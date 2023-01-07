США и Италия обсудили поставки вооружения Украине, в частности предоставление комплексов ПВО SAMP-T
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США просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины. В него, вероятно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
Источники издания в дипломатических кругах сообщили, что вопрос поставок ПВО помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан и дипломатический советник премьер-министра Италии Франческо Тало обсудили во время телефонного разговора.
Стоит отметить, что Белый дом заявлял, что переговоры Салливана и Тало состоялись 5 января.
Представители двух стран, среди прочего, обсудили поставки вооружения для Украины. Речь шла о батарее комплексов SAMP-T. Пока Италия не утвердила шестой пакет военной помощи, но вскоре может это сделать.
Издание отмечает, что на вооружении Италии есть пять действующих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная, которой не хватает пусковой установки. Однако работа по ее модернизации идет уже несколько месяцев.
Зенитно-ракетный комплекс SAMP-T производит французско-итальянская компания Eurosam. Это наземная система класса "воздух-воздух". Дальность обнаружения целей составляет до 80 км.
Ключевыми компонентами системы являются ракета Aster 30 и функциональный радар Arabel. Этот ЗРК имеет минимальное время реакции и высокий темп стрельбы. За десять секунд она может выпустить восемь ракет.
SAMP-T может защищать военные подразделения или объекты инфраструктуры. С помощью этой установки можно уничтожать самолеты, а также сбивать крылатые и противорадиолокационные ракеты.
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Просто раптом ви могли подумати,що обличчя року це військові, волонтери, мільйони українців які пожертвували всім, втратили все..Та ні. На каналах ермака ж чітко сказали - обличчя року - кірюшенька тімашенка - основний по розпилу великого будівництва і гуманітарки.
На відміну від PATRIOT - де штатно працюють 90 війсбкових, SAMP/T - достатньо 14.
Зараз нам все потрібно.
Якщо SAMP/T покаже себе у війні краще, ніж PATRIOT - то можливо, може стати основою нашої майбутньої ПРО.
Хоча, звісно, було б краще, якби наші після війни розробили щось своє не гірше.
Цей батальйон включає командний пункт, ремонтну роту та 4-6 батарей.
Кожна батарея - шість пускових, РЛС, машина зв'язку, польова електростанція та станція керування вогнем. Загальний штат батареї - 70-90 осіб, а батальйон Patriot - це 600 бійців.
Мої кішка з собакою також гарчать, але лише як дім здригається від пролітаючого чогось.