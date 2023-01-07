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США и Италия обсудили поставки вооружения Украине, в частности предоставление комплексов ПВО SAMP-T

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ппо,італія

США просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины. В него, вероятно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

Источники издания в дипломатических кругах сообщили, что вопрос поставок ПВО помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало обсудили во время телефонного разговора.

Стоит отметить, что Белый дом заявлял, что переговоры Салливана и Тало состоялись 5 января.

Представители двух стран, среди прочего, обсудили поставки вооружения для Украины. Речь шла о батарее комплексов SAMP-T. Пока Италия не утвердила шестой пакет военной помощи, но вскоре может это сделать.

Издание отмечает, что на вооружении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная, которой не хватает пусковой установки. Однако работа по ее модернизации идет уже несколько месяцев.

Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam. Это наземная система класса "воздух-воздух". Дальность обнаружения целей составляет до 80 км.

Ключевыми компонентами системы являются ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Этот ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. За десять секунд она может выпустить восемь ракет.

SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.

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Топ комментарии
+11
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07.01.2023 12:22
+7
Україна могла б мати власну систему ППО-ПРО - дальність виявлення -400км, дальність ураження - 280 км. Але мудрий нарід.
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07.01.2023 12:13
+6
Дякуємо! Це потужна система, на рівні Петриот, із можливістю вражати балістичні цілі. Дуже *******, але, на відміну від Петріот ще не обкатана.
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07.01.2023 12:08
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Дебіл, а це шо - https://www.youtube.com/watch?v=5ECiPg0PFKY
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07.01.2023 12:10 Ответить
Колись була. Зараз вже дає в рот гвинторогим. А ось мадяри... тут вже питання до Євросоюзу.
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07.01.2023 12:13 Ответить
Не говори за всю Италию, это как говорить об Украине глядя на медведчука и яныка или киву
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07.01.2023 12:17 Ответить
І побільше давайте!
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07.01.2023 12:01 Ответить
Це аналог Патріотів, здається?
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07.01.2023 12:06 Ответить
Дальність 100км це вже щось.
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07.01.2023 12:06 Ответить
Україна могла б мати власну систему ППО-ПРО - дальність виявлення -400км, дальність ураження - 280 км. Але мудрий нарід.
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07.01.2023 12:13 Ответить
Зате ж які тепер у нас дороги. Асфальтовані і освітлені.
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07.01.2023 12:25 Ответить
Ми багато чого свого мали, якби не мудрий наріт, який обирав то комуняк, то ригоаналів.
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07.01.2023 12:36 Ответить
Проте запас гречки мають пожиттєвий.
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07.01.2023 15:09 Ответить
rus ni, peace da
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07.01.2023 12:07 Ответить
Дякуємо! Це потужна система, на рівні Петриот, із можливістю вражати балістичні цілі. Дуже *******, але, на відміну від Петріот ще не обкатана.
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07.01.2023 12:08 Ответить
Вот и обкатаем
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07.01.2023 14:01 Ответить
Це наземна система класу "повітря-повітря" ... ..💯
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07.01.2023 12:21 Ответить
Свята.
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07.01.2023 12:31 Ответить
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07.01.2023 12:22 Ответить
Восточный форпост НАТО.
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07.01.2023 12:30 Ответить
Герман Аксьом:

Просто раптом ви могли подумати,що обличчя року це військові, волонтери, мільйони українців які пожертвували всім, втратили все..Та ні. На каналах ермака ж чітко сказали - обличчя року - кірюшенька тімашенка - основний по розпилу великого будівництва і гуманітарки.

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07.01.2023 12:40 Ответить
на рынке полно генераторов с гуманитарки
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07.01.2023 12:48 Ответить
"Пейзаж року"-це дєрьмак і його шобла на ліхтарях.
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07.01.2023 12:49 Ответить
Зате як гарно Кірюшенька носить на собі стиль "мілітарі"!
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07.01.2023 15:45 Ответить
то что нам нада
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07.01.2023 12:44 Ответить
Вікторія Спартц ,шановна ,дбає про Україну.
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07.01.2023 12:45 Ответить
SAMP/T - новіша франко-італійська розробка, цифрова, та має краще характеристики ніж PATRIOT.
На відміну від PATRIOT - де штатно працюють 90 війсбкових, SAMP/T - достатньо 14.
Зараз нам все потрібно.
Якщо SAMP/T покаже себе у війні краще, ніж PATRIOT - то можливо, може стати основою нашої майбутньої ПРО.
Хоча, звісно, було б краще, якби наші після війни розробили щось своє не гірше.
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07.01.2023 12:45 Ответить
вася шо ты гонишь ,покажи SAMP/T внутри , у Патриота два места
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07.01.2023 12:50 Ответить
Складність експлуатації Patriot добре видно тут з прикладу штатно-організаційної структури у армії США, у якій цей ЗРК функціонує у складі батальйону.
Цей батальйон включає командний пункт, ремонтну роту та 4-6 батарей.
Кожна батарея - шість пускових, РЛС, машина зв'язку, польова електростанція та станція керування вогнем. Загальний штат батареї - 70-90 осіб, а батальйон Patriot - це 600 бійців.
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07.01.2023 13:06 Ответить
ЗРК Патриот внутри
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07.01.2023 12:46 Ответить
кино смотреть можна
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07.01.2023 12:47 Ответить
І в авіасимуляторі гратися
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07.01.2023 12:57 Ответить
у наших воинов не служба будет , а развлечение
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07.01.2023 13:04 Ответить
Бук
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07.01.2023 13:09 Ответить
баранки крутить буду
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07.01.2023 13:20 Ответить
Как маленькие. Идёшь в Ютуб и смотришь инструкцию.
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07.01.2023 13:59 Ответить
а Я и есть маленький , Мне 3 годика
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07.01.2023 14:01 Ответить
Переданные Турцией броневики Kirpi уже в Украине
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07.01.2023 13:28 Ответить
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07.01.2023 13:41 Ответить
У Меня кошка Мася нервничает , она всегда перед бомбежкой нервничает
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07.01.2023 13:43 Ответить
Мабуть, ви самі зараз нервуєте, от тваринка і підхопила ваш настрій🥺

Мої кішка з собакою також гарчать, але лише як дім здригається від пролітаючого чогось.
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07.01.2023 14:25 Ответить
SAMP-T по описанию это просто вундервафля
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07.01.2023 13:58 Ответить
орков фафлить
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07.01.2023 14:00 Ответить
Полностью современный высокотехнологичный комплекс, в отличии от модернизированного антиквариата, разработанного еще во времена холодной войны.
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07.01.2023 16:31 Ответить
>>> Це наземна система класу "повітря-повітря"
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07.01.2023 17:02 Ответить
 
 