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07.01.2023 16:16 Ответить
жги быдлонасемомышей с болот мацковии.БОГ увидит снаряды крупней пришлет
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07.01.2023 12:11 Ответить
 
 