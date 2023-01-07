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Российский беспилотник сбили в Каменском на Днепропетровщине
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы противовоздушной обороны сбили российский БПЛА в Каменском Днепропетровской области.
Об этом сообщил мэр Андрей Белоусов, передает Цензор.НЕТ.
"В городе были слышны взрывы. ПВО уничтожила вражеский БПЛА над городом", - говорится в сообщении.
По словам главы города, жертв и пострадавших нет, зафиксированы незначительные повреждения. На месте работают соответствующие службы.
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